جلاش بالسميد تعرف على أبرز الخطوات والتكات بطريقة سلسة وسهلة

من أسهل وأسرع الحلويات التي يمكن أن تقدميها إلى أسرتك في غضون ثواني هو الجلاش بالسميد، فهو من الحلويات المنتشرة جدًا ولا تخلو أي سفرة في شهر رمضان المبارك من الجلاش فهو خفيف جدًا على المعدة ومذاقة طيب ويقبل حشوات مختلفة ومتنوعة، لذا فسوف نتحدث في هذا المقال عن الجلاش وطريقة إعداده والتكات الخاصة به.

الجلاش من الحلويات الشرقية المعروفة والمحبوبة من الجميع، ولهذا فأولى مؤشرات البحث عبر المنصات المختلفة هو الجلاش بالسميد نظرًا لسهولة إعداده وطعمه الطيب.

أولا: المكونات

لفة من الجلاش.

3 ملعق كبيرة من السمن او الزبدة.

كوب ونصف من الماء.

معلقة عسل جلوكوز.

كوب ونصف من عصير الليمون الطازج.

قومي بإضافة السكر إلى الماء مع التقليب جيدًا.

قومي برفعهم على نار هادئة.

مع بدء الغليان أضيفي الليمون والسكر وانتظري لمدة 20 دقيقة ثم انزعي الخليط من على النار واتركيه ليبرد تمامًا.

2 كوب من الحليب.

باكيت فانيليا.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من السميد الناعم.

قومي بإضافة جميع المكونات مع بعضهم البعض وقلبهم جيدًا علي نار هادئة حتى يتم المزج بطريقة جيدة.

قومي بتقسيم طبقات الجلاش إلى نصفين.

احضري الصينية التي تعدين فيها الجلاش وادهنيها بالزيت.

ضعي الطبقات الأولى من الجلاش وادهنيها بالزيت.

ضعي حشوة السميد ووزعيها بالتساوي.

قومي بإضافة النصف الثاني من الطبقات وادهنها مجددًا بالزيت.

ادخلي الصينية على نار هادئة لمدة 30 دقيقة.

بعد مرور 30 دقيقة أخرجي الصينية من الفرن وضيفي عليها الشربات.

يمكنك الآن تقديم طبقك اللذيذ إلى أطفالك سوف يندهشون من الطعم اللذيذ.

طريقة إعداد الجلاش بالسميد