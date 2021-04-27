بالطريقة الايطالي صبغ الشعر باللون الزيتوني الاشقر والتخلص من شيب الشعر للابد في دقائق

طريقة ايطالي لصبغ الشعر باللون الزيتوني الاشقرنحن جميعاً نعلم أن صبغات الشعر المتنوعة باختلاف أنواعها وماركتها المتعددة جميعها مصنعة من مواد كيميائية وكل هذه المواد لها ضرر كبير على صحة الشعر والبصيلة، ومن أول الأسباب التي ينتج عنها تلف الشعر وتساقطه وضعف البصيلة وتلف أطرافه، مما يعمل على فقدر ترطيب فروة الرأس، ولكن ليس بإمكانك أن تعرضي شعرك لكل ذلك، أصبح الآن يوجد العديد من الطرق الطبيعية والوصفات البسيطة التي تمكنك من القيام بتغير لون الشعر بأقل تكلفة وبمكونات طبيعية تمنح شعرك التغذي الكاملة دون أن تسبب له أي ضرر بإمكانك الآن التعرف عليها وتجربيها بنفسك.

طريقة ايطالي لصبغ الشعر باللون الزيتوني الاشقر

يوجد الكثير من المكونات الطبيعية التي تعمل على تغذية الشعر عند القيام صبغ الشعر باللون الزيتوني في البيت منها الآتي:

كل ما عليك فعله هو أن تقومي بإحضار ربع كوب من الخل الأبيض الطازج.

يضاف له ملعقة واحدة من زيت الزيتون وربع من العسل النقي.

أخيراً قومي بوضع ملعقة من مسحوق القرفة وتقلب المكونات معاً حتى تمام التجانس والتأكد من اختلاط المكونات معاً بشكل جيد.

من ثم قوم بإضافة ملعقة واحدة من زيت الزيتون التي تعمل على ترطيب الشعر.

نقوم بتوزيع خليط على الشعرلصبغ الشعر وتغطية الشيب ويترك طوال الليل وفي الصباح نقوم بغسل الشعر بشكل جيد ومن ثم نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو وسوف تلاحظين الفرق بنفسك.

قومي بإحضار كوبان من الماء المغلي، ويوضع على النار ومن ثم نخفض مستوى النار ونضع بالماء 10 ملاعق من البن ويترك الخليط على النار لمدة 5 دقائق.

نرفع القدر من على النار وتترك القهوة تتخمر لمدة ربع ساعة.

ومن ثم نضع فوطة على الكتفين ويوضع الخليط على الشعر ويغطى بقبعة الاستحمام ويترك لمدة ساعتين.

من ثم نقوم يشطف الشعر بالماء البارد والبلسم.

احضري معلقتين من زيت الزيتون مع معلقتين من القهوة سريعة الذوبان ومعلقة من الاكسجين، ويمكن شراءه من الصيدلية، قومي بخلط جميع المكونات وضعيها علي الشعر بالكامل واماكن الشيب لمدة ثلاث ساعات، ثم يتم غسل الشعر بالماء الفاتر والبلسم، للحصول علي نتيجة ممتازة من الممكن تكرار الوصفة مرة كل شهر حتي تتخلصي من الشيب نهائيا وتحصلي علي اللون البني الرائع.