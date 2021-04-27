10 مشروبات قبل النوم هتساعدك على انقاص وزنك وانتي نايمة وهتنامي بشكل افضل

فقدان الوزن مش مهمة سهلة ، لانه بيتطلب نظام غذائي ومتوازن ونظام تدريب مناسب ، ولكن في نصايح بسيطة هتساعدك على انقاص الوزن بسرعة عن طريق نظامك الغذائي قبل النوم والنصايح دي هتساعدك على انقاص الوزن عن طريق زيادة التمثيل الغذائي في الجسم وتعزيز عملية الهضم ، لانه حسب كلام الخبراء والمتخصصين لانقاص الوزن بشكل فعال لازم يكون الجهاز الهضمي شغال بشكل جيد ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على مشروبات لانقاص الوزن تشربيهم قبل النوم هتساعدك على التخسيس وانتي نايمة وكمان هتخليكي تنامي بشكل احسن.

مشروبات لانقاص الوزن:

تحسين الجهاز الهضمي هو الخطوة الاولى في رحلة انقاص الوزن ، من خلال زيادة كفاءة الجهاز الهضمي مع بعض التغييرات الغذائية ، اللي هتساعد على فقدان الوزن بشكل فعال وتعزيز عملية التمثيل الغذائي في الجسم ، ولو بتحسي بانتفاخ بشكل مستمر المشروبات دي هتساعدك على الشعور بالراحة.

1- اللبن:

بعض الدراسات اثبتت ان الاطفال بيناموا نوم عميق بسبب شرب اللبن الدافي قبل النوم ، والحقيقة ان فعلا كوباية من اللبن الدافي قبل النوم هتساعدك على نوم هادي لانه مليان بالكالسيوم والتريبتوفان ، والكالسيوم من العناصر اللي بتساعد الدماغ على استخدام حمض التريبتوفان الاميني لتكوين الميلاتونين المعروف انه بيساعد على تحفيز النوم ، والنوم لمدة 8 ساعات نوم عميق ومتواص هتساعد على منع الرغبة الشديدة في الاكل في اليوم التاني ، ولو انتي نباتية ممكن تجربي اي نوع حليب نباتي زي حليب اللوز, جوز الهند, الشوفان ، وغيرهم.

2- الكركم باللبن:

لو عايزة تضيفي دفعة قوية للبن ، يبقى الاختيار الافضل ليكي هو الكركم باللبن ، الكركم مضاد للالتهابات ومغذي ، والدراسات اثبتت ان واحد من مكوناتة الاساسية وهو الكركمين بيلعب دور مهم في منع نمو الانسجة الدهنية وتنظيم مستويات السكر ، وبالتالي حساسية الانسولين المحسنة هتأدي للاحتفاظ بدهون اقل في الجسم.

ضيفي معلقة صغيرة من الكركم لكوباية لبن دافي مع رشة توابل من اختيارك زي الفلفل الاسود (بيساعد على امتصاص الكركم) ، والقرفة (بتضيف طعم حلو وبتنظم السكر في الدم) ، او الزنجبيل (مضاد جرثومي) ، وحلي المشروب بالعسل النحل.

3- شاي البابونج:

المشروب ده هيخليكي تحسي بالاسترخاء لانه معروف بخصائصه اللي بتحفز على النوم ، وكوباية من شاي البابونج هتزود من مستويات الجلايسين في الجسم ، وهو ناقل عصبي يعتبر مهديء خفيف وبيساعد على الراحة والاسترخاء ، بالاضافة انه تم ربطه بتحسين التحكم في الجلوكوز ، ده هيساعد على انقاص الوزن.

وشاي البابونج مش بيحفز فقدان الوزن بس ، ولكن كمان بيقلل من الانتفاخ لحد كبير ، وغني بالكالسيوم والبوتاسيوم والفلافونويدات ، وبيساعد على التخلص من السموم والمية الزيادة من الجسم.

اغلي كوباية مية وضيفي لها اوراق البابونج المجففة وغطيه وسيبيه من 1 – 2 دقيقة ، وبعدين صفيه وحليه بالعسل واشربيه قبل النوم.

4- عصير العنب:

كوباية صغيرة من عصير العنب قبل النوم ممكن انها تساعدك على حرق الدهون ، الابحاث بتشير ان شرب او اكل الكربوهيدرات البسيطة (الموجودة في عصير العنب) بتساعد على افراز الانسولين بالليل.

