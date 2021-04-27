وصفة جبارة للعرائس لتفتيح لون البشرة كالثلج من أربع إلى خمس درجات في أسبوع واحد

وصفة جبارة لتفتيح لون البشرة من أربع إلى خمس درجات في خلال أسبوع واحد من الاستخدام، اجعلي بشرتك تشع بياضاً بشكل دائم دون استخدام كريمات التبييض ذات المكونات الصناعية الضارة على البشرة، حيث يمكنك الاستغناء تماماً عن المبيضات الكيميائية للبشرة مع استخدام خلطة اليم 3 مرات فقط في الأسبوع، هي خلطة طبيعية فعالة ونتيجتها مضمونة في فترة قصيرة وآمنة جدا على البشرة؛ لأنها تحتوي على عناصر مفيده للوجه، فقد تعاني الكثير من الفتيات من تصبغات وتشققات بالوجه وعدم توحد لون البشرة، وكل هذه المشاكل سوف تتخلصين منها فقط عليك اتباع خلطة اليوم مع الالتزام بالنصائح التي سوف نقدمها لك اليوم من خلال موضوعنا.

وصفة جبارة لتفتيح لون البشرة في أسرع وقت

قبل البدء في عرض الوصفة أولا عليك بالاهتمام والعناية بالبشرة داخليا، وذلك من خلال عدة أشياء منه مثلاً الإكثار من شرب الماء والسوائل وكثرة تناول الخضروات، والعناية الخارجية بالبشرة أيضا من خلال استخدام مستحضرات تجميل تكون موثوقة، مع إزالتها قبل النوم وعدم وضعها على الوجه لفترات طويلة، أيضا يجب عليك استخدام مرطبات طبيعية مناسبة لبشرتك مع استخدام حمام بخار كل شهر. من ضمن النصائح الهامة أيضا للعناية ببشرتك مع استخدام وصفتنا الرائعة والمضمونة لتبييض الوجه هي ماسك القهوة، قومي باستعماله علي وجهك لمده نصف ساعة ثم اغسليه بماء بارد ثم قومي بتمرير قطعة ثلج لقفل المسام.

خلطة تبييض الوجه طبيعياً

أما بالنسبة لخلطة تفتيح البشرة التي سوف نقدمها لك اليوم فهي هدية لكل الفتيات والسيدات، ولا تقلقي فهي سهلة التحضير من منزلك وغير مرهقة لبشرتك على الإطلاق فهي تحتوي على مرطبات طبيعية للحفاظ على صحة البشرة، احضري برطمان زجاج وضعي فيه اتنين ملعقة كبيرة من الأرز ثم أضيفي اثنين كوب من الماء المغلي من قبل، اغلقي البرطمان بالغطاء واحتفظي به جانباً لمدة يومين ثم افرغي محتوياته في إناء للطهي وارفعيه على نار هادئة لمده نصف دقيقة.

احضري مبشرة وقومي ببشر صابونة Dove قطع صغيره جدا اجعليها مثل السكر، ضعي اتنين ملعقة من الصابون في وعاء فارغ ثم ضعي عليها ماء الأرز، وتقلب جيدا لمدة ثلاث دقائق ثم يوضع عليهم معلقه كبيرة من دقيق الذرة ومعلقة من عصير الليمون وإذا كنت من أصحاب البشرة الحساسة يمكن استبدال الليمون بعصير البرتقال، ضعي الخليط على نار هادئة لمدة دقيقة مع التقليب المستمر حتى الحصول على قوام كريمي.

الطريقة التي سوف تستخدمين بها كريم تبييض البشرة سهلة للغاية ولكن يجب أن تكون بشرتك نظيفة، ويفضل أن تقومي بغسلها بماء ساخن إلى حد ما لتفتيح المسامات قبل استعمال الكريم، ضعي الخليط على بشرتك حتى يجف تماما ثم قومي بتدليك الوجه بحركات دائرية قبل غسله بالماء الدافئ ثم البارد، ثم استخدمي قطعه قماش قطنية لتجفيف لوجه وابتعدي عن استخدام المناشف الخشنة الملمس، يستخدم الكريم ثلاث مرات في أسبوعياً ومن الأسبوع الأول سوف تلاحظين الفرق.

الحفاظ على جمال البشرة طبيعياً

لإزالة البقع الداكنة من الوجه يمكنك تحضير ليمونة واحدة ثم يتم بشرها للحصول على برش الليمون، ثم يتم عصرها ليتم الحصول على عصير الليمون الحامض، ويتم أخذ مقدار ملعقة كبيرة منه واضافته في وعاء وإضافة برش الليمون أيضا ثم يتم إضافة ملعقة كبيرة من الزبادي وأيضاً ملعقة كبيرة من الكركم ثم يتم دمج المكونات جيدا، يتم وضع الخلطة على الوجه بعد تنظيفه ثم تترك لمدة ربع ساعة ثم يشطف الوجه بالماء.