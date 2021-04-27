دلكي بملعقة نشا جسمك كله لتبييض وتفتيح وازالة الجلد الميت من أول دقيقة

هناك العديد من الأشخاص الذين يريدون الحصول على جسم ابيض ولهذا من خلال موقعنا هذا سوف نقوم بتقديم لكم إحدى الخلطات الطبيعية التي يمكن تحضيرها لتبييض الجسم من خلال استخدام النشا، وبعض المكونات الطبيعية الأخرى، فمن المعروف أن النشا يستخدم في الكثير من الأكلات والخلطات الطبيعية الي تخص البشرة والشعر والجسم، فهو يعمل على تبييض وتفتيح المناطق الداكنة في الجسم أو البشرة، كما يساعد في تنعيم الشعر الخشن بواسطة بعض المواد الأخري التي يتم خلطها معه، فهو من أفضل كريمات التبييض عكس الكريمات الطبيبة التي تحتوي على كيماويات تضر الجلد.

خلطة النشا والليمون

يعتبر النشا من الخلطات الطبيعية التي لها مفعول قوي وسريع على البشرة والجسم والشعر، فهو يساعد على تبييض الوجه والجسم وفرد الشعر الخشن أيضاً، كما أنه ليس له أي أضرار على البشرة، حيث يوجد بعض السيدات والفتيات بإستخدام مساحيق التجميل وشرائها بمبالغ هائلة، ولكن ماسك النشا سيغنيكي عن كل هذه المصاريف بالإضافة إلي أضرار تلك المساحيق على الجلد.

المكونات:

كوب نشا.

ربع كوب من الماء.

ثلاث ثمرات من الليمون.

فرشاة.

بياض بيضة.

اربع معالق من ماء الورد.

مكعبات ثلج.

نحضر وعاء بلاستيك نظيف ونقوم بوضع كمية كافية من الماء الفاتر ثم نضع اربع معالق من ماء الورد.

نقوم بتقليبه جيدا ثم نضع بياض البيضة ونستمر في التقليب لمدة دقيقة ونصف.

ناتى بكوب النشا ونقوم بوضعه تدريجيا على الماء مع الاستمرار في التقليب لكي نحصل علي قوام مناسب.

يتم تقليب جميع المكونات جيدا حتى تختفي جميع المكونات في بعضها البعض.

نقوم بعمل حمام بخار عام للجسم وبعدها نترك الجسم يجف.

نحضر فرشاة نظيفة ونقوم بتوزيع ماسك النشا وبياض البيض وماء الورد على جميع أجزاء الجسم المراد تفتيحها بنسب متساوية.

بعد الانتهاء من عملية توزيع الماسك نترك الماسك لمدة عشر دقائق ثم بعد ذلك نقوم بفرك الجسم بحركات دائريه.

وبعدها نقوم بشطف الجسم بالماء الفاتر لكي يتم التخلص تماما من بقايا الماسك.

يمكننا استعمال فرشة ذات ملمس خشن لكي تسهل من عملية إزالة الماسك من الجسم بسهولة ويسر.

يعطى الماسك الجسم البياض الشديد والنعومة حيث تعمل مكونات الماسك على تفتيح البشرة وازالة جميع خلايا الجلد الميت.

نحضر مكعبات الثلج بعد غسل الماسك جيدا من جميع أنحاء الجسم نقوم بوضع مكعبات الثلج على جميع أجزاء الجسم بحركات دائرية.

تعمل مكعبات الثلج على غلق مسام الجلد بالاضافة إلى أنها تمنح الجسم لمعانا.

يمكن استخدام الماسك ثلاث مرات أسبوعيا.

طريقة التحضير