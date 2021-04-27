طريقه تحضير الكباب التركي المشوى على الفحم

تحضير الكباب التركي اصبح من أسهل واشهي الوجبات، وأصبحت من اشهر الوجبات في دول الخليج ومصر، حيث تشتهر الوجبة التركية في جميع مطاعم المشويات المصرية والخليجية، حيث يطلبها جميع الطبقات لأنها تتميز بمذاقها للذيذ، ولكن يجب نعرف أن اصل هذه الوجبة تركى،يوجد طريقتان لعمل الكباب التركي مع تتبيله واحدة، الطريقة الأولي انه يمكننا عمل كباب تركى بالدجاج والطريقة الثانية عمل كباب تركى باللحم المشوى حسب الرغبة، تتميز هذه الوجبة أنها تكفى اكثر من فرد، وتعتبر هذه الوجبة المفضلة عند الرياضين أو أصحاب الوجبات الصحية ودكاترة الرجيم لأنها خليه من الدهون ونفس الوقت بروتين ولا يوجد بها نسبه سعرات حراريه عالية، المقادير تتبع على نفس الطريقتين سواء كانت لحم أو دجاج ،هي من الوجبات السريعة التي تسطيع أن تقوم بتحضيرها في المنزل، يمكنا تحضير طبق من السلطة قبل الوجبة وتكون فاتح شهيه .

هرس عدد سته ثوم مفروم.

هرس عدد اثنين بصله حتى يصبح مفروما.

عدد رابطه واحدة من البقدونس.

ملعقه صغيرة من الفلفل الأحمر.

ملعقه صغيرة من الكمون .

عدد أتنين ملعقه من الكزبرة .

عدد واحد ملعقه من زيت الزيتون.

عدد واحد ملعقه من البهارات.

مقادير عمل الكباب التركي باللحم المشوى أو الدجاجطريقه التحضير الكباب التركي باللحم المشوى أو الدجاج

يتم تحضير أناء كبير ويتم وضع اللحمة بعد فرمها جيدا في الكبة ثم أضافه الكمون والفلفل الأسود والبقدونس وقليل من الكزبرة، ثم نضع دبس الرمان لتعطى مذاقا جيدا في التتبيله، ثم أضافه البصل والثوم المفروم ثم أضافه زيت زيتون ويتم فركهم بعضهم البعض جيدا ونتركهم لمدة ربع ساعه حتى تمتص التتبيلية، ثم نأتي بالأسياخ وتحضيرها بعد غسلها جيدا، وبعد ذلك نضعها على الشوية وتفضل شواية فحم، ثم نقوم بتحضير الأطباق التي سوف نضع فيها الكباب بعد التسوية ويفضل أن يوجد أي نوع من الخضرة قبل وضع الكباب ، ويمكن أن نتناول صوص الباربكيو مع الوجبة حسب الرغبة مع العيش المحمص وسلطه الطحين وسلطة خضراء.