اعرفي أهم أسرار الحمام المغربي للعرائس لتفتيح وتنعيم الجسم بالخطوات

الحمام المغربي للعرائس ، من أبرز الأمور التي يبحث عنها العرائس جميعا قبل موعد زواجهن، إذ أن الحمام المغربي قد غُرف بأنه يتم عمله قبل الزواج مباشرًة للحصول على أفضل النتائج وأفضل بشرة، ولكي تتعرفي أيتها الفتاة عن طريقة عمل هذا الحمام المغربي قومي بقراءة تلك المقالة النهاية.الحمام المغربي للعرائس
في الحقيقة تبحث كل فتاة عن الطريقة التي بواسطتها يقومون بعمل الحمام المغربي من المنزل، لكي يتجنبون التكاليف الباهظة المخصصة لعمله، كما أن كل عروسة تحلم بحسد خالي من أي عيوب، وهذا الحمام المغربي يُساعدها على ذلك، لذا فقط تابعي كل ما يلي:
مكونات الحمام المغربي للعرائس
- طني مغربي “٥ ملاعق”
- عصير الليمون “٣ ملاعق صغيرة”
- حناء بيضاء “¼ كوب”
- صابون مغربي سائل “كوب”
- ليفة مغربية خشنة
- حجر للقدمين
- حمام كريم
- واق مصنوع من البلاستيك.
- ماء ورد “كوب”
- لابد أن تقومي بإغلاق كافة المنافذ التي تقوم بالسماح للهواء بالدخول، لكي يتم احتباس البخار داخل المكان الذي تقومين فيه بعمل الحمام المغربي، ومن ثم ابدأي بالاستحمام من خلال الماء الدافئ، ومن ثم قومي بملء «بانيو» بماء يميل للسخونية التي تقومي بتحملها.
- قومي بالاسترخاء داخله حتى مرور ٣٠ دقيقة.
- تستطيعون أن تستغلي هذا الوقت بالقيام بعمل حمام زيت لشعركِ، أو حمام كريم، مع تغطية رأسكِ بواقي بلاستيكيًا، وتركه على الشعر.
- عقب مرور ٣٠ دقيقة قومي بجعل الماء يخلو من حوض الاستحمام، ولكن لا بد أن تظلي بداخله إلى أن يفرغ تمامًا.
- بعد ذلك عليكِ أن تمزجي المكونات الصابون المغربي، والحناء وعصير الليمون، ومن ثم وضعهم على الجسد، مع تركه حتى ١٥ دقيقة، وبعدها يتم تنظيفه بواسطة الليفة المغربية، مع القيام بالاستحمام، ولكن عليكِ أن تقومي بالتركيز على المناطق الداكنة بجسدك.
- ومن ثم قومي بدهن الجسد والوجه للمرة الثانية بالطمي المغربي، مع تركه حتى مرور ١٥ دقيقة، وبعدها قومي بتنظيف الجسد لثاني مرة بواسطة الليفة المغربية إلى أن تتخلصي تمامًا من كافة الخلايا الميتة التي توجد ببشرتكِ، وبعدها قومي بغسل الوجه، والجسم.
- في النهاية ضعي قدميك بماء ساخن، مع وضع ٣ ملاعق خل التفاح، والملح “ملعقة فقط” والماء البارد حتى ١٥ دقيقة، ومن ثم قومي بغسلها بواسطة الحجر ثم قومي باستخدام المياه لكي تقومي بإزالة آثار التنظيف.
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الحمام المغربي للعرائس ، من أبرز الأمور التي يبحث عنها العرائس جميعا قبل موعد زواجهن، إذ أن الحمام المغربي قد غُرف بأنه يتم عمله قبل الزواج مباشرًة للحصول على أفضل النتائج وأفضل بشرة، ولكي تتعرفي أيتها الفتاة عن طريقة عمل هذا الحمام المغربي قومي بقراءة تلك المقالة النهاية.الحمام المغربي للعرائس
في الحقيقة تبحث كل فتاة عن الطريقة التي بواسطتها يقومون بعمل الحمام المغربي من المنزل، لكي يتجنبون التكاليف الباهظة المخصصة لعمله، كما أن كل عروسة تحلم بحسد خالي من أي عيوب، وهذا الحمام المغربي يُساعدها على ذلك، لذا فقط تابعي كل ما يلي:
مكونات الحمام المغربي للعرائس
- طني مغربي “٥ ملاعق”
- عصير الليمون “٣ ملاعق صغيرة”
- حناء بيضاء “¼ كوب”
- صابون مغربي سائل “كوب”
- ليفة مغربية خشنة
- حجر للقدمين
- حمام كريم
- واق مصنوع من البلاستيك.
- ماء ورد “كوب”
- لابد أن تقومي بإغلاق كافة المنافذ التي تقوم بالسماح للهواء بالدخول، لكي يتم احتباس البخار داخل المكان الذي تقومين فيه بعمل الحمام المغربي، ومن ثم ابدأي بالاستحمام من خلال الماء الدافئ، ومن ثم قومي بملء «بانيو» بماء يميل للسخونية التي تقومي بتحملها.
- قومي بالاسترخاء داخله حتى مرور ٣٠ دقيقة.
- تستطيعون أن تستغلي هذا الوقت بالقيام بعمل حمام زيت لشعركِ، أو حمام كريم، مع تغطية رأسكِ بواقي بلاستيكيًا، وتركه على الشعر.
- عقب مرور ٣٠ دقيقة قومي بجعل الماء يخلو من حوض الاستحمام، ولكن لا بد أن تظلي بداخله إلى أن يفرغ تمامًا.
- بعد ذلك عليكِ أن تمزجي المكونات الصابون المغربي، والحناء وعصير الليمون، ومن ثم وضعهم على الجسد، مع تركه حتى ١٥ دقيقة، وبعدها يتم تنظيفه بواسطة الليفة المغربية، مع القيام بالاستحمام، ولكن عليكِ أن تقومي بالتركيز على المناطق الداكنة بجسدك.
- ومن ثم قومي بدهن الجسد والوجه للمرة الثانية بالطمي المغربي، مع تركه حتى مرور ١٥ دقيقة، وبعدها قومي بتنظيف الجسد لثاني مرة بواسطة الليفة المغربية إلى أن تتخلصي تمامًا من كافة الخلايا الميتة التي توجد ببشرتكِ، وبعدها قومي بغسل الوجه، والجسم.
- في النهاية ضعي قدميك بماء ساخن، مع وضع ٣ ملاعق خل التفاح، والملح “ملعقة فقط” والماء البارد حتى ١٥ دقيقة، ومن ثم قومي بغسلها بواسطة الحجر ثم قومي باستخدام المياه لكي تقومي بإزالة آثار التنظيف.
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