بالاضافة ان العنب مليان بمضادات الاكسدة اللي بتحول السعرات الحرارية اللي بتخزن الدهون البيضاء ، لدهون بنية بتحرق السعرات الحرارية.

5- بروتين الصويا:

ممكن تفكري ان عصاير البروتين مخصصة بس للرياضيين او لرافعي الاثقال ، ولكن الحقيقة ان حليب الصويا او بروتين الصويا البودر مليان بالحمض الاميني التربتوفان ، والتربتوفان ممكن انها تساعد في تقليل مستويات الكورتيزول اللي بيساعد على محاربة الدهون.

ورغم ان التمثيل الغذائي بيبقى ابطأ خلال النوم ، الا ان شرب حليب او بروتين الصويا هيخليه يستمر في العمل ، وهيتم هضم وامتصاص البروتين وانتي نايمة.

6- منقوع الخروب واللافندر:

الخروب غني بعنصر بيساعد على مكافحة السموم في الامعاء ، وده بيساعد على نمو البكتيريا الجيدة اللي بتساعد على تحسين الهضم ، وزهور اللافندر بتساعد على النوم العميق.

في كوباية مية سخنة انقعي الخروب المطحون وزهور اللافندر لمدة 6 – 10 دقايق ، صفيه وحليه بالعسل النحل واشربيه قبل النوم.

7- شاي القرفة:

القرفة مليانة بخصائص كتير مفيدة للصحة ، وشرب شاي القرفة كل يوم قبل النوم ممكن انه يعزز عملية التمثيل الغذائي ، القرفة غنية بمضادات الاكسدة وخصائص المضادات الحيوية المختلفة ، بالاضافة انه بيساعد على التخلص من السموم.

في كوباية مية مغلية حطي معلقة صغيرة من القرفة المطحونة وسيبيها منقوعة لمدة 20 – 30 دقيقة ، وحليه بالعسل واشربيه قبل النوم بنصف ساعة على الاقل للحصول على نتايج فعالة.

8- مية منقوع الحلبة:

حسب الدراسات ان مية الحلبة بتسهل فقدان الوزن لحد كبير ، الاستهلاك المنتظم ليها بيولد حرارة في الجسم وبيساعد في التحكم وفقدان الوزن ، بالاضافة انها مضادة للحموضة وبيساعد في تقوية الجهاز الهضمي ، اشربيها قبل النوم بنصف ساعة او ساعة على الاقل.

اغلي كوباية مية وضيفي لها بذور الحلبة المطحونة ممكن تدقيها بالهون ، غطي المية وسيبيها منقوعة لمدة 3 – 5 دقايق على الاقل ، وبعدين صفيها واشربيها قبل النوم.

9- عصير الخيار والبقدونس:

عصير الخيار والبقدونس ممكن يديكي نتايج سريعة لو شربتيه بانتظام ، الخيار بيحتوي على نسبة عالية من الالياف والمية ومش بيحتوي على سعرات حرارية خالص تقريبا ، والبقدونس مشهور بخصائصه المدره للبول ومحتواه العالي من المعادن والفيتامينات ، الاتنين من الاطعمة المليانة بالمغذيات والمعروف كمان انهم بيساعدوا في انقاص الوزن بطريقة فعالة.

اخلطي خيار متقطع مكعبات مع شوية من اوراق البقدونس ، و ½ معلقة من الجنزبيل المبشور و 1 معلقة صغيرة من عصير الليمون ، اضربيهم كلهم مع بعض في الخلاط لحد ما يبقوا عصير سايل ، اشربيه قبل النوم.

10- عصير الالوفيرا:

شرب عصير الالوفيرا وقت النوم ممكن انه يساعدك على التخلص من الدهون الزيادة بشكل طبيعي ، حسب الدراسات الالوفيرا عندها القدرة على علاج كتير من الامراض وبتوفر تغذية كاملة للجسم ، وعصير الصبار بيساعد على توازن الجراثيم المعوية ، وممكن يبقى مفيد في حالة متلازمة القولون العصبي ، وكمان هو ملين معروف بقدرته على طرد الطفيليات من الجهاز الهضمي.

افتحي ورقة الصبار واستخرجي منها الجل ، اخلطي معاه 2 كوباية مية وضربيهم مع بعض في الخلاط ، صبيه في كوباية واشربيه قبل النوم ، هيساعدك على انقاص الوزن بشكل فعال.

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