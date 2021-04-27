طريقة صحية لقلي القرنبيط بدون ما يمتص الزيت بطعم مقرمش ورائع

من المعروف أن القرنبيط هو أحد الأكلات المحبوبة من الكبار والصغار، وذلك لكونه من الوجبات الخفيفة النباتية التي تعطي للجسم الكثير من الفيتامينات التى يحتاج اليها بشكل أساسي، وطريقة عمل القرنبيط من دون ان يمتص الزيت طريقة سهلة سوف نقدمها لكم بالتفصيل في هذه المقالة لتناول طعام صحي، وبطعم أكثر من رائع. مكونات قلي القرنبيط مكونات قلي القرنبيط المكونات: كمية من القرنبيط على حسب عدد الأسرة.

ثلاثة أكواب من الماء.

ملعقة من الملح الأبيض.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة من الكزبرة المطحونة.

ملعقة من الكمون المطحون.

كوب من البقسماط.

كوب من الدقيق.

كوب من اللبن.

ثلاثة بيضات. طريقة تحضير قلي القرنبيط يتم تجهيز القرنبيط اولا وذلك بغسل القرنبيط جيدا وتنشيفه قبل أن تقومي بتقطيعه وسلقه.

يوضع الماء في إناء مناسب وبه الملح الأبيض وبعد الوصول لدرجة الغليان يتم وضع القرنبيط بعد تخريطه لقطع متوسطة الحجم.

يترك القرنبيط داخل الماء لمدة خمس دقائق، ثم بعد ذلك يتم إخراجه من الماء ونبدأ في تتبيل القرنبيط.

في إناء مناسب للتتبيل ضعي البيض وكل من الفلفل الأسود والكمون والكسبرة وكل التوابل المستخدمة في التتبيل.

نخلط البيض مع التوابل ويتم ضرب البيض جيدا حتي نلاحظ تجانس هذه المكونات مع بعضها ويصبح البيض سائل.

الخطوة التالية هي وضع البقسماط في إناء مناسب وكذلك الدقيق ونبدأ في وضع القرنبيط في البيض.

نقوم باخراج البيض ونضعه فى الدقيق، ونعيد وضعه في البيض مرة اخرى ثم نضعه في البقسماط.

بعد الإنتهاء من تتبيل كمية القرنبيط نضع كمية من الزيت في إناء عميق ونتركه حتى يسخن ونبدأ في تحضير القرنبيط الى أن ننتهي من الكمية.

نقوم بإخراج القرنبيط من الزيت، ووضعه على ورق القلي فيصبح بعدها مقرمش وخالي من الزيت. طريقة تحضير قلي القرنبيط الوسوم

من المعروف أن القرنبيط هو أحد الأكلات المحبوبة من الكبار والصغار، وذلك لكونه من الوجبات الخفيفة النباتية التي تعطي للجسم الكثير من الفيتامينات التى يحتاج اليها بشكل أساسي، وطريقة عمل القرنبيط من دون ان يمتص الزيت طريقة سهلة سوف نقدمها لكم بالتفصيل في هذه المقالة لتناول طعام صحي، وبطعم أكثر من رائع. مكونات قلي القرنبيط مكونات قلي القرنبيط المكونات: كمية من القرنبيط على حسب عدد الأسرة.

ثلاثة أكواب من الماء.

ملعقة من الملح الأبيض.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة من الكزبرة المطحونة.

ملعقة من الكمون المطحون.

كوب من البقسماط.

كوب من الدقيق.

كوب من اللبن.

ثلاثة بيضات. طريقة تحضير قلي القرنبيط يتم تجهيز القرنبيط اولا وذلك بغسل القرنبيط جيدا وتنشيفه قبل أن تقومي بتقطيعه وسلقه.

يوضع الماء في إناء مناسب وبه الملح الأبيض وبعد الوصول لدرجة الغليان يتم وضع القرنبيط بعد تخريطه لقطع متوسطة الحجم.

يترك القرنبيط داخل الماء لمدة خمس دقائق، ثم بعد ذلك يتم إخراجه من الماء ونبدأ في تتبيل القرنبيط.

في إناء مناسب للتتبيل ضعي البيض وكل من الفلفل الأسود والكمون والكسبرة وكل التوابل المستخدمة في التتبيل.

نخلط البيض مع التوابل ويتم ضرب البيض جيدا حتي نلاحظ تجانس هذه المكونات مع بعضها ويصبح البيض سائل.

الخطوة التالية هي وضع البقسماط في إناء مناسب وكذلك الدقيق ونبدأ في وضع القرنبيط في البيض.

نقوم باخراج البيض ونضعه فى الدقيق، ونعيد وضعه في البيض مرة اخرى ثم نضعه في البقسماط.

بعد الإنتهاء من تتبيل كمية القرنبيط نضع كمية من الزيت في إناء عميق ونتركه حتى يسخن ونبدأ في تحضير القرنبيط الى أن ننتهي من الكمية.

نقوم بإخراج القرنبيط من الزيت، ووضعه على ورق القلي فيصبح بعدها مقرمش وخالي من الزيت. طريقة تحضير قلي القرنبيط

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