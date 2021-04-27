خلطة المحشي لكل أنواع المحاشي على طريقة جدتي خلطة جبارة

خلطة المحشي لكل أنواع المحاشي، يعتبر المحشي من أفضل المأكولات والذها وهو يمثل أحد الأطباق المنتشرة في المطبخ المصري، خاصة إذا تم إعداده وفقًا لطريقة الخلطة المصرية، كما أن المحشي يتميز بمذاقه السحري الذي لا ينسى ولكن قد تفشل بعض السيدات في أحضارة لذلك تابعونا لنتعرف على سر خلطة المحشي وكيفية تحضيرها. خلطة المحشي لكل أنواع المحاشي على طريقة جدتي خلطة المحشي لكل أنواع المحاشي على طريقة جدتي المكونات خلطة المحشي طريقة تحضير خلطة المحشي ضعي المقدار المحدد من البصل والطماطم داخل الخلاط الكهربائي و ابدئي في تشغيله واستمري حتى تمتزج المكونات معًا.

احضري إناء عميق وضعي به كمية من السمن ثم ارفعيها على النار واسكبي خليط الطماطم والبصل بها استمري في التقليب إلى يتحول القوام إلى قوام سميك وإلى أن ترتفع السمن على وجه الخلطة.

اعملي على إضافة البهارات والملح وقلبيهم جيدًا ثم انزلي الخلطة عن النار واتركيها حتى تبرد تمامًا.

أغلسي الأرز جيدًا بواسطة الماء واستمري إلى أن تتخلصي من النشا بشكل نهائي، ثم اتركيه حتى يضفي جيدا.

ضعي الأرز في إناء عميق وضيفي عليه خلطة الطماطم والبصل، وقلبي الخليط بشكل جيد.

قطعي كل من الشبت والبقدونس والنعناع إلى أجزاء، صغيرة جدًا ثم ضيفيها على الخليط السابق.

أضيفي القليل من السمن لإعطاء خلطة المحشي لون ذهبي ولامع ثم استمري في التقليب جيدًا واستمري حتى تتأكدي من اختلاط كافة المكونات معًا.

احضري الخضار المراد حشوة واعملي على إدخال الأرز به بشكل جيد سواء كان فلفل أو باذنجان أو بصل أو كرنب فيوجد أصناف متعددة للخضار المحشي ولا يجب أن ننسى ورق العنب فله عشاقه وجمهوره الخاص. طريقة تحضير الوسوم

خلطة المحشي لكل أنواع المحاشي، يعتبر المحشي من أفضل المأكولات والذها وهو يمثل أحد الأطباق المنتشرة في المطبخ المصري، خاصة إذا تم إعداده وفقًا لطريقة الخلطة المصرية، كما أن المحشي يتميز بمذاقه السحري الذي لا ينسى ولكن قد تفشل بعض السيدات في أحضارة لذلك تابعونا لنتعرف على سر خلطة المحشي وكيفية تحضيرها. خلطة المحشي لكل أنواع المحاشي على طريقة جدتي خلطة المحشي لكل أنواع المحاشي على طريقة جدتي المكونات خلطة المحشي طريقة تحضير خلطة المحشي ضعي المقدار المحدد من البصل والطماطم داخل الخلاط الكهربائي و ابدئي في تشغيله واستمري حتى تمتزج المكونات معًا.

احضري إناء عميق وضعي به كمية من السمن ثم ارفعيها على النار واسكبي خليط الطماطم والبصل بها استمري في التقليب إلى يتحول القوام إلى قوام سميك وإلى أن ترتفع السمن على وجه الخلطة.

اعملي على إضافة البهارات والملح وقلبيهم جيدًا ثم انزلي الخلطة عن النار واتركيها حتى تبرد تمامًا.

أغلسي الأرز جيدًا بواسطة الماء واستمري إلى أن تتخلصي من النشا بشكل نهائي، ثم اتركيه حتى يضفي جيدا.

ضعي الأرز في إناء عميق وضيفي عليه خلطة الطماطم والبصل، وقلبي الخليط بشكل جيد.

قطعي كل من الشبت والبقدونس والنعناع إلى أجزاء، صغيرة جدًا ثم ضيفيها على الخليط السابق.

أضيفي القليل من السمن لإعطاء خلطة المحشي لون ذهبي ولامع ثم استمري في التقليب جيدًا واستمري حتى تتأكدي من اختلاط كافة المكونات معًا.

احضري الخضار المراد حشوة واعملي على إدخال الأرز به بشكل جيد سواء كان فلفل أو باذنجان أو بصل أو كرنب فيوجد أصناف متعددة للخضار المحشي ولا يجب أن ننسى ورق العنب فله عشاقه وجمهوره الخاص. طريقة تحضير

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