طريقة الكنافة التركية في البيت بالخطوات على الطريقة الأصلية بطعم رائع

طريقة الكنافة التركية , الكنافة التركية تتميز بحشوات الجبنة التي تعطيها مذاق خاص، وتوجد طرق كثيرة لتحضيرها حسب طلب الأفراد، الحلوى التركية تنافس الحلوى الشامية من حيث المذاق والشكل الجذاب ولاقت رواج كبير في أغلب الدول العربية وخاصة في مصر، فقد أصبح الكثير من السيدات تبحث عن المزيد من الوصفات التركية لطعم جديد للحلوى، نقدم لكي عبر موقعنا خطوات عمل الكنافة التركية بخطوات بسيطة لكي يتم إعدادها في المنزل.

طريقة الكنافة التركية

إذا أردت مذاق جديد للكنافة فعليك بتحضير الكنافة التركية التي يتم عملها بطرق متعددة لتغيير الشكل والطعم التقليدي للكنافة، وتكون طريقة عمل الكنافة التركية كالآتي:

200 جرام من الكنافة.

نصف كوب من الزبدة.

150 جرام جبن خالي من الملح.

قدر كافي من الشربات.

نقوم بفرك الكنافة جيدًا وفي وعاء نخلطها بالزبدة جيدًا.

في صينية مدهونة بالزبدة نضع طبقة متساوية من الكنافة ثم نفرد الجبن ثم الجزء الأخير من الكنافة.

من الممكن وضعها في فرن متوسط الحرارة أو على نار هادئة على البوتاجاز مع الإهتزاز من وقت لآخر لتسوية الجوانب.

قبل رفعها من النار نضيف القطر عليها بتساوي ونتركها قليلًا على النار ثم نرفعها.

نتركها حتى تبرد ونرش القليل من المكسرات على السطح.

المكوناتطريقة التحضير

طريقة عمل الكنافة التركية بالجبن والفستق

المكونات

كيلو كنافة ناعمة رفيعة.

كوبين من السمن أو الزبدة السائلة.

كوب ونصف من الجبن الموزريلا شرائح.

ملعقتين ماء ورد.

شربات جاهز.

قشطة للتزيين، فستق مجروش.

كوب من الحليب.

طبق من الفواكه المقطعة.

قبل البدء في إعداد الكنافة لابد من تسخين الفرن.

نقوم بفرك الكنافة جيدا في وعاء مناسب ثم نضيف السمن ونخلطهم ثم ماء الورد مع استمرار خلطهم.

في صينية مدهونة بالسمن أو الزبدة نقوم بتوزيع جزء من الكنافة ثم نرص قطع الجبن ثم نفرد الجزء الثاني من الكنافة.

نضع صينية الكنافة في الفرن فترة لا تقل عن 10 دقائق مع مراعاة تحمير الوجه.

بعد خروجها من الفرن نسكب عليها الشربات ليغطيها كلها.

نتركها تبرد تماما ثم تزين بالقشطة والفستق وتقطع وتقدم مع طبق الفواكه.

يعد تقديم قطع الفواكه المقطعة بجوار الكنافة التركية أمر مميز لمذاق يغلب السكر الحاد وخاصة لو الفواكه حمضية تعمل على التوازن في الطعم، ومن الممكن استبدال الفواكه بمشروب الشاي الأخضر بدون سكر.

طريقة التحضير