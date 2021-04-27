اعرفي أسهل طريقة لتحضير بسكويت السابليه في البيت

السابليه هو نوع من أنواع البسكويت الفرنسية، والتي يمكن تحضيرها بخطوات بسيطة وسهلة، للتمتع بمذاقها المميز الذي نال إعجاب الجميع ممن تذوق هذا النوع المميز من الحلويات، ودائماً ما تميزت أنواع الحلويات الفرنسية بطعمها الرائع، وطريقة تحضيرها البسيطة، وإمكانية إعدادها بأكثر من طريقة وأكثر من طعم.

السابليه

يعتبر السابليه من طرق تحضير البسكويت المميزة ذات الملمس الهش، ويمكن تقديمه كنوع من أنواع التحلية خلال شهر رمضان المبارك، ويمكن إعدادها بخطوات بسيطة ومكونات قليلة.

كوبان دقيق.

½ كوب سكر.

¾ كوب سمنة.

نصف ملعقة كبيرة فانيليا.

ربع ملعقة بيكنج بودر.

ملعقتان كبيرتان من الكاكاو البودر.

شوكولاته داكنة قطع.

بيضة.

مربى.

شوكولاتة مذابة للتزيين.

خليط مكسرات مفرومة.

في إناء عميق باستخدام المضرب اليدوي أو المضرب الكهربائي نخفق السمنة مع كمية السكر الموجودة حتى يتكون لدينا خليط متمازج ذو قوام كثيف.

نقوم بإضافة البيضة مع استمرار الخفق ثم نضيف الفانيليا.

عندما تمتزج المكونات نضيف كمية الدقيق الممزوج بالبيكنج بودر بشكل تدريجي حتى تتكون لدينا عجينة ناعمة.

نقسم العجين الموجود إلى جزئين متساويين ونضيف لأحدهم الكاكاو ونعجنه مرة ثانية حتى يتمازج مع العجين.

على سطح مستوى نفرد العجين بدون الكاكاو ثم نقوم بتشكيله في شكل دوائر صغيرة أو الأشكال المفضلة، ونضعها في قالب الفرن وندخلها فرن بدرجة حرارة 150 مئوية حتى يكتمل نضجها.

نقوم بعمل نفس الخطوة مع عجين الكاكاو ونشكله بنفس الأشكال السابقة وندخله الفرن حتى يصبح ناضجاً.

بعد أن يبرد بسكويت السابليه نضع كل واحدة من البسكويت السادة مع أخرى من البسكويت الكاكاو ونحشيها باستخدام الشوكولاتة الذائبة والمكسرات أو المربي.

يمكن استخدام خليط المكسرات المفرومة وقطع الشوكولاتة الداكنة مع المربى الشوكولاتة المذابة لحشو البسكويت السابليه.

مكونات السابليهخطوات تحضير السابليه