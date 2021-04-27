أفضل كريم طبيعي للبشرة الجافة والدهنية والعادية إليك كريم مضاد للشيخوخة

تحضير كريم طبيعي للبشرة أمر سهل غير مكلف تمامًا، وسوف يغنيكِ عن الإنفاق لشراء منتجات العناية بالبشرة، إذ تحتاج بشرتك للعناية والاهتمام بصورة منتظمة، وذلك حتى تظل متمتعة بصحة وإشراق، ولا يوجد سبب يجعلك تنفقين أموال عديدة لشراء منتجات العناية بها، لهذا السبب قمنا بوضع أبرز طريقتين لصنع كريم طبيعي للعناية بها في المنزل، وسوف نذكر التفاصيل في السطور التالية.

طريقة عمل كريم طبيعي للبشرة

وداعًا للمنتجات الكيميائية التي قد تتلف البشرة، فيوجد طرق طبيعي لعمل كريم للعناية بها، وفيما يلي سوف نذكر التفاصيل.

العسل والجليسرين للبشرة الجافة

إن وصفة العسل والجليسرين تحافظ على رطوبة البشرة، فالليمون يقوم بإعادة نضارتها، والجليسرين يقوم بترطيبها، أما الشاي الأخضر يقضي تمامًا على العدوى والبكتريا، وإليك المكونات وطريقة التحضير:-

المكونات

ملعقة صغيرة من العسل.

ملعقتان صغيرتان من الجليسرين.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون المخفف.

ملعقتان صغيرتان من الشاي الأخضر.

طريقة التحضير

طريقة تحضيرها لا تستغرق أكثر من عشر دقائق فيمكنك مزج كافة المكونات التي تم ذكرها أعلاه مع تدليك بشرتك بلطف لبضع دقائق، ثم نترك المزيج على البشرة ليلة كاملة، وغسله جيدًا في الصباح، ولابد من إجراء اختبار على البشرة إذا كنت تعانين من حساسية من الليمون.

الفراولة والعنب البري لتجديد الخلايا

إن وصفة الفراولة والعنب البري تتميز باحتوائها على مضادات للشيخوخة المسئولة عن خفض إفراز الغدد الدهنية، وتعزيز تجديد خلايا الجلد، ويمكنك عمل الوصفة من خلال المكونات والخطوات التالية:-

المكونات

أربع حبات من الفراولة.

أربع حبات من العنب البري.

ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون.

طريقة التحضير

طريقة تحضير هذه الوصفة لا تستغرق أكثر من عشر دقائق وتتم من خلال مزج المكونات السابقة معًا حتى تصبح عجينة، ثم وضعها على الوجه والرقبة لمدة لا تقل عن عشرون دقيقة، بعد ذلك قومي بغسله جيدًا بالماء البارد.