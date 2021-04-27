اعرفي أهم أسرار الحمام المغربي للعرائس لتفتيح وتنعيم الجسم بالخطوات

الحمام المغربي للعرائس ، من أبرز الأمور التي يبحث عنها العرائس جميعا قبل موعد زواجهن، إذ أن الحمام المغربي قد غُرف بأنه يتم عمله قبل الزواج مباشرًة للحصول على أفضل النتائج وأفضل بشرة، ولكي تتعرفي أيتها الفتاة عن طريقة عمل هذا الحمام المغربي قومي بقراءة تلك المقالة النهاية.

في الحقيقة تبحث كل فتاة عن الطريقة التي بواسطتها يقومون بعمل الحمام المغربي من المنزل، لكي يتجنبون التكاليف الباهظة المخصصة لعمله، كما أن كل عروسة تحلم بحسد خالي من أي عيوب، وهذا الحمام المغربي يُساعدها على ذلك، لذا فقط تابعي كل ما يلي:

مكونات الحمام المغربي للعرائس

طني مغربي “٥ ملاعق”

عصير الليمون “٣ ملاعق صغيرة”

حناء بيضاء “¼ كوب”

صابون مغربي سائل “كوب”

ليفة مغربية خشنة

حجر للقدمين

حمام كريم

واق مصنوع من البلاستيك.

ماء ورد “كوب”