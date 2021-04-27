بمكونات سهلة وسريعة عمل عجينة السمبوسة المقرمشة بحشوات رائعة في المنزل

تعتبر السمبوسة من اجمل الاكلات اللذيذة والشهية والتي لا يمكن الاستغناء عنها، فهي من الاكلات التي تكون عبارة عن عجينة هشة وطرية ومقرمشة في ذات الوقت، وقد يكون لها طريقيتين لتسويتها فممكن أن تتم التسوية داخل الفرن وممكن أيضا أن تكون علي النار من خلال قليها في الزيت، فالطريقتين الذ من بعض في الطعم ولها عدة أشكال عند تقديمها فقد تكون علي شكل مثلث أو أصابع أو علي شكل مربع، فهي من أكثر مميزاتها أنها مناسبة لحشوات كثيرة ومتنوعة ومحببة لدي كل الناس. طريقة عمل عجينة السمبوسة طريقة عمل عجينة السمبوسة المكونات : أربع أكواب كبيرة من الدقيق الأبيض.

ربع كوب كبير من الماء.

نصف كوب كبير من الزبدة الذائبة أو الزيت.

رشة من الملح.

بيضة واحدة. طريقة تحضير عجينة السمبوسة يتم تحضير طبق واسع ونضع به نصف كوب من الزيت أو الزبدة الذائبة، ونضيف أربع أكواب كبيرة من الدقيق الأبيض، ورشة من الملح ثم نضع البيضة ويتم عجن كل هذه المكونات معا، ثم نضيف إليهم كمية الماء ولكن بشكل تدريجي مع الاستمرار في العجن، ونقوم بعجنها لمدة خمس دقائق للوصول إلي عجينة متماسكة وناعمة.

يتم وضع غطاء علي العجينة أو قطعة من القماش وتكون نظيفة، ونترك هذه العجينة حوالي ساعة تقريبا ليتم تخميرها ومن الأفضل أن يتم وضعها في مكان دافئ ليساعدها علي التخمير بسرعة ويحدث تضاعف لحجمها.

بعد تخمير العجينة جيدا يتم فردها بطريقة جيدة حتي يكون سمكها رقيق، ثم نبدأ بتقطيعها علي شكل دوائر باستخدام أي شئ علي شكل دائرة.

وبعد ذلك نقوم بوضع أي حشوة بها ويتم تقفيل هذه الدائرة علي شكل مثلث، ثم يتم قليها ووضعها في زيت بشرط أن يكون ساخن ونتركها حتي تأخذ اللون الأشقر المطلوب. طريقة تحضير عجينة السمبوسة الوسوم

تعتبر السمبوسة من اجمل الاكلات اللذيذة والشهية والتي لا يمكن الاستغناء عنها، فهي من الاكلات التي تكون عبارة عن عجينة هشة وطرية ومقرمشة في ذات الوقت، وقد يكون لها طريقيتين لتسويتها فممكن أن تتم التسوية داخل الفرن وممكن أيضا أن تكون علي النار من خلال قليها في الزيت، فالطريقتين الذ من بعض في الطعم ولها عدة أشكال عند تقديمها فقد تكون علي شكل مثلث أو أصابع أو علي شكل مربع، فهي من أكثر مميزاتها أنها مناسبة لحشوات كثيرة ومتنوعة ومحببة لدي كل الناس. طريقة عمل عجينة السمبوسة طريقة عمل عجينة السمبوسة المكونات : أربع أكواب كبيرة من الدقيق الأبيض.

ربع كوب كبير من الماء.

نصف كوب كبير من الزبدة الذائبة أو الزيت.

رشة من الملح.

بيضة واحدة. طريقة تحضير عجينة السمبوسة يتم تحضير طبق واسع ونضع به نصف كوب من الزيت أو الزبدة الذائبة، ونضيف أربع أكواب كبيرة من الدقيق الأبيض، ورشة من الملح ثم نضع البيضة ويتم عجن كل هذه المكونات معا، ثم نضيف إليهم كمية الماء ولكن بشكل تدريجي مع الاستمرار في العجن، ونقوم بعجنها لمدة خمس دقائق للوصول إلي عجينة متماسكة وناعمة.

يتم وضع غطاء علي العجينة أو قطعة من القماش وتكون نظيفة، ونترك هذه العجينة حوالي ساعة تقريبا ليتم تخميرها ومن الأفضل أن يتم وضعها في مكان دافئ ليساعدها علي التخمير بسرعة ويحدث تضاعف لحجمها.

بعد تخمير العجينة جيدا يتم فردها بطريقة جيدة حتي يكون سمكها رقيق، ثم نبدأ بتقطيعها علي شكل دوائر باستخدام أي شئ علي شكل دائرة.

وبعد ذلك نقوم بوضع أي حشوة بها ويتم تقفيل هذه الدائرة علي شكل مثلث، ثم يتم قليها ووضعها في زيت بشرط أن يكون ساخن ونتركها حتي تأخذ اللون الأشقر المطلوب. طريقة تحضير عجينة السمبوسة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمكونات سهلة وسريعة عمل عجينة السمبوسة المقرمشة بحشوات رائعة في المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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