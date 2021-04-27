طريقة عمل بروانيز الشوكولاتة مع الآيس كريم بسهولة في البيت

طريقة عمل بروانيز الشوكولاتة ، من أشهر الحلويات التي تقدم في المطاعم والكافيهات، هو براونيز الشوكولاتة يختلف عن قوام الكيكة، ففي مقادير براونيز الشوكولاتة لا نستخدم البيكنج باودر، ويتميز البروانيز بطعمه الرائع والمميز لمحبين الشوكولاتة والكاكاو ويمكنك تقديمه مع صوص التوفي، وأيضاً الأيس كريم، وفي مقالتنا اليوم وبالتفاصيل نقدم لكم طريقة عمل براونيز الشوكولاتة مع الآيس كريم بسهولة في البيت.

طريقة عمل براونيز الشوكولاتة بالآيس كريم

كما ذكرنا سهولة مكونات براونيز الشوكولاتة، وكيفية تحضيرها لن تأخذ منك سوي نصف ساعة، فقط تابعوا خطوات تحضير براونيز الشوكولاتة.

مكونات براونيز الشوكولاتة:

1/2 كوب من الزبدة المذابة.

1/2 كوب كاكام خام.

كوب سكر.

بيضتين.

ملعقتين فانيليا صغيرة.

1/2 كوب دقيق.

رشة ملح.

كوب من فانيليا آيس كريم.

3 ملاعق من صوص الشوكولاتة.

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قومي بتسخين الفرن أولاً علي درجة حرارة 350 مئوية.

في وعاء قومي بخلط 1/2 كوب من باودر الكاكاو، مع 1/2 كوب من الزبدة المذابة، ثم أضيفي إليهم كوب السكر، واخفقي المكونات معاً.

ثم أضيفي البيضتين، و2 ملعقة من الفانيليا، واستمري في خفق المكونات، ثم أضيفي إليهم نص كوب من الدقيق حتى تحصل علي عجينة براونيز الشوكولاتة .

. قومي بتجهيز صينية براونيز الشوكولاتة بورق الزبدة، ثم أضيفي بها خليط براونيز الشوكولاتة، واخبزي البراونيز مدة 25:30 دقيقة.

بورق الزبدة، ثم أضيفي بها خليط واخبزي مدة 25:30 دقيقة. وبعد خروجها من الفرن، اتركي براونيز الشوكولاتة يبرد، ثم قومي بتقطيعها مكعبات وتقدم مع بولة آيس كريم فانيليا، وصوص الشوكولاتة اللذيذ وتقدم بجانب المشروبات والساخنة وأيضاً العصائر لأطفالك وسيحبونها من شكلها الرائع وطعمها اللذيذ.

تحضير براونيز الشوكولاتة

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