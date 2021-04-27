عجينه البقلاوة الرمضانية الاصلية مورقة وهشة وناجحة من اول مره باسرار وتكات المحلات

طريقة عمل عجينة البقلاوة الرمضانية ، تعد البقلاوة واحدة من أكثر الحلويات شهرة على مستوى العالم بالإضافة إلى أنها من الحلويات الغير مكلفة نهائيا، لذلك يسأل الكثير عن خطوات عملها بطريقة مضبوطة من أجل الحصول على طعم شهى ولذيذ، كما تعد البقلاوة الرمضانية صنفا أساسيا في شهر رمضان الكريم لذلك سوف نقدم خطوات التحضير خطوة بخطوة لتعطي نتائج مرضية وصحيحة فتابعونا. طريقة عمل عجينة البقلاوة الرمضانية :- طريقة عمل عجينة البقلاوة الرمضانية :- المكونات:- كوب واحد من الدقيق الأبيض.

زيت نباتي للقلي.

ثلاثه اكواب من الماء وذلك لصنع الشربات.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب واحد من الماء الدافئ.

كوب ونصف من السكر الناعم.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الجافة.

أربعة ملاعق صغيرة من العسل.

كوب إلا ربع من الفول السوداني المطحون.

ثلاثة ملاعق صغيرة من جوز الهند.

ثلاثة ملاعق من السميد الناعم. طريقة التحضير :- قبل أي شي ابدئي في تجهيز الشربات وهو يتم عن طريق سكب الماء داخل وعاء عميق ثم ضيفي المقدار المحدد من السكر وقلبي حتى يمتزج بشكل تام.

ارفعي الإناء على نار هادئة واتركيه حتى لمدة ربع ساعة، ثم أضيفي القليل من الفانيليا واتركيه مرة أخرى لمدة ثلاثة دقائق.

بعد غليان الشربات انزعيه عن النار ودعيه حتى يبرد بشكل تام.

أضيفي المقدار المحدد من عسل النحل إلى الشربات ثم ادخليه إلى الثلاجة ليتماسك.

ابدئي في تجهيز عجينة البقلاوة وذلك من خلال وضع الدقيق والفانيليا والسميد والخميرة الجافة داخل وعاء و قلبيهم جيدا.

وذلك من خلال وضع الدقيق والفانيليا والسميد والخميرة الجافة داخل وعاء و قلبيهم جيدا. اعملي على سكب الماء بشكل تدريجي واعجني بواسطة العجان الكهربائي أو اليد.

استمري في العجن حتى تحصلي على عجينة ذات قوام مناسب ثم اتركيها لمدة ربع ساعة حتي تتخمر

احضري اناء عميق وضعي به مقدار كبير من الزيت وارفعيه على النار حتى تمام الغليان.

قطعي العجينة على شكل كرات وضعيها في الزيت إلى أن تأخذ اللون الذهبي.

اخرجي البقلاوة وضعيها في الشربات البارد ثم قدميها في الاطباق. طريقة التحضير :- الوسوم

طريقة عمل عجينة البقلاوة الرمضانية ، تعد البقلاوة واحدة من أكثر الحلويات شهرة على مستوى العالم بالإضافة إلى أنها من الحلويات الغير مكلفة نهائيا، لذلك يسأل الكثير عن خطوات عملها بطريقة مضبوطة من أجل الحصول على طعم شهى ولذيذ، كما تعد البقلاوة الرمضانية صنفا أساسيا في شهر رمضان الكريم لذلك سوف نقدم خطوات التحضير خطوة بخطوة لتعطي نتائج مرضية وصحيحة فتابعونا. طريقة عمل عجينة البقلاوة الرمضانية :- طريقة عمل عجينة البقلاوة الرمضانية :- المكونات:- كوب واحد من الدقيق الأبيض.

زيت نباتي للقلي.

ثلاثه اكواب من الماء وذلك لصنع الشربات.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب واحد من الماء الدافئ.

كوب ونصف من السكر الناعم.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الجافة.

أربعة ملاعق صغيرة من العسل.

كوب إلا ربع من الفول السوداني المطحون.

ثلاثة ملاعق صغيرة من جوز الهند.

ثلاثة ملاعق من السميد الناعم. طريقة التحضير :- قبل أي شي ابدئي في تجهيز الشربات وهو يتم عن طريق سكب الماء داخل وعاء عميق ثم ضيفي المقدار المحدد من السكر وقلبي حتى يمتزج بشكل تام.

ارفعي الإناء على نار هادئة واتركيه حتى لمدة ربع ساعة، ثم أضيفي القليل من الفانيليا واتركيه مرة أخرى لمدة ثلاثة دقائق.

بعد غليان الشربات انزعيه عن النار ودعيه حتى يبرد بشكل تام.

أضيفي المقدار المحدد من عسل النحل إلى الشربات ثم ادخليه إلى الثلاجة ليتماسك.

ابدئي في تجهيز عجينة البقلاوة وذلك من خلال وضع الدقيق والفانيليا والسميد والخميرة الجافة داخل وعاء و قلبيهم جيدا.

وذلك من خلال وضع الدقيق والفانيليا والسميد والخميرة الجافة داخل وعاء و قلبيهم جيدا. اعملي على سكب الماء بشكل تدريجي واعجني بواسطة العجان الكهربائي أو اليد.

استمري في العجن حتى تحصلي على عجينة ذات قوام مناسب ثم اتركيها لمدة ربع ساعة حتي تتخمر

احضري اناء عميق وضعي به مقدار كبير من الزيت وارفعيه على النار حتى تمام الغليان.

قطعي العجينة على شكل كرات وضعيها في الزيت إلى أن تأخذ اللون الذهبي.

اخرجي البقلاوة وضعيها في الشربات البارد ثم قدميها في الاطباق. طريقة التحضير :-

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