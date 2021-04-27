مسحة من كولاجين طبيعي لتفتيح البشرة جربي ولاحظي الفرق بنفسك

استعيدي حيوية ونضارة بشرتك من خلال مسحة من كولاجين طبيعي لتفتيح البشرة، فهو مركب هام يمكنك متابعتنا لعرض أهم الخلطات والماسكات الطبيعية، بمجرد أن تقومي بتطبيق تلك الخطوات البسيطة، وتغيير روتين اليومي مع الالتزام بطرق حماية بشرتك من نقص الكولاجين المفيد للبشرة، سيصبح لكِ إطلالة أصغر من عمرك بفارق سنوات.

مسحة من كولاجين طبيعي لتفتيح البشرة

مع تقدم السن والعمر تظهر التجاعيد على البشرة المزعجة، ومع التعرض المستمر لأشعة الشمس الضارة، تصبح هناك تغيير في ألوان البشرة المعروف بتصبغ البشرة، وظهور البثور الدهنية البيضاء والسوداء نتيجة تراكم طبقة من الأوساخ والأتربة، فتجدين ذلك يؤثر على بشرتك بشكل سلبي وتظهر مشاكل عديدة، الكولاجين يخلصك منها بشكل نهائي.

فائدة مسحة من كولاجين طبيعي لتفتيح البشرة

الكولاجين مهم جدًا، وسنقوم باستعراض بعض الماسكات المفيدة، حيث يعد ذلك عوضًا عن كريمات الكولاجين التجارية ومستحضرات التجميل التي يدخل الكولاجين في تركيبها فهي باهظة الثمن، لكن استمري على استخدام جهاز الديرما رول الذي يساعد على تعزيز وإنتاج الكولاجين، ولن تحتاجين إلى زيارة مراكز التجميل مرة أخرى:

من الخلطات الرائعة وتسبب الانتعاش، والنضارة ويمكنك تطبيقها بشكل يومي حتى تحصلين على أهم النتائج لتفتيح البشرة، عليك بإحضار ثمرتين من الجوافة والجزر وتقشيرهم، ومزجهم سويًا حتى يصبح القوام لين متماسك، قومي بتوزيع الخليط على وجهك، وتركه لمدة 15 دقيقة، ومن ثم مسحه بزيت زيتون وغسله.

في ذلك الماسك يعمل اللبان الدكر الذي يساعد على إفراز الكولاجين، وزيت اللوز الحلو يقوم بتجديد خلايا البشرة، عن طريق إزالة طبق الجلد الميت، عليكِ بنقع ملعقة من اللبان الدكر في ماء فاتر، لمدة 12 ساعة، ثم غمس قطنة من زيت اللوز الحلو وبعد ذلك في ماء اللبان الدكر ومسح الوجه بها، كرري تلك العملية بعد وضع مساحيق التجميل، ويمكن أن تجعليه في روتينك اليومي، في حال جفاف بشرتك فاستبدلي زيت اللوز الحلو بزيت الزيتون لتحصلي على ترطيب إضافي.