طريقة عمل بسكويت العيد أو الشاي الهش الناعم والمقرمش اللذيذ بالسمن طريقة سهلة واقتصادية

بسكويت العيد أو الشاي يعتبر من أهم أنواع المعجنات التي يتم تحضيرها في أواخر شهر رمضان لتقديمها في العيد، فالبسكويت، والكحك، والبيتيفور من أهم مظاهر عيد الفطر المبارك، فكل عيد يختلف عن غيره بأهم ما يقدم سواء الكحك أو اللحوم، فعيد الفطر يشتهر بتقديم الأسر للكحك والبيتيفور، والغريبة، لذلك تسارع الأمهات للبحث عن أفضل طريقة لعمل البسكويت، لذلك أحضرنا لكم أفضل طريقة من أشهر المحلات تصنيعا له، وأتمنى أن ينال إعجابكم.

طريقة عمل بسكويت العيد أو الشاي الهش الناعم والمقرمش بالسمن الاقتصادي بطريقة سهلة وطعم لذيذ

يعتبر بسكويت الشاي من الوصفات التي يبحث عنها الكثيرون، نظراً لطعمه اللذيذ والرائع .

200 جم من السمن ما يعادل كوب سمن مرملة.

175 جم سكر بودرة ما يعادل كوب، وملعقة كبيرة سكر بودرة.

450 جم من الدقيق ما يعادل ثلاث أكواب إلا ربع دقيق، (ويفضل أن تكون نوعية الدقيق خمس نجوم، أو كل الأغراض).

35 ملي من الحليب أو اللبن يعادل حوالي أربع ملاعق كبيرة حليب.

بيضتين.

2 جم أي ربع ملعقة صغيرة فانيليا، أو نقطتين من أسانس الحليب (فهو يعمل على منع رائحة البيض).

ربع ملعقة صغيرة من أسانس البرتقال.

2 جم من البيكنج بودر ما يعادل ربع ملعقة صغيرة.

في وعاء عميق ضعي السمن والسكر، وقومي بضربهم بواسطة المضرب الكهربائي، واستمري بالضرب حتى يصبح القوام كريمي، وهش.



عندما يصبح القوام هش قومي بتهدئة سرعة المضرب حتى لا يفصل الخليط، وقومي بإنزال اللبن أو الحليب بالتدريج مع الخفق جيداً على سرعة هادئة.

بعد ذلك قومي بإضافة الفانيليا أو أسانس الحليب على البيض، وقومي بإنزال بيضة تلو الأخرى على الخليط مع الخفق.



ضيفي البيكنج بودر على الدقيق وقلبيهم جيداً، ثم ضيفيه على باقي الخليط، مع التقليب باليد بشكل بسيط من جميع الجوانب.



لمعرفة إذا أصبح القوام جاهز، ومضبوط، قومي بضرب أحد من الأيادي بضرب ظهر اليد الأخرى إذا وجدتي أن القوام يلتصق، فقومي بإضافة ملعقتين من الدقيق حتى يصبح القوام جاهز، أما إذا كان الالتصاق خفيف جداً، أو شبه منعدم، فبذلك لا يحتاج إلى شئ وأصبح جاهز للتشكيل.

يمكنك تشكيل البسكويت عن طريق ألة البسكويت، أو كيس الحلواني.



أدخلي الصاج الذي تم تشكيله في فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة، في الرف الأوسط، ويترك لتسويته لمدة نصف ساعة كاملة.

مقادير عمل بسكويت الشاي الاقتصادي في المنزل بكل سهولةطريقة تحضير بسكويت العيد مثل أفخم المحلات