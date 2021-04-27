طريقة تحضير طاجن لسان عصفور شهي ولذيذ بخطوات بسيطة

طاجن لسان عصفور ، من الأطباق الرائعة واللذيذة التي بإمكانك أن تقومي بصنعها لأسرتك وعائلتك، فهو من الأطباق الذي يعشقها كافة الأشخاص، ويرغبون في صنعها بهذا الشهر الكريم على مائدة الإفطار، وفيما يلي تحضير ها الطبق اللذيذ، لكي تتمكنوا من تحضيره بكل سهولة.

من العسير أن ترى من لا يعشق الشوربة الخاصة بلسان العصفور، تلك الشوربة الخفيفة والمفيدة للغاية والشهية يعشقها الجميع ويقوم بتحضيرها، كما أنكِ إن قمتِ بتحضير الطاجن الخاص بلسان العصفور سوف تري كذلك أنه من العسير ألا تعشقها أسرتك، وبذلك سوف نقدم لكِ الطريقة المتعلقة بعمل طاجن اللسان العصفور بالتفصيل.

لحم مكعبات “½ كيلو جم”

لسان عصفور “مائتان وخمسون جم”

بصل شرائح “عدد ثلاث”

فلفل حلو شرائح “عدد ٤ حبات”

فلفل أحمر شرائح “عدد ٣ حبات”

طماطم مكعبات “عدد ٢ حبة”

عصير طماطم “كوب”

سمن أو زيت “ملعقتان كبيرتان”

مرق دجاج “كوبان”

فلفل أأسود

كمون

بهارات

هيل

شطة

ملح