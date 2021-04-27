طريقة عمل الكنافه بالمانجو ، خلال شهر رمضان وبعد يوم طويل من الجوع والعطش، يفتقد الجسم لتناول السكريات، فنجد أنفسنا نشتهي تناول الحلويات، وبالأخص الكنافة أياً كانت طريقة إعدادها، وعلى الرغم من توافر الكنافة على مدار العام، إلى أنها ترتبط في أذهان الجميع بشهر رمضان الفضيل، طريقة عمل الكنافة بالمنزل بسيطة جداً لا تحتاج إلى الكثير من المكونات أو مجهود يختلف الأمر حسب نوع الحشو، فهناك من يحبها بالشوكولاتة أو الجبن أو المانجو حيث تتفنن البلاد العربية وبالأخص الشام ومصر في تحضيرها لتزين الموائد الرمضانية، وكتعبير عن البهجة بقدوم شهر الخير، لذا سوف نستعرض بعض طرق تحضير الكنافة الشهية بخطوات مفصلة.

طريقة عمل الكنافه بالمانجو وصفات متنوعة

يعود تاريخ ظهور الكنافة إلى مايزيد عن 1000 عام، وهناك العديد من الروايات التي تدور حول أول من أكتشفها البعض يقول أن أصولها شامية وأخرون يقولون أنها مصرية، الرواية الأولى تقول أن الكنافة تم صنعها خصيصاً من أجل الخليفة معاوية بن أبي سفيان خلال فترة حكمة لبلاد الشام، بعد أن وصفها له طبيبه ليتناولها خلال واجبة السحور حتي لايشعر بالجوع أثناء الصيام، وفي رواية أخري أن أول ظهور كان في زمن المماليك أو في عصر الدولة الفاطمية، وغيرها من الروايات، وبغض النظر عن كل ذلك بتأكيد لا يوجد اختلاف على كون الكنافة من أشهي الحلويات ولها شعبية كبيرة لدي الشعوب العربية.

طريقة عمل الكنافة بالمانجو

نحتاج لتحضير تلك الوصفة بعض المكونات البسيطة وهي:

كيلو من عجينة الكنافة.

نصف لتر يفضل أن يكون طازج من عصير المانجو مع إمكانية إستخدام العصير المعلب إذا كان هو المتاح لديكم.

كيلو من قطع المانجو الطازجة.

3 أكواب من الكريمة المخصصة للتحضير الحلويات.

نصف كوب من السمن.

لتحضير الشربات سوف نحتاج إلى كوب من السكر، وملعقة صغيرة من الفانيليا، ومثلها من عصير الليمون.

الطريقة

نخلط جيداً الكنافة بالسمن مع إضافة القليل من السكر، والأخذ في الحسبان أننا سوف نسقيها بشربات السكر في النهاية.

نفرد الخليط في الصينية المخصصة للخبز في الفرن ونضعها به بعد تسخينة لمدة 10 دقائق قبل وضع الكنافة بداخله، نتركها لمدة 30 ساعه، على الأكثر بعد تمام النضح وتحولها للون الذهبي.

بعد ذلك نخرجها من الفرن ونقطعها إلى قطع متوسطة الحجم، ونضع طبقة من الكنافة في طبق التقديم، وعليها بعض من عصير المانجو الطازج، أو شربات السكر حسب الرغبة، ونضع فوقها طبقة من الكريمة وفي النهاية تزين بقطع من المانجو وتقدم باردة.

طريقة عمل الكنافه بالقشطة

المكونات

ملاعقتان من بودرة النشا والكريم شانتيه.

كوب من القشطة.

القليل من الفانيليا.

ربع كوب من السكر البودرة.

كوب ونصف من الحليب.

كوب سمن.

كيلو عجينة كنافة.

طريقة التحضير: