طريقة تحضير طاجن لسان عصفور شهي ولذيذ بخطوات بسيطة

طاجن لسان عصفور ، من الأطباق الرائعة واللذيذة التي بإمكانك أن تقومي بصنعها لأسرتك وعائلتك، فهو من الأطباق الذي يعشقها كافة الأشخاص، ويرغبون في صنعها بهذا الشهر الكريم على مائدة الإفطار، وفيما يلي تحضير ها الطبق اللذيذ، لكي تتمكنوا من تحضيره بكل سهولة.طاجن لسان عصفور
من العسير أن ترى من لا يعشق الشوربة الخاصة بلسان العصفور، تلك الشوربة الخفيفة والمفيدة للغاية والشهية يعشقها الجميع ويقوم بتحضيرها، كما أنكِ إن قمتِ بتحضير الطاجن الخاص بلسان العصفور سوف تري كذلك أنه من العسير ألا تعشقها أسرتك، وبذلك سوف نقدم لكِ الطريقة المتعلقة بعمل طاجن اللسان العصفور بالتفصيل.مكونات عمل طاجن لسان العصفور
- لحم مكعبات “½ كيلو جم”
- لسان عصفور “مائتان وخمسون جم”
- بصل شرائح “عدد ثلاث”
- فلفل حلو شرائح “عدد ٤ حبات”
- فلفل أحمر شرائح “عدد ٣ حبات”
- طماطم مكعبات “عدد ٢ حبة”
- عصير طماطم “كوب”
- سمن أو زيت “ملعقتان كبيرتان”
- مرق دجاج “كوبان”
- فلفل أأسود
- كمون
- بهارات
- هيل
- شطة
- ملح
- بإناء موضوع على النار نقم بسلق اللحم الذي تم تقطيعه إلى مكعبات.
- بعد ذلك في إناء آخر نقوم بوضع الفلفل الأحمر مع الفلفل الرومي والفلفل الأحمر، والطماطم مع تتبيلهم بالبهارات والملح.
- بهم ذلك نقم بوضع الخليط على اللحم الذي تم سلقه.
- ومن ثم نقم بإضافة مرج الدجاج وعصير الطماطم، ويتم ترك الخليط على النار حتى يبدأ الغليان لمدة 10 دقائق.
- بمقلاة على النار نقم بإذابة الزيت والسمن مع تحمير لسان العصفور.
- نقم بتحضير طاجن فخار ومن قم نضع به لسان العصفور ومزيج اللحم ونمزجهم سويًا.
- نقم بوضع كوب المرق عليهم مع المزج جيدًا.
- في النهاية نضع الطاجن بالفرن ب درجة حرارة 220 إلى أن يبدأ بالنضوج، وهكذا يكون طاجن لسان العصفور قد تم تجهيزه.
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طاجن لسان عصفور ، من الأطباق الرائعة واللذيذة التي بإمكانك أن تقومي بصنعها لأسرتك وعائلتك، فهو من الأطباق الذي يعشقها كافة الأشخاص، ويرغبون في صنعها بهذا الشهر الكريم على مائدة الإفطار، وفيما يلي تحضير ها الطبق اللذيذ، لكي تتمكنوا من تحضيره بكل سهولة.طاجن لسان عصفور
من العسير أن ترى من لا يعشق الشوربة الخاصة بلسان العصفور، تلك الشوربة الخفيفة والمفيدة للغاية والشهية يعشقها الجميع ويقوم بتحضيرها، كما أنكِ إن قمتِ بتحضير الطاجن الخاص بلسان العصفور سوف تري كذلك أنه من العسير ألا تعشقها أسرتك، وبذلك سوف نقدم لكِ الطريقة المتعلقة بعمل طاجن اللسان العصفور بالتفصيل.مكونات عمل طاجن لسان العصفور
- لحم مكعبات “½ كيلو جم”
- لسان عصفور “مائتان وخمسون جم”
- بصل شرائح “عدد ثلاث”
- فلفل حلو شرائح “عدد ٤ حبات”
- فلفل أحمر شرائح “عدد ٣ حبات”
- طماطم مكعبات “عدد ٢ حبة”
- عصير طماطم “كوب”
- سمن أو زيت “ملعقتان كبيرتان”
- مرق دجاج “كوبان”
- فلفل أأسود
- كمون
- بهارات
- هيل
- شطة
- ملح
- بإناء موضوع على النار نقم بسلق اللحم الذي تم تقطيعه إلى مكعبات.
- بعد ذلك في إناء آخر نقوم بوضع الفلفل الأحمر مع الفلفل الرومي والفلفل الأحمر، والطماطم مع تتبيلهم بالبهارات والملح.
- بهم ذلك نقم بوضع الخليط على اللحم الذي تم سلقه.
- ومن ثم نقم بإضافة مرج الدجاج وعصير الطماطم، ويتم ترك الخليط على النار حتى يبدأ الغليان لمدة 10 دقائق.
- بمقلاة على النار نقم بإذابة الزيت والسمن مع تحمير لسان العصفور.
- نقم بتحضير طاجن فخار ومن قم نضع به لسان العصفور ومزيج اللحم ونمزجهم سويًا.
- نقم بوضع كوب المرق عليهم مع المزج جيدًا.
- في النهاية نضع الطاجن بالفرن ب درجة حرارة 220 إلى أن يبدأ بالنضوج، وهكذا يكون طاجن لسان العصفور قد تم تجهيزه.
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