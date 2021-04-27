كيكة الشوكولاتة الاقتصادية بالكريمة في الخلاط بدون كريم شانتيه

كيكة الشوكولاتة الاقتصادية ، اليوم وبأسهل المكونات الاقتصادية في مطبخك وبطريقة سهلة وسريعة التحضير باستخدام الخلاط، نقدم لكم طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الاقتصادية بطبقة من الكريمة اللذيذة وبدون استخدام كريم شانتيه أو كريمة الحلويات السائلة مع صوص الشوكولاتة اللذيذة الاقتصادي، ستقومي بتحضيرها في 10 دقائق فقط، وستنال إعجاب أسرتك ويمكنك تقديمها إلي ضيوفك بجانب المشروبات، تعتبر من أسهل وألذ الحلويات التي يمكنك تحضيرها كيكة الشوكولاتة الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، فقط تابعوا مقالنا اليوم لتتعرف علي خطوات تحضير كيك الشوكولاتة الاقتصادي بصوص الشوكولاتة والكريمة سريعة التحضير في الخلاط.

كيكة الشوكولاتة الاقتصادية بالمكونات

تتكون كيكة الشوكولاتة من 3 طبقات طبقة الكيكة الاسفنجية بالكاكاو، وطبقة الكريمة التي سنقوم بتحضيرها بدون كريم شانتيه، والطبقة الأخيرة من صوص الشوكولاتة اللذيذ، إليك أولاً مكونات كيكة الشوكولاتة:

3 بيضات.

كوب من السكر.

1/2 كوب زيت.

3/4 كوب حليب.

فانيليا .

كوب ونصف من الدقيق.

3 ملاعق كاكاو خام كبيرة.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

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في الخلاط، قومي بإضافة البيض، وإليهم السكر والحليب والزيت والفانيليا، وقومي بخفقهم في الخلاط مده لا تقل عن 4: 5 دقائق، حتى تمتزج مكونات كيكة الشوكولاتة .

. في وعاء فارغ، أضيفي كوب ونصف من الدقيق، وإليهم 3 ملاعق من الكاكاو والبيكنج باودر، واخلطي مكونات كيكة الشوكولاتة الجافة معاً.

الجافة معاً. قومي بإضافة خليط البيض والسكر إلي خليط المكونات الجافة، حتى تمتزج مكونات كيكة الشوكولاتة الاقتصاديه جميعها معاً حتى تختفي حبيبات الدقيق.

جميعها معاً حتى تختفي حبيبات الدقيق. في صينية مدهونة بالزيت والكاكاو أو بالزيت والدقيق، ضعي خليط كيك الشوكولاتة الاقتصادي، وقومي بتوزيعه في الصينية بالتساوي.

طريقة تحضير الكيكة

قومي بخبز كيكة الشوكولاتة في فرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية مدة 25 دقيقة، وبعد خروجها من الفرن أتركي كيكة الشوكولاتة تدفأ، واسقيها بالصوص التالي:

كوب حليب دافئ .

ملعقتين من السكر.

ملعقة صغيرة نسكافية.

ملعقة صغيرة كاكاو.

ونترك كيكة الشوكولاتة الأقتصادية تبرد تماماً، ونقوم بتحضير كريمة كيكة الشوكولاتة الاقتصادية، إليك مقادير كريمة كيكة الشوكولاتة :

لتر من الحليب .



كوب من السكر.

فانيليا.

5 ملاعق كبيرة نشا.

ملعقة كبيرة زبدة.

4 ملاعق كبيرة دقيق.

في مقالة سابقة قدمنا طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش وسر تتبيلة كنتاكي الشهيرة في البيت.

في حلة أضيفي السكر والنشا والدقيق والحليب، وقومي بتقليبهم جيداً قبل رفعهم علي النار.

ضعي الحلة علي نار متوسطة، واستمري بتقليب مكونات الكريمة الاقتصادية، حتى يثقل قوام الكريمة، ثم أضيفي إليها الزبدة والفانيليا واخلطيهم جيداً، ثم قومي برفعها من علي النار.

وقومي بصب خليط الكريمة علي كيكة الشوكولاتة، ووزعي الخليط بالتساوي واتركيه يبرد، وقومي بتحضير صوص الشوكولاتة الطبقة الأخيرة من كيكة الشوكولاتة الاقتصادية.

طريقة تحضير الكريمة الاقتصادية

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كوب ونص حليب .



3 ملاعق سكر.

ملعقتين كاكاو.

ملعقتين نشا.

ملعقة زبدة .



150 جرام من الشوكولاتة الخام.

صوص كيكة الشوكولاتة

في طاسة علي النار أضيفي مكونات صوص الشوكولاتة وقومي بالتقليب باستمرار، حتى تحصلي علي صوص الشوكولاتة بدون كتل، ثم ارفعيها من علي النار، وأضيفي إليهم الشوكولاتة، والزبدة وقومي بتقليبهم، حتى تحتفي المكونات وأصبح صوص الشوكولاتة جاهز.

قومي بتغطية كيكة الشوكولاتة بصوص الشوكولاتة، وقومي بتقطيعها مكعبات، والآن يمكنك تقديمها بجانب العديد من المشروبات واستمتعي ب كيكة الشوكولاتة الاقتصادية.