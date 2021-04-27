حلويات رمضان جديدة سهلة و سريعة التحضير في 10 دقائق بدون فرن

حلويات رمضان جديدة سهلة ، من المعروف حب الكثيرين في تناول حلويات رمضانية خلال الشهر الكريم، وتتعدد طريقة عمل حلويات رمضان الشرقية بين السهلة والصعبة، ولكن في هذا المقال نقدم لكم مجموعة من حلويات رمضان جديدة سهلة وسريعة التحضير في 10 دقائق بدون فرن، إذا كنت مبتدئة في عمل الحلويات سيمكنك إعدادها بسهولة في البيت وبمكونات بسيطة متواجدة في منزلك ستحصلين علي ألذ حلويات رمضانية، ستنال إعجاب أسرتك وضيوفك ومراضاة لجميع الأذواق سنقوم بتقديم أكثر من وصفة حلوي رمضان سريعة التحضير فقط تابعوا المقال لمعرفة التفاصيل كاملة.



حلويات رمضان جديدة سهلة التحضير

في الوصفة الأولى من حلويات رمضانية سهلة وسريعة هي كيكة السنيكرز الباردة إليك المكونات وطريقة التحضير :

كيك الشوكولاتة الجاهز مقطع شرائح.

ملعقتين كبار من الكاكاو المحلي.

كوب من الحليب.

2 كوب من كريمة الخفق السائلة.

3/4 كوب من الحليب المحلي المكثف.

علبة قشطة.

1/2 كوب من السوداني.

1/2 كوب من الكريمة.

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قومي بوضع الكاكاو المحلي إلي كوب الحليب؛ لتسقية الكيك.

أخفقي مكونات الكريمة( كريمة الخفق، الحليب المحلي، علبة القشطة ) حتى تحصلي علي قوام للخيط كريمي.

نص كوب من السوداني، إليه نص كوب من الكراميل، يقلبوا معاً.

نص كوب من الكريمة، إليه معلقة كبيرة من الكراميل.

في قالب التقديم، أضيفي طبقة من كيكة الشوكولاتة واضغطيها، واسقيها بالحليب والكاكاو المحلي؛ ليطري الكيكة، أضيفي الكريمة المخلوطة بالكراميل، وأضيفي الفول السوداني بالكراميل، وتعتبر كيكة السنيكرز من ألذ حلويات رمضان سريعة التحضير.

تحضير حلويات رمضان

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طاجن الأوريو من حلويات رمضان جديدة

من حلويات رمضان جديدة سريعة التحضير، وتقدم في جميع المطاعم ومحلات الحلويات، إليك المكونات بالتفصيل:

كريمة الحلويات.

2 ملعقة من النوتيلا.

بسكوت أوريو مطحون.

كيك شوكولاتة جاهز.

قومي بخلط الكريمة مع النوتيلا، والأوريو المطحون، حتى تحصلي علي كريمة الأوريو.

في قالب التقديم، أضيفي طبقة كيك الشوكولاتة واضغطيه، وضعي إليه الحليب والكاكاو، ثم أضيفي الكريمة مع النوتيلا والأوريو المطحون.

وأخر طبقة أضيفي صوص شوكولاتة النوتيلا، وقومي بتزيين الوش بقطع من بسكويت الأوريو، واستمتعي بأسهل حلويات رمضان جديدة سهلة.

طريقة التحضير: