أسرار طريقة عمل الفول المدمس في المنزل بأحلى طعم ومذاق رائع

طريقة عمل الفول المدمس وصفة تبحث عنها العديد من السيدات في مختلف أنحاء الوطن العربي وخاصة في جمهورية مصر العربية التي يعتبر الفول فيها وجبة السحور الأساسية خلال أيام شهر رمضان المبارك وإلى جانب الفول يقوم الباعة الجائلين ببيع البليلة التي يعشقها جميع المصريين ويقبلون على شرائها، كما أن الفول أحد أركان مائدة الإفطار طوال أيام السنة كما عرف عن الشعب المصري العظيم، وتريد كل ربة أسرة أن توفر في مصاريف المعيشة بالإضافة إلى إعداد وجبة نظيفة وصحية لعائلتها، لذلك إليكِ سيدتي هذا الطريقة المميزة في تدميس الفول في منزلك بكل سهولة وبساطة. طريقة عمل الفول المدمس طريقة عمل الفول المدمس المقادير: كيلو جرام من فول التدميس.

ربع كيلو جرام من العدس الأصفر.

ربع كيلو أرز.

ثمرتي طماطم.

نصف ملعقة كبيرة ثوم مفروم فرم ناعم.

ملعقة صغيرة من البابريكا (تعتبر البابريكا أحد أسرار اللون الأحمر للفول إلى جانب الطماطم).

ثمرتان من الليمون. طريقة تدميس الفول قومي بتنقية الفول من الشوائب ثم انقعيه في الماء ليلة كاملة، هذه العملية تساعد على تسهيل عملية تسوية الفول.

في اليوم التالي قومي بتصفية الفول من الماء واغسليه جيداً مرة أخرى، ضعيه في إناء عميق وأضيفي إليه الأرز والعدس بعد غسلهما جيداً.

أضيفي الثوم المفروم والبابريكا ثم اغمري جميع المكونات بالماء المغلي وضعيها على النار، ثم أضيفي إليها عصير الليمون وقومي بتغطية الإناء بإحكام.

يجب مراعاة عدم كشف الغطاء قبل مرور ثلاث ساعات من وضع الإناء على النار، للحفاظ على اللون الفاتح للفول.

يجب أن تكون النار هادئة جداً جداً أثناء تدميس الفول.

بعد مرور ثلاث ساعات اكشفي الغطاء للتأكد من أن كمية الماء الموجودة داخل الإناء مازالت كافية لعملية التدميس.

في حالة ما إذا كان الماء قليلاً أضيفي بعض الماء المغلي المجهز مسبقاً ومعصور فيه بعض الليمون ومنقوع فيه قشور الليمون مع مراعاة إزالة قشور الليمون قبل إضافة الماء للفول ثم أعيدي إحكام الغطاء مرة أخرى.

يحتاج الفول لتدميسه عادة من 5 إلى 6 ساعات حتى ينضج جيداً، إلا أن نوع حبة الفول ومدة نقع الفول قبل التسوية يكون عاملاً مؤثراً في مدة نضجه، لذلك إذا لاحظتي نج الفول بعد مرور ثلاث ساعات أو أكثر قليلاً يمكن إطفاء النار.

يترك الغطاء فوق إناء الفول دون كشفه بعد النضج، فيمكنك أن تأخذي الكمية التي تريدينها ثم أعيدي تغطية الوعاء مرة أخرى.

بعد أن يبرد الإناء ويصبح ملمسه دافئاً يمكن كشف الغطاء وتقسيم كمية الفول على أكياس بلاستيكية نظيفة وتربط وتحفظ في الفريزر. طريقة عمل الفول بالطماطم طريقة تدميس الفولطريقة عمل الفول بالطماطم تعد وصفة الفول بالطماطم واحدة من أهم وصفات إعداد الفول المدمس خاصة في جمهورية مصر العربية ولعمل هذه الوصفة اتبعي الخطوات التالية: المقادير فول مدمس.

ثمرة طماطم متوسطة الحج مقطعة مكعبات صغيرة.

3 فصوص من الثوم المفروم.

ثمرة فلفل حار أو بارد حسب الرغبة.

زيت ذرة.

كمون وملح. طريقة التحضير أحضري طاسة وضعي فيها قليل من زيت الذرة وضعيها على نار متوسطة.

ضعي الثوم في الزيت وقلبي قليلاً حتى يذبل لون الثوم.

أضيفي الطماطم المقطعة والفلفل الحار واستمري في التقليب، مع مراعاة تهدئة النار.

أضيفي الفول المدمس بعدما يتحول لون الطماطم وقوامها إلى قوام الصلصة المعروف.

قلبي الفول وأضيفي إليه الملح والكمون ثم أطفئي النار.

يوضع في طبق التقديم ويقدم بجانب الطعمية والبطاطس والمخللات والعيش البلدي الطازج. المقاديرطريقة التحضير الوسوم

طريقة عمل الفول المدمس وصفة تبحث عنها العديد من السيدات في مختلف أنحاء الوطن العربي وخاصة في جمهورية مصر العربية التي يعتبر الفول فيها وجبة السحور الأساسية خلال أيام شهر رمضان المبارك وإلى جانب الفول يقوم الباعة الجائلين ببيع البليلة التي يعشقها جميع المصريين ويقبلون على شرائها، كما أن الفول أحد أركان مائدة الإفطار طوال أيام السنة كما عرف عن الشعب المصري العظيم، وتريد كل ربة أسرة أن توفر في مصاريف المعيشة بالإضافة إلى إعداد وجبة نظيفة وصحية لعائلتها، لذلك إليكِ سيدتي هذا الطريقة المميزة في تدميس الفول في منزلك بكل سهولة وبساطة. طريقة عمل الفول المدمس طريقة عمل الفول المدمس المقادير: كيلو جرام من فول التدميس.

ربع كيلو جرام من العدس الأصفر.

ربع كيلو أرز.

ثمرتي طماطم.

نصف ملعقة كبيرة ثوم مفروم فرم ناعم.

ملعقة صغيرة من البابريكا (تعتبر البابريكا أحد أسرار اللون الأحمر للفول إلى جانب الطماطم).

ثمرتان من الليمون. طريقة تدميس الفول قومي بتنقية الفول من الشوائب ثم انقعيه في الماء ليلة كاملة، هذه العملية تساعد على تسهيل عملية تسوية الفول.

في اليوم التالي قومي بتصفية الفول من الماء واغسليه جيداً مرة أخرى، ضعيه في إناء عميق وأضيفي إليه الأرز والعدس بعد غسلهما جيداً.

أضيفي الثوم المفروم والبابريكا ثم اغمري جميع المكونات بالماء المغلي وضعيها على النار، ثم أضيفي إليها عصير الليمون وقومي بتغطية الإناء بإحكام.

يجب مراعاة عدم كشف الغطاء قبل مرور ثلاث ساعات من وضع الإناء على النار، للحفاظ على اللون الفاتح للفول.

يجب أن تكون النار هادئة جداً جداً أثناء تدميس الفول.

بعد مرور ثلاث ساعات اكشفي الغطاء للتأكد من أن كمية الماء الموجودة داخل الإناء مازالت كافية لعملية التدميس.

في حالة ما إذا كان الماء قليلاً أضيفي بعض الماء المغلي المجهز مسبقاً ومعصور فيه بعض الليمون ومنقوع فيه قشور الليمون مع مراعاة إزالة قشور الليمون قبل إضافة الماء للفول ثم أعيدي إحكام الغطاء مرة أخرى.

يحتاج الفول لتدميسه عادة من 5 إلى 6 ساعات حتى ينضج جيداً، إلا أن نوع حبة الفول ومدة نقع الفول قبل التسوية يكون عاملاً مؤثراً في مدة نضجه، لذلك إذا لاحظتي نج الفول بعد مرور ثلاث ساعات أو أكثر قليلاً يمكن إطفاء النار.

يترك الغطاء فوق إناء الفول دون كشفه بعد النضج، فيمكنك أن تأخذي الكمية التي تريدينها ثم أعيدي تغطية الوعاء مرة أخرى.

بعد أن يبرد الإناء ويصبح ملمسه دافئاً يمكن كشف الغطاء وتقسيم كمية الفول على أكياس بلاستيكية نظيفة وتربط وتحفظ في الفريزر. طريقة عمل الفول بالطماطم طريقة تدميس الفولطريقة عمل الفول بالطماطم تعد وصفة الفول بالطماطم واحدة من أهم وصفات إعداد الفول المدمس خاصة في جمهورية مصر العربية ولعمل هذه الوصفة اتبعي الخطوات التالية: المقادير فول مدمس.

ثمرة طماطم متوسطة الحج مقطعة مكعبات صغيرة.

3 فصوص من الثوم المفروم.

ثمرة فلفل حار أو بارد حسب الرغبة.

زيت ذرة.

كمون وملح. طريقة التحضير أحضري طاسة وضعي فيها قليل من زيت الذرة وضعيها على نار متوسطة.

ضعي الثوم في الزيت وقلبي قليلاً حتى يذبل لون الثوم.

أضيفي الطماطم المقطعة والفلفل الحار واستمري في التقليب، مع مراعاة تهدئة النار.

أضيفي الفول المدمس بعدما يتحول لون الطماطم وقوامها إلى قوام الصلصة المعروف.

قلبي الفول وأضيفي إليه الملح والكمون ثم أطفئي النار.

يوضع في طبق التقديم ويقدم بجانب الطعمية والبطاطس والمخللات والعيش البلدي الطازج. المقاديرطريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرار طريقة عمل الفول المدمس في المنزل بأحلى طعم ومذاق رائع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.