طريقة عمل بان كيك الشهية بطريقة أحترافية في المنزل

طريقة عمل بان كيك ترجع في الأصل إلى الدول الغربية، وتتفنن وتبدع كل سيده في تقديم الحلويات، سواء كانت الشرقية أو الغريبة، وتبحث عن كل ما هو جديد ومبتكر، في صناعة الحلوي في المنزل لضمان جودتها ونظافتها، وإذا كنتي تتبعين حمية غذائية، أو تبحثين على نظام غذائي خالي من السعرات يستبدل الدقيق الأبيض بدقيق الشوفان للحصول على سعرات حرارية أقل، وهو من أخف الوجبات على مائدة الإفطار وبعشقه الأطفال خصيصا لتناوله بكثرة من خارج المنزل.ويتميز البان كيك بسهولة تحضيره ولا يستغرق وقت طويل في إعداده، ومن الممكن تقديمه كطبق مالح أو كطبق تحلية.

طريقة عمل بان كيك الشهية

وهو وجبة متكاملة لاحتوائها على اللبن والبيض والزبدة. ويتضمن البان كيك الحلو حشوات مختلفه لذيذة منها العسل، الكراميل، الموز، الفراولة، التوت، وغيرها والبعض الأخر كالرياضيين يفضل تناوله حادق ومن الممكن التفنن بإضافات الحشو مثل الجبن، اللانشون، البيض الأومليت، سوف نقدم إليك سيدتي أسهل الطرق لتحضيرها في المنزل.

طريقة عمل بان كيك بالموز

المكونات

كوب دقيق حلويات.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

بيضتان كبيرتان.

كيس فانيلا بودر أو ملعقة صغيرة سائلة.

ثلاث ملاعق سكر بودر.

ملعقتان كبيرة زبده.

كوب حليب.

نوتيلا.

موز مقطع شرائح.

عسل نحل.

في بوله عميقة نضع المواد الجافة الدقيق والبيكنج بودر.

نحضر وعاء أخر نكسر البيض ونفرغ محتوياته ثم نضيف الفانيليا.

نضع أربع ملاعق كبيرة سكر بودر.

نضرب البيض والسكر بالخلاط الكهربائي لكي يمتزج معا.

ثم نضيف الزبدة ونستمر في التقليب المستمر.

نضيف كوب الحليب ونقلب جيدا.

نصب الدقيق علي السائل مع التقليب برفق.

لكي لا يحدث تكتلات وسنحصل علي عجينة سائلة متماسكة.

نترك الخليط ساعه عل الأقل.

نضع طاسة تيفال غير لاصقة عميقة على نار متوسطه ونمسحها بالزيت.

نأخذ كمية قليلة بالمغرفة أو ملعقه طعام كبيرة.

نصب في الطاسة بأحجام متناسقة بجانب بعض.

نتركها قليلا سيظهر فقاقيع ثم نقلبها علي الجانب الآخر.

لتأخذ اللون الذهبي ونتركها تبرد.

نأخذ قطعتين وندهنهم بالنوتيلا ونصب قليل من العسل النحل وتزين بالموز.

وترص في أطباق التقديم وتقدم.

طريقة التحضير