طريقة عمل دجاج تكا بالفرن على الفحم مثل المطاعم فاطمة أبو حاتي بالخطوات

طريقة عمل دجاج تكا بالفرن، أو طريقة عمل ساندوتشات دجاج تكا الشهيرة، والتي يعشقها الجميع سواء أكانوا كبارًا أم صغارًا، فمن منا لم يجربه ويقع في عشق تلك التوابل، التي تغرق السندوتش من الداخل، مع مذاق الدجاج الرائع بها، وكثيرًا ما يطلبها الجميع في لامنزل، ولمساعدة السيدات والفتيات كذلك، في طريقة عمل دجاج تكا على الفحم، أو طريقة عمل دجاج تكا الهندي الشهيرة، بالتوابل الحارة والمميزة جدا لمذاقها، حيث تتنوع طرق تحضير دجاج تكا عمومًا، ومنها طريقة فراخ تكا فاطمة أبو حاتي، و طريقة عمل دجاج تكا الجاهز، و طريقة عمل دجاج تكا للشيف حسن، و طريقة عمل دجاج تكا مسالا، وكلها طرق نتيجتها احترافك طريقة عمل دجاج تكا مثل المطاعم، حتى تصلين إلى نفس الطعم والمذاق والتتبيلة الحارة، لسندوتش تكا الحار في المنزل، سواء كنت تعدين دجاج تكا مشوي في الفرن، أو مشوي على الفحم، ويمكن تناوله على شكل سندوتش دجاج تكا، أو يقدم إلى جوار وجبة أخرى مثل بخاري دجاج منال العالم، أو الرز البخاري بالدجاج السعودي، وطريقته سهلة وبسيطة مثل طريقة سندوتش الشاورما التركية، وطريقة ساندوتش البطاطس السوري، وتتشابه جميعها في أنك تحصل على وجبتك المفضلة من المطاعم، ولكن داخل المنزل وبنفس المذاق.

2 دجاجة طازجة منزوعتان الجلد بالكامل.

ملعقة صغيرة من الزيت النباتي.

½ كوب من الزبادي الطازج.

3 ملاعق كبيرة من صلصة البندورا الجاهزة (صلصة الطماطم).

4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

4 فصوص من الثوم المهروس جيدًا.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

2 ملعقة صغيرة من البابريكا.

2 ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة صغيرة من الخل.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

½ ملعقة صغيرة من الزعفران المطحون.

4 ملاعق ونصف صغيرة من الهيل المطحون (الحبهان).

3 قطع متوسطة من الفحم.