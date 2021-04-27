حضري حلوى الرموش اللذيذة بأسهل طريقة في البيت أحلى من الجاهزة

نقدم لكم حلوى الرموش من أنواع الحلويات الشامية والتي تشتهر في الكثير من الدول، وتتميز بأنها سهلة التحضير وذات مذاق رائع ومميز، كما أنها يمكن تقديمها في الكثير من الأوقات، ولكن حتى يمكن إعداد هذه الحلوى يجب إتباع الطريقة الصحيحة لها فإليكم الطريقة والمكونات.

حلوى الرموش

حلوى الرموش أو رموش الست يمكن تحضيرها باستخدام الكثير من الوصفات والطرق السهلة والبسيطة.

نصف كوب دقيق.

كوب سكر بودرة.

نصف كوب جوز هند مبشور.

كوب زبدة.

ملعقة زبدة.

ثلاث بيضات.

ملعقة فانيليا سائلة.

نصف ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

نصف كوب ماء.

نصف ملعقة من ماء الورد.

ملعقتين عصير ليمون.

في وعاء الخلاط الكهربائي نضع كل من الزبدة مع السكر ونخلطهم لمده خمس دقائق، ثم نضيف البيض والفانيليا السائلة ونخلطهم مع بعضهم البعض جيداً.

نضيف البيكنج بودر وبشر جوز الهند ونخلط المكونات حتى يصبح الخليط متمازج.

نسكب الخليط ثم نضيف إليه الدقيق ونخلط المكونات مع بعضها البعض حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة.

نحضر صينيه الفرن وندهنها سمنة مذابة.

نأخذ قطعه من العجين ونشكلها في شكل دوائر صغيرة الحجم و نضغط على منتصفه بشكل خفيف ونضعها في الصينية مع ترك مسافة بين كل قطعة والأخرى.

ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة.

عندما يتغير لون العجينة ويصبح ذهبي نخرج الصينية من الفرن، ونسقيها بالشربات المعد مسبقاً.

في وعاء نضع كل من السكر والماء من أطرافهم علي النار حتي يبدأ في الغليان، ثم نهدئ النار ونتركها حتى يصل إلى الكثافة المطلوبة ونضيف عصير الليمون.

نترك الشربات جانباً حتى يبرد قليلاً ثم نضع فوقه ماء الورد ونسكبه على حلوى الرموش بعد خروجها من الفرن مباشرةً مع تزيينها باستخدام المكسرات المفرومة أو جوز الهند المبشور.

طريقة تحضير حلوى الرموش