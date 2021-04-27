طريقة عمل صينية الكباب بالباذنجان بكل سهولة وبألذ الوصفات مع صلصة الطماطم

صينية الكباب بالباذنجان ، من ألذ وأشهي الأكلات الشرقية والمليئة بالفوائد الكثيرة والعناصر الغذائية التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط. كما أنها من الأكلات التي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم، حيث تحظى بإقبال الكثير، وأصبحت تجوب شهرتها جميع أنحاء الوطن العربي. كما أنها من الأكلات التي يشتهر تناولها في شهر رمضان الكريم فلا تخلو من مائدة، نظرا لما تحتويه من البروتينات والحديد والفيتامينات والكربوهيدرات والنشويات، فهي وجبة متكاملة، كما أنها تعد وجبة غير تقليدية ومميزة. وتتميز صينية الكباب بالباذنجان بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية، وبمذاقها الفريد والخاص الذي لا يوصف، فهي مزيج من الخضار واللحوم. كما تتميز بسهولة تحضيرها فلا تتطلب وقت ولا مجهود كبير، وببساطة مكوناتها على الرغم من فائدتها الكثيرة. وتبحث الكثير من ربات البيوت على طريقة تحضيرها لكي تحضرها لأفراد أسرتها لما لها من فوائد جمة. كما يمكنكم تجربة صينية الكباب التركي مع البطاطس والاستمتاع بمذاقها الطيب والجميل مع جميع أفراد الأسرة. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات صينية الكباب بالباذنجان وطريقة تحضيرها بكل سهولة وبألذ وأشهى مذاق لم تجربوه من قبل.

مكونات صينية الكباب بالباذنجان

تتكون صينية الكباب بالباذنجان من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الخاص واللذيذ والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

نصف كيلو لحم مفروم.

حبة بصلة مبشورة.

فص ثوم مهروس.

بيضة.

2 قطعة توست مفتتة.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

القليل من الزيت للقلي.

2 حبة باذنجان مقطع دوائر.

2 حبة فلفل حلو مقطع حلقات.

مقادير الصلصة

400 جم صلصة طماطم.

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة كبيرة بهارات مشكلة.

ملح حسب الرغبة.

كوب إلا ربع ماء.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير صينية الكباب بالباذنجان بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه اللحم المفروم والبصلة المبشورة والثوم المهروس والفلفل الأسود والبهارات المشكلة والملح والبيضة والتوست ونخلطهم جيدا، ثم نشكل اللحمة أقراص.

نضع مقلاة على النار ونضيف إليها القليل من الزيت، ونقلي فيه أقراص اللحمة، وعندما تستوي نرفعها من على النار.



نضع مقلاة أخرى على النار ونضيف إليها القليل من الزيت ونقلي فيها الباذنجان، وعندما تستوي نرفعها من على النار على ورق مطبخ لتمتص الزيت.

نحضر صينية بيركس ونرص فيها الباذنجان المقلي وأقراص اللحمة وحلقات الفلفل.