الزلابية وسر نجاحها في خطوات سهلة وبسيطة بضمان أفضل مذاق وأعلى جودة ممكنة

الزلابية من الحلويات الشرقية اللذيذة التي تتميز بمكوناتها السهلة والبسيطة، ولكن لها سر نجاح يكمن في خطوات بسيطة، اليوم سوف نفصح عن هذا السر في تصنيع الزلابية كما هي بالمحلات، بإتباعكم تلك الخطوات نتعهد إليكم أن تحظوا بأفضل وألذ طعم للزلابية في منزلكم، وتقدم الزلابية بالعسل أو السكر أو الشوكولاتة، وسيحبها أطفالكم وستوفر لكم الكثير مع ضمان جودة ونظافة الزلابيه ومكوناتها.

2 كوب دقيق أو طحين منخول

3/1 1 ماء دافئ

2 ملعقة كبيرة كاسترد بودرة(يعطي طعم ورائحة ولون وقرمشة متميزة)

2 ملعقة صغيرة خميرة فورية

2 ملعقة صغيرة سكر

ذرة ملح

نُضيف كل المكونات الجافة في وعاء عميق(الدقيق، الملح، السكر، الخميرة الفورية، الكاسترد). نُضيف مقدار الماء الدافئ إلى الخليط، ومن ثم نستمر في العجن بمقدار من كوب وربع إلى كوب وثلث، حسب نوع الدقيق أو الطحين. نَستمر في العجن، حتى يصبح العجين بقوام شبه سائل، ولكن ليس خفيفًا أو ثقيلًا. نُغطي الخليط بإستريتش رول، حتى لا يدخل إليه الهواء ويُختمِر ويَتضاعف حجمه. نُفرغ الهواء من العجينة باستخدام الأيدي قبل التقطيع. نُحضر طاسة بها زيت دافئ وليس سخنًا. نُحضر مقدارًا صغيرًا من الزيت. نُغمس الملعقة بالزيت ونأخذ مقدارًا من العجين بأيدينا بالضغط عليه، ومن الناحية الأخرى نُشكل أشكال كرات باستخدام الملعقة، ونلقي بالكرات في الزيت الدافئ. نُقلب الزلابية إلى أن تصل إلى اللون الأصفر الفاتح، فنخرجها من الطاسة ونضعها في صحن نصف مقلية إلى أن تبرد، ثم نُعيد وضعها في الزيت مرة أُخرى إلى أن تأخذ اللون الذهبي. تُغمس ساخنة بالشربات البارد، ثم تُصفى من الشربات، وتُقدم بصحن التقديم.

مكونات عمل الزلابية سريعة التحضيرطريقة تحضير الزلابية مع سر نجاحهاطريقة عمل الشربات

نُضيف واحد كوب من السكر مع كوبين من الماء، وبهم عصير ليمونه واحدة مضافًا إليهم الفانيلا، ونتركهم على النار لمدة 7 دقائق من الغليان، ثم نُضيف ملعقتين من العسل الأبيض، ونترك الشربات بالثلاجة حتى يتم وضعه باردًا على الزلابية.

يُمكن استبدال الشربات بنكهات مختلفة مثل(الشوكولاتة الذائبة، السكر البودرة، العسل الأبيض، صوص الكراميل، سكر بودرة بالقرفة).