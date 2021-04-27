العجينة اليابانية العجيبة سحرية ورائعة لجميع المخبوزات والمعجنات هشه وخفيفه ورطبة كالقطن

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الوصفة السحرية لعمل العجينة اليابانية العجينة اليابانية للشف فاطمة ابو حاتي تعتبر من أفضل أنواع العجائن التي يمكن أن يتم استخدامها في تحضير أنواع عدة من المعجنات والفطائر والبيتزا وغيرها من الأنواع اللذيذة والشهية لذا سنستعرض لك سيدتي طريقة عمل العجينة اليابانية.
الوصفة السحرية لعمل العجينة اليابانية
نقدم لكم الطريقة الصحيحة لعمل العجينة اليابانية التي تساعد كل أم على تحضير العديد من المعجنات وهي:المقادير:
- كيلو دقيق.
- 1 كوب ماء.
- 1 كوب كبير حليب ساخن.
- بيضة واحدة حجم كبير.
- 3 ملاعق كبيرة سكر.
- 3 ملاعق كبيرة دقيق.
- 1 ملعقة كبيرة خميرة.
- 1 ملعقة كبيرة لبن بودرة.
- 2/1 ملعقة صغيرة ملح.
- 4 ملاعق كبيرة زبدة طرية.
- زيتون أسود مقطع حلقات.
- جبن موتزاريلا وشيدر.
- بسطرمة.
- رشة قهوة سريعة الذوبان.
- رشة سكر.
- 2 ملعقة كبيرة لبن.
- بيضة حجم كبير.
- عليك القيام بوضع مقلاة عميقة على النار مضاف لها الماء ومن ثم الدقيق وقلبي جيداً حتى تحصلين على عجينة ناعمة ومتماسكة، بعد ذلك يتم رفعها من على النار وتركها حتى تبرد.
- في وعاء أخر قومي بوضع الدقيق مع الملح والسكر والخميرة الفورية واللبن البودرة وقلبي المكونات مع بعضها.
- أضيفي البيضة للعجينة واستمري في العجن ومن ثم يتم إضافة العجينة التي قمنا بتحضيرها في أول خطوة ومن ثم يوضع الحليب بالتدريج ليكون لديك عجينة ناعمة ومتماسكة.
- يتم إضافة الزبدة واعجني جيداً حتى تمتص العجينة الزبدة وتصبح طرية تماماً.
- يغطى العجين ويترك في مكان دافئ حتى يتخمر ومن ثم يقسم إلى قسمين واحد منهم يوضع في قالب الكب كيك لتحضير المافن واخلطي مكونات الحشو مع بعضها وقومي بحشوه وتركه حتى يتخمر.
- أما الجزء الأخر فيتم استخدامه بالطريقة التي تريدينها.
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الوصفة السحرية لعمل العجينة اليابانية العجينة اليابانية للشف فاطمة ابو حاتي تعتبر من أفضل أنواع العجائن التي يمكن أن يتم استخدامها في تحضير أنواع عدة من المعجنات والفطائر والبيتزا وغيرها من الأنواع اللذيذة والشهية لذا سنستعرض لك سيدتي طريقة عمل العجينة اليابانية.
الوصفة السحرية لعمل العجينة اليابانية
نقدم لكم الطريقة الصحيحة لعمل العجينة اليابانية التي تساعد كل أم على تحضير العديد من المعجنات وهي:المقادير:
- كيلو دقيق.
- 1 كوب ماء.
- 1 كوب كبير حليب ساخن.
- بيضة واحدة حجم كبير.
- 3 ملاعق كبيرة سكر.
- 3 ملاعق كبيرة دقيق.
- 1 ملعقة كبيرة خميرة.
- 1 ملعقة كبيرة لبن بودرة.
- 2/1 ملعقة صغيرة ملح.
- 4 ملاعق كبيرة زبدة طرية.
- زيتون أسود مقطع حلقات.
- جبن موتزاريلا وشيدر.
- بسطرمة.
- رشة قهوة سريعة الذوبان.
- رشة سكر.
- 2 ملعقة كبيرة لبن.
- بيضة حجم كبير.
- عليك القيام بوضع مقلاة عميقة على النار مضاف لها الماء ومن ثم الدقيق وقلبي جيداً حتى تحصلين على عجينة ناعمة ومتماسكة، بعد ذلك يتم رفعها من على النار وتركها حتى تبرد.
- في وعاء أخر قومي بوضع الدقيق مع الملح والسكر والخميرة الفورية واللبن البودرة وقلبي المكونات مع بعضها.
- أضيفي البيضة للعجينة واستمري في العجن ومن ثم يتم إضافة العجينة التي قمنا بتحضيرها في أول خطوة ومن ثم يوضع الحليب بالتدريج ليكون لديك عجينة ناعمة ومتماسكة.
- يتم إضافة الزبدة واعجني جيداً حتى تمتص العجينة الزبدة وتصبح طرية تماماً.
- يغطى العجين ويترك في مكان دافئ حتى يتخمر ومن ثم يقسم إلى قسمين واحد منهم يوضع في قالب الكب كيك لتحضير المافن واخلطي مكونات الحشو مع بعضها وقومي بحشوه وتركه حتى يتخمر.
- أما الجزء الأخر فيتم استخدامه بالطريقة التي تريدينها.
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