طريقة عمل قناع الطماطم والنشا لتبييض البشرة 5 أضعاف

قناع الطماطم والنشا ، من أهم مستحضرات التجميل التي تعمل على تفتيح البشرة وإزالة الاسمرار منها وإزالة التجاعيد، وهذا الماسك يحتوي على مكونات بسيطة تتوفر في كل منزل، وتستطيع أي سيدة أن تقوم بحضيرة في المنزل بكل سهولة، والماسك يحتوي على العديد من القيم الغذائية المفيدة للبشرة، والتي تجعلها متألقة وحيوية، ويحتوي الطماطم على مضادات الأكسدة، مثل الليكوبين، وبيتاكاروتين، وتوكوفيرول، كما يحتوي على فيتامين E، ويقلل من خطر ظهور الجذور الحرة، ويساعد في التخلص من مظاهر الشيخوخة، وتوجد العديد من الماسكات الطبيعية المفيدة للبشرة من أهمها، ماسك البقدونس، وماسك الكركم، وكل هذه الماسكات تحتوي على العديد من الفوائد لصحة البشرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة تحضير قناع الطماطم والنشا في المنزل.

مكونات قناع الطماطم والنشا

يحتوي ماسك الطماطم والنشا على بعض المكونات البسيطة الغير مكلفة وهى كما يلي:-

2 ملعقة كبيرة من النشا.

ربع ثمرة طماطم مفرومة.

عصير الليمون أو عسل النحل، أو الزبادي.

طريقة تحضير ماسك الطماطم والنشا

سوف نتعرف من خلال مقالنا هذا على طريقة عمل قناع الطماطم والنشا في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة وهى كما يلي:-

نحضر إناء نظيف ونضع فيه الطماطم والنشا، والمكونات الأخرى حسب الرغبة سواء كان عصير ليمون، أو عسل، أو زبادي، ونخلطهم مع بعض جيداً. نقوم بغسل الوجه بالماء الساخن جيداً لتفتيح مسام البشرة، أو من خلال مسح الوجه بفوطة مبلله بالماء الساخن. نقوم بتجفيف البشرة جيداً من البخار والماء. نفرد القناع على الوجه ونتركه حتى يجف تماماً. نزيل الماسك من البشرة عن طريق استخدام قطعة من القطن المبللة بماء الورد. يجب أن نكرر هذه الطريقة مرة في الأسبوع على الأقل حتى نحصل على أفضل النتائج.

فوائد قناع الطماطم والنشا للبشرة

يحتوي ماسك الطماطم والنشا على العديد من الفوائد للبشرة، وخاصة أنه يحتوي على الطماطم التي تحتوي الفوائد التالية :-

تساعد في التقليل من إفراز الدهون بالوجه.

تساعد في التخلص من ظهور حب الشباب بالبشرة.

تعمل على ترطيب البشرة ونعومتها.

تقوم بإزالة الرؤوس السوداء من الوجه، وتعمل على تنظيف البشرة.

تساعد في إنتاج الكولاجين بالبشرة، وهو الذي يعطيها النضارة والإشراق.

تساعد البشرة في التخلص من علامات الشيخوخة والتقدم في العمر.

تساعد في التقليل من حجم المسام، والتي تسبب مشاكل كثيرة للبشرة.

فوائد النشا للبشرة

هناك العديد من الفوائد التي يحتوي عليها النشا للبشرة وهى كما يأتي:-