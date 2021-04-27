حضري بلح الشام المقرمش في البيت بأسهل طريقة وأروع طعم

يعتبر بلح الشام من أكثر المأكولات المفضلة عند الكثير من الأشخاص، فيتم تحضير بلح الشام بخطوات سهلة وبسيطة فهو من الحلويات الشرقية التي يتم تناولها بكثرة في شهر رمضان ونظراً لرغبة الكثيرين في التعرف على طريقة تحضيرها سنقدم إليكم في السطور الآتية طريقة تحضير بلح الشام.

طريقة عمل بلح الشام

مقادير بلح الشام سهلة الشراء وغير مكلفة نهائياً ويتم شرائها من أي متجر وإليكم في السطور الآتية مكونات تحضير بلح الشام في المنزل:

كأس من الدقيق.

كأس من المياه.

ربع فنجان من الزيت.

ثلاثة بيضات.

ملعقة كبيرة من النشا.

رشة من الفانيليا.

رشة قليلة من الملح.

قطر للشربات.

إما بالنسبة لمكونات القطر فيتم تحضيرها من خلال إحضار المكونات الآتية:

كأسان من السكر.

كأسان من المياه.

عصير نصف ليمونة.

رشة من الفانيليا.

طريقة تحضير بلح الشام

تتسم طريقة تحضير بلح الشام بالسهولة فيتم تحضيرها من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم إحضار إناء ويتم وضع فيه المياه والزيت ورفعهم على النار وتركهم حتى الغليان.

أثناء عملية الغليان يتم إضافة كلاً من الدقيق والنشا والفانيليا مع الاستمرار في التقليب لحين أن يصبح العجين متماسك.

يتم رفع العجين من على النار ويتم خلطهم مع بعضهم البعض ويتم تركها قليلاً لحين أن تبرد.

يتم إضافة البيض بصورة تدريجي فبعد إضافة كل بيضة يتم خلط المزيج مع بعضهم البعض.

يتم وضع الخليط في قمع الحلويات من أجل تشكيل بلح الشام وبعد ذلك يتم إحضار مقلاة ويتم وضع فيها الزيت الساخن ثم إضافة البلح الشام.

يتم وضع بلح الشام في القطر وبعد ذلك يتم رفعه ونقله إلى طبق التقديم.

إما بالنسبة لطريقة التحضير القطر يتم تحضيره من خلال اتباع الطرق الآتية: