طريقة عمل السليق الطائفي بالدجاج واللحم علي الطريقة السعودية، يعد السليق أحد أشهر المأكولات الشهيرة بالمملكة و دول الخليج العربي، وخاصةً بالمطبخ السعودي المليء بالأكلات الجميلة والمشتهر بتوابله العربية ذات الروائح الذكية، وطريقة عمل السليق سهلة التحضير وهي تشبه الكبسة قليلاً، والسليق اكلة اشتهر بها اهل الطائف وهي تحضر في كل المناسبات وتحتوي علي قيمة غذائية عالية، ويمكن تحضيرها بطرق كثيرة. طريقة عمل سليق الدجاج طريقة عمل سليق الدجاج المكونات 2 كوب ارز قصير الحبة

1 كيلوا دجاج

ملعقة كبيرة ملح

حبة بصل متوسطة

6 حبات هيل صحيح

4عود قرفة

6 فصوص مستكة

1½ كوب حليب

3 ملاعق سمن طريقة عمل السليق بالدجاج غسل الارز جيداً ثم نقعه بالماء لمدة نصف ساعة، نحضر الدجاج ويتم غسله جيداً نحضر وعاء عميق ونضع به كميه ماء مناسبة، ملح ونضع الدجاج ليغلي علي نار متوسطة، ويتم ازالة الرغوة من علي سطح الدجاج نضيف الهيل، القرفة، الغار، نصف مقدار المستكة الي الدجاج، ثم تغطية الوعاء وتركه يطهي لمدة 45 دقيقة حتي تنضج الدجاجة، بعد ذلك نخرج الدجاجة ونصعها في قدر كبير ونتركها جانباً نقوم بتسخين الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية، ونضع الدجاجة في الفرن حتي تأخذ اللون الذهبي نصفي مرق سلق الدجاج في وعاء ونتركه جانباً الي حين الحاجة له نحضر وعاء استانليس ثم نقوم بتصفية الارز من ماء النقع ونضعه في الوعاء، ثم نضيف 4 اكواب من مرق السلق ونترك الارز حتي ينضج علي نار متوسطة، ونقلبه من وقت الي الاخر نضيف نصف مقدار الحليب الي الارز، ونتركه يطهي حتي يتشرب الحليب، ثم نضيف باقي كمية الحليب الي الارز وعندما ينتهي الارز من الطهي نضيف الملح نحضر مقلاة ونضع بها السمن، المستكة ونسخن الخليط لمدة 5 دقائق نضع السليق في وعاء التقديم ونضع قطع الدجاج فوقه قم نصع السمن والمستكة للسليق ويقدم مباشرة وهو ساخن مع قطع البطاطا المقلية طريقة عمل سليق اللحم طريقة عمل السليق بالدجاجطريقة عمل سليق اللحم المكونات 1 كيلوا لحم

3 اكواب من الارز

5 اكواب ماء

1 كوب حليب بودر

1 حبة بصل كبيرة مقطعة جوانح

4 فصوص مستكة

5 حبات هيل

2 عود قرفة

⅓ ملعقة فلفل اسود

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة كبيرة سمن او زبدة طريقة عمل السليق الطائفي نغسل الارز جيداً ونصعه في وعاء عميق ونغمره بالماء، ثم تركه لمدة نصف ساعة في وعاء اخر نضع السمن، والمستكة، اللحم، البصل نقلب المكونات جيداً لبضع دقائق حتي يتغير لون اللحم، ثم نضيف الهيل، القرفة، الملح، والفلفل الاسود، ونقلبهم جيداً، ثم يتم غمرهم بالماء وتركهم لمجة ساعة حتي ينضج اللحم نصفي اللحم من المرق ونضعه جانباً نأخذ الارز ونضيفه الي مرق اللحم وتركه علي نار متوسطة حتي ينضج الارز نضع كمية من الماء داخل وعاء اخر، ثم اضافة الحليب البودر وتقليبهم جيداً حتي يتجانس، ونرفعه علي نار عالية حتي يغلي نضيف الحليب الي الارز ونتركه حتي يتشرب الارز الحليب نسكب الارز في وعاء التقديم ونضع فوقه اللحم ويقدم ساخناً طريقة عمل السليق الطائفي الوسوم

طريقة عمل السليق الطائفي بالدجاج واللحم علي الطريقة السعودية، يعد السليق أحد أشهر المأكولات الشهيرة بالمملكة و دول الخليج العربي، وخاصةً بالمطبخ السعودي المليء بالأكلات الجميلة والمشتهر بتوابله العربية ذات الروائح الذكية، وطريقة عمل السليق سهلة التحضير وهي تشبه الكبسة قليلاً، والسليق اكلة اشتهر بها اهل الطائف وهي تحضر في كل المناسبات وتحتوي علي قيمة غذائية عالية، ويمكن تحضيرها بطرق كثيرة. طريقة عمل سليق الدجاج طريقة عمل سليق الدجاج المكونات 2 كوب ارز قصير الحبة

1 كيلوا دجاج

ملعقة كبيرة ملح

حبة بصل متوسطة

6 حبات هيل صحيح

4عود قرفة

6 فصوص مستكة

1½ كوب حليب

3 ملاعق سمن طريقة عمل السليق بالدجاج غسل الارز جيداً ثم نقعه بالماء لمدة نصف ساعة، نحضر الدجاج ويتم غسله جيداً نحضر وعاء عميق ونضع به كميه ماء مناسبة، ملح ونضع الدجاج ليغلي علي نار متوسطة، ويتم ازالة الرغوة من علي سطح الدجاج نضيف الهيل، القرفة، الغار، نصف مقدار المستكة الي الدجاج، ثم تغطية الوعاء وتركه يطهي لمدة 45 دقيقة حتي تنضج الدجاجة، بعد ذلك نخرج الدجاجة ونصعها في قدر كبير ونتركها جانباً نقوم بتسخين الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية، ونضع الدجاجة في الفرن حتي تأخذ اللون الذهبي نصفي مرق سلق الدجاج في وعاء ونتركه جانباً الي حين الحاجة له نحضر وعاء استانليس ثم نقوم بتصفية الارز من ماء النقع ونضعه في الوعاء، ثم نضيف 4 اكواب من مرق السلق ونترك الارز حتي ينضج علي نار متوسطة، ونقلبه من وقت الي الاخر نضيف نصف مقدار الحليب الي الارز، ونتركه يطهي حتي يتشرب الحليب، ثم نضيف باقي كمية الحليب الي الارز وعندما ينتهي الارز من الطهي نضيف الملح نحضر مقلاة ونضع بها السمن، المستكة ونسخن الخليط لمدة 5 دقائق نضع السليق في وعاء التقديم ونضع قطع الدجاج فوقه قم نصع السمن والمستكة للسليق ويقدم مباشرة وهو ساخن مع قطع البطاطا المقلية طريقة عمل سليق اللحم طريقة عمل السليق بالدجاجطريقة عمل سليق اللحم المكونات 1 كيلوا لحم

3 اكواب من الارز

5 اكواب ماء

1 كوب حليب بودر

1 حبة بصل كبيرة مقطعة جوانح

4 فصوص مستكة

5 حبات هيل

2 عود قرفة

⅓ ملعقة فلفل اسود

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة كبيرة سمن او زبدة طريقة عمل السليق الطائفي نغسل الارز جيداً ونصعه في وعاء عميق ونغمره بالماء، ثم تركه لمدة نصف ساعة في وعاء اخر نضع السمن، والمستكة، اللحم، البصل نقلب المكونات جيداً لبضع دقائق حتي يتغير لون اللحم، ثم نضيف الهيل، القرفة، الملح، والفلفل الاسود، ونقلبهم جيداً، ثم يتم غمرهم بالماء وتركهم لمجة ساعة حتي ينضج اللحم نصفي اللحم من المرق ونضعه جانباً نأخذ الارز ونضيفه الي مرق اللحم وتركه علي نار متوسطة حتي ينضج الارز نضع كمية من الماء داخل وعاء اخر، ثم اضافة الحليب البودر وتقليبهم جيداً حتي يتجانس، ونرفعه علي نار عالية حتي يغلي نضيف الحليب الي الارز ونتركه حتي يتشرب الارز الحليب نسكب الارز في وعاء التقديم ونضع فوقه اللحم ويقدم ساخناً طريقة عمل السليق الطائفي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل السليق الطائفي بالدجاج واللحم علي الطريقة السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.