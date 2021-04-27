طريقة تحضير بيتيفور العيد بشكل جديد في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة

ترتفع أسعار الحلويات والمعجنات الخاصه بالأعياد كلما نقترب على إنتهاء شهر رمضان وإقتراب أيام العيد بسبب الإقبال الكبير عليها من كافة الأشخاص حيث ينتظر الجميع الأعياد بسبب كثرة الحلويات من الشوكولاتة والكعك والبسكويت وغيرهم من الحلويات الأخري ولعل أكثر الأشياء التي تجذب الصغار والكبار في الأعياد هو البيتيفور والذي يتميز بمذاقه اللذيذ الذي يعتبر أكثر أصناف المعجنات والحلويات جاذبية ولا يرتبط وجوده بالأعياد فقط بل يهتم الأشخاص بتحضيره في حفلات الزفاف والمناسبات ولكن يرتفع ثمن البيتيفور في المحلات لذلك لا يعتبر متاح شرائه للجميع لذلك موضوع اليوم هو كيفية تحضير البيتيفور في المنزل للإستمتاع بمذاقه الرائع وللتعرف على طريقة تحضيره يمكنك متابعة هذا المقال. طريقة تحضير البيتيفور في المنزل طريقة تحضير البيتيفور في المنزل المكونات: كأس ونصف من السكر البودرة.

نصف كأس من الزبدة السائلة.

نصف كأس من السميد.

ثلاث بيضات صغيرة الحجم.

فنجان من الكاكاو الخام.

عبوة من الفانيليا وأخري من البيكنج باودر. طريقة التحضير: نقوم بتحضير إناء كبير ونضع به الزبدة السائلة ثم إضافة بعض من المكونات مثل السكر ونقلبهم معاً حتى تمتزج الزبدة مع السكر ثم الفانيليا مع البيض بحيث يتم إخفاق البيض أولاً. بعد ذلك نبدأ بإضافة المكونات الأساسية من السميد ومسحوق الكاكاو حتى يصبح البيتيفور بالشوكولاتة. نضع عجينة البيتيفور في الماكينة الخاصه به أو بإستخدام القمع ثم نقوم بتشكيل العجينة ونضع البيتيفور على الصينية بحيث يتم تجهيز الصينية عن طريق دهن الصينية بالزيت مع رشة من الدقيق. نضع صينية البيتيفور في الفرن بحيث يتم تسخينه من قبل على درجة حرارة متوسطة ونقوم بإخراجه بمجرد النضج ونتركه يبرد ثم نبدأ بتزيين البيتيفور ويستخدم الشوكولاتة والمربي وجوز الهند للتزيين وهكذا تم تحضيره يمكنك بعد ذلك تقديمه للعائلة. طريقة التحضير: الوسوم

ترتفع أسعار الحلويات والمعجنات الخاصه بالأعياد كلما نقترب على إنتهاء شهر رمضان وإقتراب أيام العيد بسبب الإقبال الكبير عليها من كافة الأشخاص حيث ينتظر الجميع الأعياد بسبب كثرة الحلويات من الشوكولاتة والكعك والبسكويت وغيرهم من الحلويات الأخري ولعل أكثر الأشياء التي تجذب الصغار والكبار في الأعياد هو البيتيفور والذي يتميز بمذاقه اللذيذ الذي يعتبر أكثر أصناف المعجنات والحلويات جاذبية ولا يرتبط وجوده بالأعياد فقط بل يهتم الأشخاص بتحضيره في حفلات الزفاف والمناسبات ولكن يرتفع ثمن البيتيفور في المحلات لذلك لا يعتبر متاح شرائه للجميع لذلك موضوع اليوم هو كيفية تحضير البيتيفور في المنزل للإستمتاع بمذاقه الرائع وللتعرف على طريقة تحضيره يمكنك متابعة هذا المقال. طريقة تحضير البيتيفور في المنزل طريقة تحضير البيتيفور في المنزل المكونات: كأس ونصف من السكر البودرة.

نصف كأس من الزبدة السائلة.

نصف كأس من السميد.

ثلاث بيضات صغيرة الحجم.

فنجان من الكاكاو الخام.

عبوة من الفانيليا وأخري من البيكنج باودر. طريقة التحضير: نقوم بتحضير إناء كبير ونضع به الزبدة السائلة ثم إضافة بعض من المكونات مثل السكر ونقلبهم معاً حتى تمتزج الزبدة مع السكر ثم الفانيليا مع البيض بحيث يتم إخفاق البيض أولاً. بعد ذلك نبدأ بإضافة المكونات الأساسية من السميد ومسحوق الكاكاو حتى يصبح البيتيفور بالشوكولاتة. نضع عجينة البيتيفور في الماكينة الخاصه به أو بإستخدام القمع ثم نقوم بتشكيل العجينة ونضع البيتيفور على الصينية بحيث يتم تجهيز الصينية عن طريق دهن الصينية بالزيت مع رشة من الدقيق. نضع صينية البيتيفور في الفرن بحيث يتم تسخينه من قبل على درجة حرارة متوسطة ونقوم بإخراجه بمجرد النضج ونتركه يبرد ثم نبدأ بتزيين البيتيفور ويستخدم الشوكولاتة والمربي وجوز الهند للتزيين وهكذا تم تحضيره يمكنك بعد ذلك تقديمه للعائلة. طريقة التحضير:

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