العجينة اليابانية العجيبة سحرية ورائعة لجميع المخبوزات والمعجنات هشه وخفيفه ورطبة كالقطن

الوصفة السحرية لعمل العجينة اليابانية العجينة اليابانية للشف فاطمة ابو حاتي تعتبر من أفضل أنواع العجائن التي يمكن أن يتم استخدامها في تحضير أنواع عدة من المعجنات والفطائر والبيتزا وغيرها من الأنواع اللذيذة والشهية لذا سنستعرض لك سيدتي طريقة عمل العجينة اليابانية.

نقدم لكم الطريقة الصحيحة لعمل العجينة اليابانية التي تساعد كل أم على تحضير العديد من المعجنات وهي:

كيلو دقيق.

1 كوب ماء.

1 كوب كبير حليب ساخن.

بيضة واحدة حجم كبير.

3 ملاعق كبيرة سكر.

3 ملاعق كبيرة دقيق.

1 ملعقة كبيرة خميرة.

1 ملعقة كبيرة لبن بودرة.

2/1 ملعقة صغيرة ملح.

4 ملاعق كبيرة زبدة طرية.

زيتون أسود مقطع حلقات.

جبن موتزاريلا وشيدر.

بسطرمة.

رشة قهوة سريعة الذوبان.

رشة سكر.

2 ملعقة كبيرة لبن.

بيضة حجم كبير.