السمك المشوي في الفرن بالخلطه الرهيبه السرية بالطريقه الاصلية مثل اكبر المطاعم المشهورة

طريقة عمل السمك المشوي في الفرن السمك المشوي يعتبر من أفضل المأكولات البحرية التي يحبها الكثيرون لأنها من الأكلات الخفيفة على المعدة وتحتوي على عناصر غذائية مهمة ومفيدة لأجسامهم، بالإضافة إلى أنه من الأكلات الأنسب للأطفال والتي تقوية بنيتهم. طريقة عمل السمك المشوي في الفرن نقدم إليكم اليوم طريقة سهلة وبسيطة لعمل السمك المشوي في الفرن كالتالي: المقادير: كيلو سمك كبير الحجم.

5 فصوص ثوم.

عودان كرفس مقطع لشرائح كبيرة.

ملعقتين صغيرتين ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ثمرتين بصل متوسط الحجم مقطع لشرائح.

نعناع طازج.

بقدونس أخضر.

كزبرة خضراء.

شبت أخضر.

2 ورق لورا.

4/1 كوب ماء.

2 فلفل أحمر. مقادير التتبيلة: ملعقتين كبيرتين نعناع جاف.

ملعقة صغيرة ينسون.

3 ملاعق كبيرة عصير ليمون.

3/1 كوب زيت زيتون.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

شرائح ليمون. طريقة تحضير السمك المشوي في الفرن: قومي بقشط القشور الموجودة على السمك ومن ثم يتم فتح البطن وتنظيفها من الداخل وغسلها تحت الماء الجاري.

ثم قومي بإحضار وعاء كبير مملوء بالماء ومن ثم يتم إضافة ملعقتين من الدقيق وقليل من الملح وبعدها يتم وضع السمك وتركيه ساعتين.

ارفعي السمك من الماء واغسليه تحت الماء الفاتر الجاري ومن ثم يترك حتى أن يصفى من الماء.

ثم قومي بتحضير التتبيلة وضعي به الينسون والنعناع وعصير الليمون والزيت والملح والفلفل الأسود وقلبي المكونات مع بعضها.

يتم تتبيل السمك من الخارج والداخل حتى يتم تغطيته بالتوابل.

قومي بإحضار صينية الفرن ويرص بها أعواد النعناع والبقدونس والكزبرة الخضراء والشبت ومن ثم يتم وضع السمك المتبل وشرائح الليمون الطازج.

يتم تغطية الصينية بورق الفويل وادخليه الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وتركه لمدة 45 حتى أن يصبح ناضج ويتحمر.

اخرجي السمك من الفرن وضعيه بأطباق التقديم مع رش القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون. الوسوم

طريقة عمل السمك المشوي في الفرن السمك المشوي يعتبر من أفضل المأكولات البحرية التي يحبها الكثيرون لأنها من الأكلات الخفيفة على المعدة وتحتوي على عناصر غذائية مهمة ومفيدة لأجسامهم، بالإضافة إلى أنه من الأكلات الأنسب للأطفال والتي تقوية بنيتهم. طريقة عمل السمك المشوي في الفرن نقدم إليكم اليوم طريقة سهلة وبسيطة لعمل السمك المشوي في الفرن كالتالي: المقادير: كيلو سمك كبير الحجم.

5 فصوص ثوم.

عودان كرفس مقطع لشرائح كبيرة.

ملعقتين صغيرتين ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ثمرتين بصل متوسط الحجم مقطع لشرائح.

نعناع طازج.

بقدونس أخضر.

كزبرة خضراء.

شبت أخضر.

2 ورق لورا.

4/1 كوب ماء.

2 فلفل أحمر. مقادير التتبيلة: ملعقتين كبيرتين نعناع جاف.

ملعقة صغيرة ينسون.

3 ملاعق كبيرة عصير ليمون.

3/1 كوب زيت زيتون.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

شرائح ليمون. طريقة تحضير السمك المشوي في الفرن: قومي بقشط القشور الموجودة على السمك ومن ثم يتم فتح البطن وتنظيفها من الداخل وغسلها تحت الماء الجاري.

ثم قومي بإحضار وعاء كبير مملوء بالماء ومن ثم يتم إضافة ملعقتين من الدقيق وقليل من الملح وبعدها يتم وضع السمك وتركيه ساعتين.

ارفعي السمك من الماء واغسليه تحت الماء الفاتر الجاري ومن ثم يترك حتى أن يصفى من الماء.

ثم قومي بتحضير التتبيلة وضعي به الينسون والنعناع وعصير الليمون والزيت والملح والفلفل الأسود وقلبي المكونات مع بعضها.

يتم تتبيل السمك من الخارج والداخل حتى يتم تغطيته بالتوابل.

قومي بإحضار صينية الفرن ويرص بها أعواد النعناع والبقدونس والكزبرة الخضراء والشبت ومن ثم يتم وضع السمك المتبل وشرائح الليمون الطازج.

يتم تغطية الصينية بورق الفويل وادخليه الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وتركه لمدة 45 حتى أن يصبح ناضج ويتحمر.

اخرجي السمك من الفرن وضعيه بأطباق التقديم مع رش القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون.

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