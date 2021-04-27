سر نجاح الكبة السورية بأسهل طريقة في المنزل وبأقل تكلفة

الكبة السورية من الأكلات المميزة، كما تعد وجبة رئيسية ومن الأكلات العربية والشرقية، وتعد هذه الوصفة من الوصفات المصرية وبعض الدول العربية الأخرى، كما تختلف من بلد لأخرى في طريقة تحضيرها، وكيفية إعدادها، وكل هذه الطرق لها مذاق وطعم لذيذ.

الكبة السورية

تعد هذه الوصفة بسيطة تعد وجبة رئيسية يتناولها كثير من الأفراد، وتحمل هذه الوجبة قيمة غذائية كبيرة وسعرات حرارية بسيطة، ونقوم بشرح تفصيلي للكبة السورية وطريقة تحضيرها.

كيلو لحم مفروم.

كيلو برغل ناعم منقوع.

حبتان من البصل المفروم.

ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون.

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة كمون.

رشة ملح.

3 ملاعق زيت

نبدأ بتحضير اللحمة ووضع عليها كل التوابل الموجودة وتركها جانبًا بعض الوقت.

يتم تقسيم اللحمة إلى قسمين والبرغل إلى قسمين أيضًا، وفي مقلاة على النار يتم وضع الزيت حتى يسخن، ثم نضيف إليه البصل، وعليه رشة ملح ونستمر بالتقليب حتى يذبل، ثم نضيف إليه جزء من البرغل ولكن بعد خلطه بالخلاط الكهربائي.

نضع هذا الخليط على البصلة ونستمر بالتقليب، ثم نضع اللحمة نتركها حتى تنضج.

بالجزء الاخر من عجينة البرغل بقوم بتشكيله قطع دائرية تشبه الكورة، ونقوم بحشوها من الداخل من الخليط الذي سبق إعداده على النار.

يتم غلق الكورة المحطة من اللحم والبرغل بإحكام، ونقوم بتسخين قدر من الزيت في مقلاة ويسخن حتى تمام التسخين، ونقوم بوضع الكرات على نار متوسطة، حتى تحصلي على لون ذهبي مميز ورائع.

توضع على مناديل ورقية، لكي تمتص الزيوت الزائدة في الكبة السورية، ويتم وضعها بعد ذلك في طبق التقديم، ويمكن تزينها بقطع البقدونس والكسبرة وبهذا الشكل تكون الكبة السورية جاهزة بالهنا والشفا.

يمكن تناول الكبة السورية بجانب السلطة والطحينة والعيش كوجبة رئيسية تحتوي على قيمة غذائية كبيرة.

مكونات الكبة السوريةطريقة التحضير الكبة السورية