طريقة عمل دجاج تكا بالفرن على الفحم مثل المطاعم فاطمة أبو حاتي بالخطوات

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طريقة عمل دجاج تكا بالفرن، أو طريقة عمل ساندوتشات دجاج تكا الشهيرة، والتي يعشقها الجميع سواء أكانوا كبارًا أم صغارًا، فمن منا لم يجربه ويقع في عشق تلك التوابل، التي تغرق السندوتش من الداخل، مع مذاق الدجاج الرائع بها، وكثيرًا ما يطلبها الجميع في لامنزل، ولمساعدة السيدات والفتيات كذلك، في طريقة عمل دجاج تكا على الفحم، أو طريقة عمل دجاج تكا الهندي الشهيرة، بالتوابل الحارة والمميزة جدا لمذاقها، حيث تتنوع طرق تحضير دجاج تكا عمومًا، ومنها طريقة فراخ تكا فاطمة أبو حاتي، و طريقة عمل دجاج تكا الجاهز، و طريقة عمل دجاج تكا للشيف حسن، و طريقة عمل دجاج تكا مسالا، وكلها طرق نتيجتها احترافك طريقة عمل دجاج تكا مثل المطاعم، حتى تصلين إلى نفس الطعم والمذاق والتتبيلة الحارة، لسندوتش تكا الحار في المنزل، سواء كنت تعدين دجاج تكا مشوي في الفرن، أو مشوي على الفحم، ويمكن تناوله على شكل سندوتش دجاج تكا، أو يقدم إلى جوار وجبة أخرى مثل بخاري دجاج منال العالم، أو الرز البخاري بالدجاج السعودي، وطريقته سهلة وبسيطة مثل طريقة سندوتش الشاورما التركية، وطريقة ساندوتش البطاطس السوري، وتتشابه جميعها في أنك تحصل على وجبتك المفضلة من المطاعم، ولكن داخل المنزل وبنفس المذاق.طريقة عمل دجاج تكا مثل المطاعم
- 2 دجاجة طازجة منزوعتان الجلد بالكامل.
- ملعقة صغيرة من الزيت النباتي.
- ½ كوب من الزبادي الطازج.
- 3 ملاعق كبيرة من صلصة البندورا الجاهزة (صلصة الطماطم).
- 4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- 4 فصوص من الثوم المهروس جيدًا.
- ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.
- 2 ملعقة صغيرة من البابريكا.
- 2 ملعقة صغيرة من الملح.
- 2 ملعقة صغيرة من الخل.
- ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.
- ½ ملعقة صغيرة من الزعفران المطحون.
- 4 ملاعق ونصف صغيرة من الهيل المطحون (الحبهان).
- 3 قطع متوسطة من الفحم.
- قومي أولا بغسل الدجاجتين جيدًا، ثم قومي بتقطيعهما ونزع الجلد من الدجاج.
- عقب تقطيع الدجاجة الواحدة إلى 4 قطع، قومي بعمل فتحات باستخدام السكين، وهي خطوة ضرورية حتى تتغلغل تتبيلة دجاج تكا السرية، إلى الدجاج من الداخل أثناء التحضير.
- أحضري وعاء عميق وواسع، وضعي به الخل الأبيض، ثم قومي بدعك قطع الدجاج جيدًا به.
- في وعاء آخر، حضري تتبيلة دجاج تكا مثل المطاعم، وذلك بوضع الزبادي مع الثوم والهيل، والزنجبيل والزعفران والملح والفلفل، إلى جانب البابريكا والكمون، وامزجي كل المكونات معًا حتى تمام التجانس.
- اغمري قطع الدجاج المقطعة، داخل تتبيلة تكا السرية، وتأكدي أن التتبيلة تغلغل إلى لحم الدجاج من الداخل، ثم قومي بتغطية الوعاء بغلاف بلاستيكي صحي.
- اتركي الدجاج مغمورًا في تتبيلة تكا السرية، لمدة يوم كامل داخل الثلاجة، وفي حال العجلة اتركيها 3 ساعات فقط.
- قبل البدء بطهي دجاج تكا مثل الجاهز، قومي بإخراجه من الثلاجة واتركيه فترة، بحيث يكون في مثل درجة حرارة الغرفة بالضبط.
- أحضري صينية الخبز، وقومي بوضع قطع الدجاج الغارقة في خلطة تكا السرية، وأدخليه إلى فرن ساخن مسبقًا عند درجة حرارة 200 درجة مئوية، لمدة نصف الساعة.
- قومي بتسخين الفحم أو الجمر، على نار مشتعلة حتى تسخن.
- بعد تسخين الجمر، قومي بوضعه في ورق قصدير، ثم أضيفي إليه نقاط من أي زيت، وقومي بلفه.
- ضعي الجمر في صينية الخبز بالمنتصف، وافتحي ورقة القصدير، وغطي صينية الخبز سريعًا، حتى لا يتصاعد بخار الفحم إلى خارج الصينية.
- عقب مرور ساعة، سوف تجدين أنك قد قمت بإعداد وتحضير، الدجاج من خلال اتباع طريقة عمل ساندوتش دجاج تكا، أو طريقة عمل دجاج تكا الجاهز في المنزل.
