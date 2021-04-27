بملعقة نشا طريقة فرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد حولي شعرك لخيوط حرير

يعد الشعر هو علامة جمال كل سيدة وفتاة لهذا يهتم به العديد منهم، ويود الكثير منهم فرده، ولكي يطول ويلمع ولهذا نقدم لكم من خلال موقعنا هذا كيفية فرده بسهولة من خلال استخدام النشا، الذي يعد من أهم المكونات التي تعمل على فرد الشعر بطريقة أمنة وفعالة بدون أثار جانبية. طريقة فرد الشعر بالنشا طريقة فرد الشعر بالنشا المكونات: كوب صغير من النشا.

ثلاث معالق من زيت الزيتون.

بيضة كاملة.

فرشاة.

بونيه.

فوطه.

ماء مغلي. طريقة التحضير نحضر وعاء زجاجي ونقوم بوضع البيضة فيه وثلاث معالق من زيت الزيتون البارد ونقوم بخفقه جيدا.

بعد ذلك نضع ثلاث معلق من الماء لكي نحصل علي قوام متماسك للماسك.

نأتي بكوب النشا ونحضر معلقة للتقليب ونقوم بوضع كوب صغير من النشا تدريجيا على الماء وزيت الزيتون والبيضة.

الاستمرار في تقليب النشا يسهل من طريقة التحضير ويجعلنا نحصل علي قوام متماسك للماسك.

نحضر فرشاة شعر نظيفه ونقوم بغسل الشعر جيدا وتنظيفه بالماء والشامبو و نترك الشعر حتى يجف.

بعد التأكد من جفاف الشعر وفروة الرأس نحضر الفرشاة النظيفة ونقوم بتوزيع الماسك على فروة الرأس وجميع أجزاء الشعر بعد ذلك نقوم بإحضار بونيه نظيف ونضعه على الشعر.

نحضر وعاء ونضع به كوبا من الماء المغلي ثم نحضر فوطه نظيفه ونضعها في الماء المغلي ثم نقوم بعصرها جيدا ثم نضعها فوق البونيه نترك الماسك على فروة الرأس والشعر لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك نقوم بفرك الشعر وفروة الرأس بحركات دائريه.

نقوم بغسل الشعر جيدا.

يعمل النشا علي فرد الشعر المجعد واكسابه الكثير من النعومة واللمعان نظرا لما يمتلكه النشا من عناصر غذائية هامة في مكوناته.

البيض وزيت الزيتون يعتبر البيض بروتين طبيعى يعمل على تقوية الشعر وتغذيته هو وزيت الزيتون وبالتالي يسهم في بشكل كبير في فرد الشعر وتعويض نقص الفيتامينات التي نتج عنها الشعر المجعد. طريقة التحضير الوسوم

يعد الشعر هو علامة جمال كل سيدة وفتاة لهذا يهتم به العديد منهم، ويود الكثير منهم فرده، ولكي يطول ويلمع ولهذا نقدم لكم من خلال موقعنا هذا كيفية فرده بسهولة من خلال استخدام النشا، الذي يعد من أهم المكونات التي تعمل على فرد الشعر بطريقة أمنة وفعالة بدون أثار جانبية. طريقة فرد الشعر بالنشا طريقة فرد الشعر بالنشا المكونات: كوب صغير من النشا.

ثلاث معالق من زيت الزيتون.

بيضة كاملة.

فرشاة.

بونيه.

فوطه.

ماء مغلي. طريقة التحضير نحضر وعاء زجاجي ونقوم بوضع البيضة فيه وثلاث معالق من زيت الزيتون البارد ونقوم بخفقه جيدا.

بعد ذلك نضع ثلاث معلق من الماء لكي نحصل علي قوام متماسك للماسك.

نأتي بكوب النشا ونحضر معلقة للتقليب ونقوم بوضع كوب صغير من النشا تدريجيا على الماء وزيت الزيتون والبيضة.

الاستمرار في تقليب النشا يسهل من طريقة التحضير ويجعلنا نحصل علي قوام متماسك للماسك.

نحضر فرشاة شعر نظيفه ونقوم بغسل الشعر جيدا وتنظيفه بالماء والشامبو و نترك الشعر حتى يجف.

بعد التأكد من جفاف الشعر وفروة الرأس نحضر الفرشاة النظيفة ونقوم بتوزيع الماسك على فروة الرأس وجميع أجزاء الشعر بعد ذلك نقوم بإحضار بونيه نظيف ونضعه على الشعر.

نحضر وعاء ونضع به كوبا من الماء المغلي ثم نحضر فوطه نظيفه ونضعها في الماء المغلي ثم نقوم بعصرها جيدا ثم نضعها فوق البونيه نترك الماسك على فروة الرأس والشعر لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك نقوم بفرك الشعر وفروة الرأس بحركات دائريه.

نقوم بغسل الشعر جيدا.

يعمل النشا علي فرد الشعر المجعد واكسابه الكثير من النعومة واللمعان نظرا لما يمتلكه النشا من عناصر غذائية هامة في مكوناته.

البيض وزيت الزيتون يعتبر البيض بروتين طبيعى يعمل على تقوية الشعر وتغذيته هو وزيت الزيتون وبالتالي يسهم في بشكل كبير في فرد الشعر وتعويض نقص الفيتامينات التي نتج عنها الشعر المجعد. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بملعقة نشا طريقة فرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد حولي شعرك لخيوط حرير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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