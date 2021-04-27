طريقة عمل المكرونة البشاميل من الوصفات التي تتربع على الموائد المصرية في العزام والمناسبات لما تتمتع به من مذاق رائع وشهي ولا يختلف عليه أحد، فالأطفال بطبيعتها تعشق المكرونة ولذلك فأن الأمهات تتفنن في أضافه قيمه غذائية أكبر إليها من بروتين وكالسيوم والعديد من العناصر الغذائية اللازمة في بناء جسد صحي لأبنائها فتقوم كل أم بوضع لامساتها السحرية الشهية من التوابل والبهارات لإعطاء مذاق رائع وجيد لا يختلف عليها كبار وصغار، فالمعكرونة بالبشاميل من الأكلات التي تشتهر بها معظم الدول العربية في أعدادها وإتقانها بإدخال بعض النكهات التي تميز كل دولة عربية عن الأخرى.

طريقة عمل المكرونة البشاميل

تتميز هذه الأكلة بقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوي على الكثير من البروتينات والمعادن اللازمة للجسم من خلال المواد المستخدمة في صنعها مثل اللبن والبيض واللحم البلدي وأيضا النشويات التي توجد في المعكرونة.

طريقة عمل المكرونة البشاميل باللحمة المفرومة

المكونات

كيلو مكرونة قلم.

نص كيلو لحمة مفرومة.

بصلة متوسطة مفرومة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملح حسب الرغبة.

مكعب مرقة لحم.

أربع ملاعق كبيرة دقيق.

ثلاث ملاعق زبده.

ملعقان بقسماط مفروم.

طريقة تحضير البشاميل

نضع وعاء عميق علي نار متوسطة.

نضيف الزبدة والدقيق ونقلبهم حتي يصبح لونه ذهبي.

يضاف اللبن بالتدريج مع التقليب المستمر.

يضاف الملح والفلفل الأسود ومكعب المرق.

ونستمر في التقليب حتي نحصل على القوام المطلوب.

طريقة تحضير اللحمة المفرومة

نضع طاسة على نار هادئة.

نضيف الزبدة ثم البصل المفروم ونقلبهم إلى أن يذبل البصل.

نضيف اللحمة المفرومة ثم التوابل الملح والفلفل الأسود.

نترك اللحمة المفرومة على النار إلى أن تنضج وترفع من على النار.

نسلق المعكرونة نصف سلقة.

نحضر صينية مناسبة.

نضع كبشة بشاميل في قاع الصنية ويفرد بكاملها.

نضع كمية مناسبة من المعكرونة.

نضع كبشة أخري من البشاميل.

ونقلب المعكرونة والبشاميل.

نضع اللحمة المفرومة ونفردها حتي الأطراف.

نضع الطبقة الأخيرة من المعكرونة.

نصب الطبقة الأخيرة وهي البشاميل.

ندخلها الفرن على درجه حرارة 160 درجة لمده نصف ساعه.

تقدم المعكرونة البشاميل ساخنة وبجانبها طبق طرشي أو سلطة بلدي.

طريقة تحضير صنية المعكرونة