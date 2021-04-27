كريم تفتيح فوري للمناطق الحساسة تحت الإبط وبين الفخدين وتفتيح الوجه وترطيب البشرة

كريم تفتيح فوري للمناطق الحساسة تحت الإبط وبين الفخدين، نقدم لكم قائمة كاملة من أكثر الكريمات الفعالة في علاج المناطق الداكنة في الجسم وخصوصا المناطق الحساسة وتفتيحها وترطيبها للتخلص من المشاكل التي تعاني منها كل البنات والسيدات بجانب دورها القوي في علاج حروق البشرة والقضاء علي أثار الحروق لفترات طويلة ، وللتعرف علي أسماء الكريمات وتفاصيلها تابعي سطور مقالنا. كريم العسل وجوز الهند كريم تفتيح فوري للمناطق الحساسة قومي بخلط ملعقة من جوز الهند مع ملعقة من العسل الصافي جيدا ثم ضعيهم في الميكرويف حتي تذوب المكونات وتمتزج ببعضها البعض .

باستخدام قطعة من القطن قومي بفرد الخليط علي الأماكن الداكنة في بشرتك والأماكن الحساسة لمدة ربع ساعة ثم أزيلية باستخدام زيت الورد وكرري العملية للحصول علي أفضل النتائج. كريم العسل وجوز الهند كريم تفتيح فوري للمناطق الحساسة كريم خشب الصندل لتفتيح وتبيض الوجه والجسم قومي بخلط خشب الصندل مع الليمون وعصير الطماطم والخيار جيدا ثم انقليه في برطمان صغير .

وقومي باستعماله يوميا عن طريق تدليك المنطقة الداكنة به جيدا لمدة ربع ساعة ثم إزالته بالمياه الباردة وتنشيف المنطقة جيدا. كريم بياض البيض لتفتيح الأماكن الحساسة قومي بجمع بياض البيض لبيضتين أو ثلاثة ثم اخفقيهم جيدا في وعاء عميق حتي تحصلي علي قوام كالكريمة .

قومي بوضع الخليط علي المنطقة الداكنة في الجسم وتركه حتي يجف تماما ثم امسحيه بمنشفة قطنية ناعمة وكرري الخطوات السابقة أسبوعيا للحصول علي نتيجة. كريم خشب الصندل لتفتيح وتبيض الوجه والجسمكريم بياض البيض لتفتيح الأماكن الحساسة كريم معجون الأزر والزبادي والكركم والليمون لتفتيح الجسم قومي بخلط ملعقة من معجون الأزر مع ملعقة من الزبادي والكركم وعدة قطرات عصير ليمون حتي تحصلي علي قوام كريمي .

قومي بدهن المنطقة الداكنة به لمدة ربع ساعة ثم اغسليها بالماء الدافئ وكرريها أسبوعيا. كريم معجون الأزر والزبادي والكركم والليمون لتفتيح الجسم والي هنا نكون قد وصلنا إلي نهاية مقالنا لكم وقد جمعنا فيه أفضل الكريمات لتفتيح وترطيب البشرة آملين إن تنال إعجابكم. الوسوم

كريم تفتيح فوري للمناطق الحساسة تحت الإبط وبين الفخدين، نقدم لكم قائمة كاملة من أكثر الكريمات الفعالة في علاج المناطق الداكنة في الجسم وخصوصا المناطق الحساسة وتفتيحها وترطيبها للتخلص من المشاكل التي تعاني منها كل البنات والسيدات بجانب دورها القوي في علاج حروق البشرة والقضاء علي أثار الحروق لفترات طويلة ، وللتعرف علي أسماء الكريمات وتفاصيلها تابعي سطور مقالنا. كريم العسل وجوز الهند كريم تفتيح فوري للمناطق الحساسة قومي بخلط ملعقة من جوز الهند مع ملعقة من العسل الصافي جيدا ثم ضعيهم في الميكرويف حتي تذوب المكونات وتمتزج ببعضها البعض .

باستخدام قطعة من القطن قومي بفرد الخليط علي الأماكن الداكنة في بشرتك والأماكن الحساسة لمدة ربع ساعة ثم أزيلية باستخدام زيت الورد وكرري العملية للحصول علي أفضل النتائج. كريم العسل وجوز الهند كريم تفتيح فوري للمناطق الحساسة كريم خشب الصندل لتفتيح وتبيض الوجه والجسم قومي بخلط خشب الصندل مع الليمون وعصير الطماطم والخيار جيدا ثم انقليه في برطمان صغير .

وقومي باستعماله يوميا عن طريق تدليك المنطقة الداكنة به جيدا لمدة ربع ساعة ثم إزالته بالمياه الباردة وتنشيف المنطقة جيدا. كريم بياض البيض لتفتيح الأماكن الحساسة قومي بجمع بياض البيض لبيضتين أو ثلاثة ثم اخفقيهم جيدا في وعاء عميق حتي تحصلي علي قوام كالكريمة .

قومي بوضع الخليط علي المنطقة الداكنة في الجسم وتركه حتي يجف تماما ثم امسحيه بمنشفة قطنية ناعمة وكرري الخطوات السابقة أسبوعيا للحصول علي نتيجة. كريم خشب الصندل لتفتيح وتبيض الوجه والجسمكريم بياض البيض لتفتيح الأماكن الحساسة كريم معجون الأزر والزبادي والكركم والليمون لتفتيح الجسم قومي بخلط ملعقة من معجون الأزر مع ملعقة من الزبادي والكركم وعدة قطرات عصير ليمون حتي تحصلي علي قوام كريمي .

قومي بدهن المنطقة الداكنة به لمدة ربع ساعة ثم اغسليها بالماء الدافئ وكرريها أسبوعيا. كريم معجون الأزر والزبادي والكركم والليمون لتفتيح الجسم والي هنا نكون قد وصلنا إلي نهاية مقالنا لكم وقد جمعنا فيه أفضل الكريمات لتفتيح وترطيب البشرة آملين إن تنال إعجابكم.

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