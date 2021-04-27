أسرار حلاوة الجزر وتكاتها السحرية أغرب الحلويات ولكن أحلاها وألذها

أسرار حلاوة الجزر تكاتها السحرية أغرب الحلويات ولكن أحلاها وألذها نقدمها لكم من موقعنا ثقفني من خلال تلك المقال، حيث أن حلاوة الجزر من الحلويات التي قد تبدو غريبة بعض الشيء على الكثير من الأذهان والمسامع في الوطن العربي، إلا أنها من الحلويات الشهيرة في العالم وخاصةً الهند، بلدها الأصل والتي تعرف بها باسم الكاجاركا، وعادة ما يتم تقديمها في الاحتفالات والمهرجانات العالمية، ويقبل على تناولها عدد ليس بقليل، وهو ما يجعل الكثير من السيدات وخاصةً من يفضلن إعداد كل ما هو جديد في عالم الحلوى تحضيرها في المنزل.

أسرار حلاوة الجزر وتكاتها

تعتبر حلاوة الجزر من الحلويات ذات قيمة غذائية عالية، وتمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها بشكل مستمر، لذلك يفضل تحضيرها وخاصة للأطفال من أجل التمتع بطاقة ونشاط كبير خلال الحياة اليومية، ولذلك نقدم لكم أسهل طريقة لتحضير حلاوة الجزر في المنزل، وبمكونات بسيطة، لذا تعرف على المقادير وطريقة التحضير بالخطوات من خلال تلك المقال، وعليك اتباعها خطوة بخطوة.

نصف كيلوجرام من الجزر.

2 كوب من الحليب كامل الدسم.

نصف كوب من السكر.

أربع ملاعق من السمن البقري.

ملعقة كبيرة من كلٍ من: الزبيب، وشرائح الكاجو، وشرائح الفستق الحلبي.

نصف ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.

يتم وضع الجزر على النار مع كلًا من حليب كامل الدسم، والسكر، والسمن البقري، والزبيب، ويتم تحريك المزيج بشكل جيد حتى تتجانس جميع المكونات. يتم الاستمرار في التقليب ما يقرب من ثلثي الساعة، ثم يتم إضافة الهيل المطحون إلى الخليط عندما يبدأ في الغليان والتجانس. قومي بترك المزيج على النار لبضع دقائق حتى تمام النضج وبالهنا.

مقادير حلاوة الجزرطريقة تحضير حلاوة الجزر