طريقة البسبوسة بالقشطة وجوز الهند بالمقادير والخطوات بأسرار الشيفات

طريقة البسبوسة بالقشطة وجوز الهند , البسبوسة من الحلوى الشهيرة في جميع دول العالم ويتم اعدادها بطرق متعددة للحصول على مذاق مختلف، تعتمد البسبوسة على السميد الذي من السهل خلطه مع مكونات أخرى والحصول على بسبوسة بطعم آخر ومحبب للكبار والصغار، وعلى ذلك نحن نقدم لكم طريقة البسبوسة بالقشطة وجوز الهند بالتفصيل لتقوم كل ربة منزل اعدادها في وقت قليل.

طريقة البسبوسة بالقشطة وجوز الهند

إذا كنتي ترغبين في بسبوسة بطعم جميل ومميز وخفيفة ولا تحتاج لمجهود في التحضير أو التكاليف، فإليكي طريقة عمل البسبوسة بالقشطة وجوز الهند في خطوات بسيطة وبمكونات نوضحها لكم كالآتي:

كوب من السميد.

ربع كوب من السكر الناعم.

ملعقة كبيرة بيكينج بودر.

نصف ملعقة بيكربونات الصودا.

قليل من الملح.

نصف ملعقة فانيليا.

كوب من الزبادي.

3 حبات بيض.

جوز هند مبشور ناعم.

كوب من الزيت النباتي.

2 كوب لبن حليب.

2 ملعقة من النشا.

2 ملعقة من الدقيق الناعم.

ربع كوب من السكر الأبيض.

4 ملاعق كبيرة من القشطة الطازجة.

قليل من المستكة.

المكوناتمكونات الحشو

في اناء عميق اخلطي سميد البسبوسة مع البيكنج بودر والسكر وبيكربونات الصودا والزيت والزبادي والملح والفانيليا والبيض مع الاستمرار في التقليب حتى يصبح الخليط متجانس تماما.

بعد تسخين الفرن جهزي صينية وتدهن بالسمن من الجوانب والقاع ويرش عليها القليل من الدقيق.

ثم بعد ذلك اسكبي ثلثي الخليط مع فردها جيدا في الصينية ووضعها في الفرن حتى يحمر لونها والحروف.

في نفس الوقت نحضر القشطة في إناء عميق تخلط جميع مكونات الحشو مع مراعاة استخدام المضرب الكهربائي في الخلط.

نضع اناء خلط مكونات الحشو على نار هادئة مع التقليب برفق حتى يصبح بقوام متجانس وسميك قليلا.

تضاف القشطة بعد نزول الخليط عن النار مع التقليب قليلًا.

ثم يتم فرد القشطة على صينية البسبوسة بشكل مناسب ثم نسكب الجزء المتبقي من البسبوسة على القشطة ونفردها أيضًا.

ثم نضع الصينية في الفرن 30 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبي.

نسكب عليها الشربات فور خروجها من الفرن، وبعد أن تبرد نرش جوز الهند على السطح، وتقطع وتقدم في أطباق التقديم بشكل منظم.

لابد من مراعاة ضبط حرارة الفرن وعدم احتراق الجوانب أو الوجه ولابد من ارتفاع رف الفرن قليلًا حتى لا تكون الحرارة مباشرة وتسبب مشكلات.

طريقة التحضير