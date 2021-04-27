أقوي كريم سحري بالنشا لتبييض الجسم وإزالة الجلد الميت كله للعرايس قبل الفرح

دائما تريد كل فتاة أو إمرأة أن تحصل علي جسم ابيض ويكون لونه موحد وبدون وجود أي مناطق يكون لونها غامق، لأن هذه المناطق تمثل مصدر لازعاج جميع الفتيات والتي يصعب تفتيحها بسهولة، ولكن النشا قد يكون لها فاعلية كبيرة أو تأثير كبير وفعال في تبييض وتفتيح بشرة الجسم وهذا بدون ترك أي آثار جانبية، وبعد تجربة النشا والتأكد بنفسك من نتائجه المذهلة والرائعة، تقومين فورا بتجنب استعمال الكريمات التي تساعد علي التفتيح وفي نفس الوقت تترك آثار غير مرغوب فيها، وغير ذلك أن النشا له استخدامات كثيرة وفوائد أكثر بالنسبة للشعر والوجه أيضا، وقد تكون نتيجة النشا بعد استخدامه سريعة بمعني أن في وقت قصير جدا تحصلي علي جسم ابيض مثل الثلج بمجرد خلط النشا مع مكونات أخري طبيعية. طريقة تبييض الجسم بالنشا طريقة تبييض الجسم بالنشا المكونات : نصف كوب كبير من النشا.

ملعقتان كبيرتان من الحليب البودر.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكركم.

ربع كوب من ماء الورد. طريقة التحضير نقوم بتجهيز وعاء مناسب لعمل الماسك به ويتم وضع كمية النشا المطلوبة ومن الممكن الزيادة في المقدار وهذا حسب الكمية التي تحتاجينها، ثم نضيف ملعقتان كبيرتان من الحليب البودر ونضع ثلاث ملاعق كبيرة من الكركم، ونضيف إلي هذه المكونات ربع كوب من ماء الورد ثم نقوم بمزج جميع المكونات مع بعضها.

يتم وضع هذا المزيج أو الماسك علي الجسم وبالتحديد المناطق الأكثر اسمرارا والتي تعاني منها معظم الفتيات.

وبعد ذلك نقوم بتركه علي الجسم لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

ثم يتم غسل الجسم جيدا باستخدام الماء الدافئ، ومن الأفضل أن يتم تكرار هذه الخلطة مرتين أسبوعيا للوصول إلي أحسن نتيجة ممكنة. طريقة التحضير الوسوم

دائما تريد كل فتاة أو إمرأة أن تحصل علي جسم ابيض ويكون لونه موحد وبدون وجود أي مناطق يكون لونها غامق، لأن هذه المناطق تمثل مصدر لازعاج جميع الفتيات والتي يصعب تفتيحها بسهولة، ولكن النشا قد يكون لها فاعلية كبيرة أو تأثير كبير وفعال في تبييض وتفتيح بشرة الجسم وهذا بدون ترك أي آثار جانبية، وبعد تجربة النشا والتأكد بنفسك من نتائجه المذهلة والرائعة، تقومين فورا بتجنب استعمال الكريمات التي تساعد علي التفتيح وفي نفس الوقت تترك آثار غير مرغوب فيها، وغير ذلك أن النشا له استخدامات كثيرة وفوائد أكثر بالنسبة للشعر والوجه أيضا، وقد تكون نتيجة النشا بعد استخدامه سريعة بمعني أن في وقت قصير جدا تحصلي علي جسم ابيض مثل الثلج بمجرد خلط النشا مع مكونات أخري طبيعية. طريقة تبييض الجسم بالنشا طريقة تبييض الجسم بالنشا المكونات : نصف كوب كبير من النشا.

ملعقتان كبيرتان من الحليب البودر.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكركم.

ربع كوب من ماء الورد. طريقة التحضير نقوم بتجهيز وعاء مناسب لعمل الماسك به ويتم وضع كمية النشا المطلوبة ومن الممكن الزيادة في المقدار وهذا حسب الكمية التي تحتاجينها، ثم نضيف ملعقتان كبيرتان من الحليب البودر ونضع ثلاث ملاعق كبيرة من الكركم، ونضيف إلي هذه المكونات ربع كوب من ماء الورد ثم نقوم بمزج جميع المكونات مع بعضها.

يتم وضع هذا المزيج أو الماسك علي الجسم وبالتحديد المناطق الأكثر اسمرارا والتي تعاني منها معظم الفتيات.

وبعد ذلك نقوم بتركه علي الجسم لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

ثم يتم غسل الجسم جيدا باستخدام الماء الدافئ، ومن الأفضل أن يتم تكرار هذه الخلطة مرتين أسبوعيا للوصول إلي أحسن نتيجة ممكنة. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أقوي كريم سحري بالنشا لتبييض الجسم وإزالة الجلد الميت كله للعرايس قبل الفرح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.