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طريقة عمل دجاج تكا بالفرن، أو طريقة عمل ساندوتشات دجاج تكا الشهيرة، والتي يعشقها الجميع سواء أكانوا كبارًا أم صغارًا، فمن منا لم يجربه ويقع في عشق تلك التوابل، التي تغرق السندوتش من الداخل، مع مذاق الدجاج الرائع بها، وكثيرًا ما يطلبها الجميع في لامنزل، ولمساعدة السيدات والفتيات كذلك، في طريقة عمل دجاج تكا على الفحم، أو طريقة عمل دجاج تكا الهندي الشهيرة، بالتوابل الحارة والمميزة جدا لمذاقها، حيث تتنوع طرق تحضير دجاج تكا عمومًا، ومنها طريقة فراخ تكا فاطمة أبو حاتي، و طريقة عمل دجاج تكا الجاهز، و طريقة عمل دجاج تكا للشيف حسن، و طريقة عمل دجاج تكا مسالا، وكلها طرق نتيجتها احترافك طريقة عمل دجاج تكا مثل المطاعم، حتى تصلين إلى نفس الطعم والمذاق والتتبيلة الحارة، لسندوتش تكا الحار في المنزل، سواء كنت تعدين دجاج تكا مشوي في الفرن، أو مشوي على الفحم، ويمكن تناوله على شكل سندوتش دجاج تكا، أو يقدم إلى جوار وجبة أخرى مثل بخاري دجاج منال العالم، أو الرز البخاري بالدجاج السعودي، وطريقته سهلة وبسيطة مثل طريقة سندوتش الشاورما التركية، وطريقة ساندوتش البطاطس السوري، وتتشابه جميعها في أنك تحصل على وجبتك المفضلة من المطاعم، ولكن داخل المنزل وبنفس المذاق.طريقة عمل دجاج تكا مثل المطاعم
- 2 دجاجة طازجة منزوعتان الجلد بالكامل.
- ملعقة صغيرة من الزيت النباتي.
- ½ كوب من الزبادي الطازج.
- 3 ملاعق كبيرة من صلصة البندورا الجاهزة (صلصة الطماطم).
- 4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- 4 فصوص من الثوم المهروس جيدًا.
- ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.
- 2 ملعقة صغيرة من البابريكا.
- 2 ملعقة صغيرة من الملح.
- 2 ملعقة صغيرة من الخل.
- ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.
- ½ ملعقة صغيرة من الزعفران المطحون.
- 4 ملاعق ونصف صغيرة من الهيل المطحون (الحبهان).
- 3 قطع متوسطة من الفحم.
- قومي أولا بغسل الدجاجتين جيدًا، ثم قومي بتقطيعهما ونزع الجلد من الدجاج.
- عقب تقطيع الدجاجة الواحدة إلى 4 قطع، قومي بعمل فتحات باستخدام السكين، وهي خطوة ضرورية حتى تتغلغل تتبيلة دجاج تكا السرية، إلى الدجاج من الداخل أثناء التحضير.
- أحضري وعاء عميق وواسع، وضعي به الخل الأبيض، ثم قومي بدعك قطع الدجاج جيدًا به.
- في وعاء آخر، حضري تتبيلة دجاج تكا مثل المطاعم، وذلك بوضع الزبادي مع الثوم والهيل، والزنجبيل والزعفران والملح والفلفل، إلى جانب البابريكا والكمون، وامزجي كل المكونات معًا حتى تمام التجانس.
- اغمري قطع الدجاج المقطعة، داخل تتبيلة تكا السرية، وتأكدي أن التتبيلة تغلغل إلى لحم الدجاج من الداخل، ثم قومي بتغطية الوعاء بغلاف بلاستيكي صحي.
- اتركي الدجاج مغمورًا في تتبيلة تكا السرية، لمدة يوم كامل داخل الثلاجة، وفي حال العجلة اتركيها 3 ساعات فقط.
- قبل البدء بطهي دجاج تكا مثل الجاهز، قومي بإخراجه من الثلاجة واتركيه فترة، بحيث يكون في مثل درجة حرارة الغرفة بالضبط.
- أحضري صينية الخبز، وقومي بوضع قطع الدجاج الغارقة في خلطة تكا السرية، وأدخليه إلى فرن ساخن مسبقًا عند درجة حرارة 200 درجة مئوية، لمدة نصف الساعة.
- قومي بتسخين الفحم أو الجمر، على نار مشتعلة حتى تسخن.
- بعد تسخين الجمر، قومي بوضعه في ورق قصدير، ثم أضيفي إليه نقاط من أي زيت، وقومي بلفه.
- ضعي الجمر في صينية الخبز بالمنتصف، وافتحي ورقة القصدير، وغطي صينية الخبز سريعًا، حتى لا يتصاعد بخار الفحم إلى خارج الصينية.
- عقب مرور ساعة، سوف تجدين أنك قد قمت بإعداد وتحضير، الدجاج من خلال اتباع طريقة عمل ساندوتش دجاج تكا، أو طريقة عمل دجاج تكا الجاهز في المنزل.
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