أفضل طريقة لتحضير الكنافة باللوتس فى المنزل مثل الجاهزة

أفضل طريقة لتحضير الكنافة باللوتس اشتهرت فى الفترة الأخيرة لشكلها المميز ومذاقها الشهي وهي تختلف عن الكنافة التقليدية، يعود أصل الكنافة ألى بلاد الشام، وبعدها اشتهرت بين الدول العربية، وتختلف كل دولة بطريقة تحضير مختلفة، تعد الكنافة من أشهر الحلويات فى شهر رمضان المبارك لوجود بها سعرات حراريه عالية، وتختلف طرق التحضير للكنافة فهناك الكنافة بالقشطة، والكنافة بالمانجو، وكنافة النابلسية، والكنافة بالمكسرات مثل الفستق، والكاجو، وتوجد أنواع كثيرة أخري أيضاً من الكنافة، و فى هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة جديدة ومبتكرة للكنافة، والتي اشتهرت فى الأيام الأخيرة وزاد عليها البحث كثيراً لمعرفة طريقة تحضيرها، وهي الكنافة باللوتس وإليكم طريقة التحضير. طريقة تحضير الكنافة باللوتس طريقة تحضير الكنافة باللوتس المكونات: نصف كيلو كنافة طازجة.

عدد 6 قطع من بسكوت اللوتس.

نصف كوب من السكر.

كوب من القشطة المعلبة.

كوب من زبدة اللوتس (يمكن أستبدالها بالشوكولاتة الذائبة).

250 جرام من الجبن الكريمي.

ربع كوب من الزبدة.

مكسرات للتقديم حسب الرغبة. نقوم بتفتيت الكنافة ونقوم بتقليب الكنافة مع الزبدة جيداً، ثم نضع الكنافة فى وعاء على النار ونقوم بتحمير الكنافة حتي تصبح باللون الذهبي، وبعدها نقوم بفرد نصف الكمية من الكنافة بطريقة متساوية في وعاء أو صنية صالحة للتقديم. نقوم بإضافة ألجبن الكريمي مع السكر والقشطة ونقوم بخلطهم جيداً ،وبعدها نقوم بإضافة طبقة من خليط الكريمة على سطح الكنافة بتوزيع متساوي. نقوم بإضافة الكنافة المتبقية على الكريم وتوزيعها بطريقة متساوية. نقوم بإذابة زبدة اللوتس ونقوم بإضافتها علي الطبقة الأخيرة من الكنافة. نقوم بتزين الصينية بالمكسرات وبسكوت اللوتس مفروم أو قطع على حسب الرغبة ثم توضع فى الثلاجة لمدة ساعة على الأقل قبل التقديم. طريقة مختلفة للتقديم طريقة مختلفة للتقديم يمكنك إحضار كاسات، وإضافة فى كل كاسه كمية مناسبة من الكنافة ثم إضافة طبقة من خليط الكريمة، وبعدها نضيف طبقه أخري من الكنافة، وبعدها نقوم بإضافة زبدة اللوتس، أو الشيكولاتة، وبعدها نقوم بتزين الكاسات بالمكسرات ووضع قطعة من البسكويت فى كل كاسه، وبعدها توضع فى الثلاجة لمدة ساعة وتقدم باردة، وبالهناء والشفاء. الوسوم

أفضل طريقة لتحضير الكنافة باللوتس اشتهرت فى الفترة الأخيرة لشكلها المميز ومذاقها الشهي وهي تختلف عن الكنافة التقليدية، يعود أصل الكنافة ألى بلاد الشام، وبعدها اشتهرت بين الدول العربية، وتختلف كل دولة بطريقة تحضير مختلفة، تعد الكنافة من أشهر الحلويات فى شهر رمضان المبارك لوجود بها سعرات حراريه عالية، وتختلف طرق التحضير للكنافة فهناك الكنافة بالقشطة، والكنافة بالمانجو، وكنافة النابلسية، والكنافة بالمكسرات مثل الفستق، والكاجو، وتوجد أنواع كثيرة أخري أيضاً من الكنافة، و فى هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة جديدة ومبتكرة للكنافة، والتي اشتهرت فى الأيام الأخيرة وزاد عليها البحث كثيراً لمعرفة طريقة تحضيرها، وهي الكنافة باللوتس وإليكم طريقة التحضير. طريقة تحضير الكنافة باللوتس طريقة تحضير الكنافة باللوتس المكونات: نصف كيلو كنافة طازجة.

عدد 6 قطع من بسكوت اللوتس.

نصف كوب من السكر.

كوب من القشطة المعلبة.

كوب من زبدة اللوتس (يمكن أستبدالها بالشوكولاتة الذائبة).

250 جرام من الجبن الكريمي.

ربع كوب من الزبدة.

مكسرات للتقديم حسب الرغبة. نقوم بتفتيت الكنافة ونقوم بتقليب الكنافة مع الزبدة جيداً، ثم نضع الكنافة فى وعاء على النار ونقوم بتحمير الكنافة حتي تصبح باللون الذهبي، وبعدها نقوم بفرد نصف الكمية من الكنافة بطريقة متساوية في وعاء أو صنية صالحة للتقديم. نقوم بإضافة ألجبن الكريمي مع السكر والقشطة ونقوم بخلطهم جيداً ،وبعدها نقوم بإضافة طبقة من خليط الكريمة على سطح الكنافة بتوزيع متساوي. نقوم بإضافة الكنافة المتبقية على الكريم وتوزيعها بطريقة متساوية. نقوم بإذابة زبدة اللوتس ونقوم بإضافتها علي الطبقة الأخيرة من الكنافة. نقوم بتزين الصينية بالمكسرات وبسكوت اللوتس مفروم أو قطع على حسب الرغبة ثم توضع فى الثلاجة لمدة ساعة على الأقل قبل التقديم. طريقة مختلفة للتقديم طريقة مختلفة للتقديم يمكنك إحضار كاسات، وإضافة فى كل كاسه كمية مناسبة من الكنافة ثم إضافة طبقة من خليط الكريمة، وبعدها نضيف طبقه أخري من الكنافة، وبعدها نقوم بإضافة زبدة اللوتس، أو الشيكولاتة، وبعدها نقوم بتزين الكاسات بالمكسرات ووضع قطعة من البسكويت فى كل كاسه، وبعدها توضع فى الثلاجة لمدة ساعة وتقدم باردة، وبالهناء والشفاء.

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