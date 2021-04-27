الإكلير بأفضل طريقة مجربة سهلة وسريعة التحضير في بضع دقائق من أصل المطبخ الفرنسي

الإكلير يعتبر من الحلويات الفرنسية اللذيذة الشهيرة، والذي يتميز بمكوناته السهلة والبسيطة، لطالما كان له محبيه في جميع أنحاء العالم، طعمه لذيذ وشهي، يحتوي على البيض والكريمة ومكونات أخرى طيبة المذاق، هو المفضل لدى محبي الحلوى الغربية، لذلك قررنا أن نطلعكم أعزائنا القراء على سر عمله بطريقة احترافية، من المطبخ الفرنسي وبمنزلكم بطريقة سهلة وسريعة التحضير. مكونات الإكلير علي الطريقة الفرنسية 2 كوب ماء

2/1 كوب زيت

2 كوب دقيق أو طحين

6 بيضة

فانيلا مكونات الإكلير علي الطريقة الفرنسية مكونات كريمة الحشو(كريمة الباتسيير) 1 بيضة

فانيلا

1 ملعقة كبيرة سكر

1 كوب حليب

1 ملعقة كبيرة نشا طريقة التحضير بأنجح الطرق يُوضع وعاء على النار، به 2 كوب ماء مع نص كوب من الزبدة، ونتركهم حتى الغليان. بعد الغليان نقوم بإضافة 2 كوب دقيق أو طحين، ونستمر في التقليب سريعًا، حتى نحصل على كورة لينة، ثم تُترك لتهدأ. يُحضر وعاء فارغ، ونضع به بيضة مع الفانيلا والسكر، ونقوم بتقليبهم جيدًا، حتى يصبح القوام متماسك، ثم نضعهم جانبًا. في وعاء آخر على النار نقوم بتسخين نصف كوب من اللبن. يُحضر وعاء فارغ، ونضع به نصف كوب من الحليب، مضافًا إليه ملعقة كبيرة من النشا، ثم نضيف الحليب الساخن على هذا الخليط، ونُقلب سريعًا. يُوضع هذا الخليط مرة أخرى على النار، ويتم التقليب حتى يسخن. نُضيف خليط الحليب بالنشا، ونقلب جيدًا ليصبح قوامه متماسك كريمي . نَضع هذا الخليط في وعاء، ونقوم بتغطيته جيدًا بإسترتش رول، حتى لا يتخلل إليه الهواء وتتكون قشرة. نقوم بإحضار عجينة الإكلير وال6 بيضات، بحيث يتم إضافة واحدة تلو الأخرى على العجينة، وذلك بعد التأكد من اختلاط كل بيضة بالعجينة، قبل وضع البيضة الأخرى. نُضيف الفانيلا، ونستمر بالتقليب جيدًا، للوصول إلى القوام المطلوب. نُحضر كوب، ونضع به قرطاس من البلاستيك للتثبيت، ثم نضع به العجين. نُثبت ورق الزبدة بقطعة من العجين في الصينية، ونضع العجين بالقرطاس، ونساوي الأطراف بنقط قليلة من الماء. يُوضع الإكلير في فرن ساخن مسبقًا لمدة نصف ساعة، على 180درجة مئوية، ونقوم بحشوه بكريمة الباتسيير، ونضع الشوكولاتة الذائبة على الإكلير من الخارج للتزيين. طريقة التحضير بأنجح الطرق قدمنا إليكم أكثر الوصفات المحبوبة، الإكلير الهش الخفيف المحشو بكريمة الباتسيير، والذي يبحث عنه الكثير، والشهير بالمطبخ الفرنسي، حيث يحاول الجميع من كافة أنحاء العالم تجربته لمذاقه الشهي واللذيذ، نتمنى أن ينال إعجابكم. الوسوم

الإكلير يعتبر من الحلويات الفرنسية اللذيذة الشهيرة، والذي يتميز بمكوناته السهلة والبسيطة، لطالما كان له محبيه في جميع أنحاء العالم، طعمه لذيذ وشهي، يحتوي على البيض والكريمة ومكونات أخرى طيبة المذاق، هو المفضل لدى محبي الحلوى الغربية، لذلك قررنا أن نطلعكم أعزائنا القراء على سر عمله بطريقة احترافية، من المطبخ الفرنسي وبمنزلكم بطريقة سهلة وسريعة التحضير. مكونات الإكلير علي الطريقة الفرنسية 2 كوب ماء

2/1 كوب زيت

2 كوب دقيق أو طحين

6 بيضة

فانيلا مكونات الإكلير علي الطريقة الفرنسية مكونات كريمة الحشو(كريمة الباتسيير) 1 بيضة

فانيلا

1 ملعقة كبيرة سكر

1 كوب حليب

1 ملعقة كبيرة نشا طريقة التحضير بأنجح الطرق يُوضع وعاء على النار، به 2 كوب ماء مع نص كوب من الزبدة، ونتركهم حتى الغليان. بعد الغليان نقوم بإضافة 2 كوب دقيق أو طحين، ونستمر في التقليب سريعًا، حتى نحصل على كورة لينة، ثم تُترك لتهدأ. يُحضر وعاء فارغ، ونضع به بيضة مع الفانيلا والسكر، ونقوم بتقليبهم جيدًا، حتى يصبح القوام متماسك، ثم نضعهم جانبًا. في وعاء آخر على النار نقوم بتسخين نصف كوب من اللبن. يُحضر وعاء فارغ، ونضع به نصف كوب من الحليب، مضافًا إليه ملعقة كبيرة من النشا، ثم نضيف الحليب الساخن على هذا الخليط، ونُقلب سريعًا. يُوضع هذا الخليط مرة أخرى على النار، ويتم التقليب حتى يسخن. نُضيف خليط الحليب بالنشا، ونقلب جيدًا ليصبح قوامه متماسك كريمي . نَضع هذا الخليط في وعاء، ونقوم بتغطيته جيدًا بإسترتش رول، حتى لا يتخلل إليه الهواء وتتكون قشرة. نقوم بإحضار عجينة الإكلير وال6 بيضات، بحيث يتم إضافة واحدة تلو الأخرى على العجينة، وذلك بعد التأكد من اختلاط كل بيضة بالعجينة، قبل وضع البيضة الأخرى. نُضيف الفانيلا، ونستمر بالتقليب جيدًا، للوصول إلى القوام المطلوب. نُحضر كوب، ونضع به قرطاس من البلاستيك للتثبيت، ثم نضع به العجين. نُثبت ورق الزبدة بقطعة من العجين في الصينية، ونضع العجين بالقرطاس، ونساوي الأطراف بنقط قليلة من الماء. يُوضع الإكلير في فرن ساخن مسبقًا لمدة نصف ساعة، على 180درجة مئوية، ونقوم بحشوه بكريمة الباتسيير، ونضع الشوكولاتة الذائبة على الإكلير من الخارج للتزيين. طريقة التحضير بأنجح الطرق قدمنا إليكم أكثر الوصفات المحبوبة، الإكلير الهش الخفيف المحشو بكريمة الباتسيير، والذي يبحث عنه الكثير، والشهير بالمطبخ الفرنسي، حيث يحاول الجميع من كافة أنحاء العالم تجربته لمذاقه الشهي واللذيذ، نتمنى أن ينال إعجابكم.

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