بسبوسة فاخرة محشية قشطة بطريقة ناجحة احلي من الجاهزة مرملة وطرية

بسبوسة فاخرة محشية قشطة حيث أن البسبوسة تعتبر من أشهى أنواع الحلويات الشرقية التي تنتشر في العديد من الدول العربية وبخارجها وحيث أنها من الحلويات التي عرفت منذ سنوات عديدة ويتم تحضرها بعدة طرق منها القشطة أو المكسرات أو جوز الهند، وتحمل طعم مميز وشهي، وتعتبر طريقة عمل بسبوسة فاخرة محشية قشطة من أسهل الطرق التي تتمكن كل ربة منزل القيام بها والحصول على قوام وطعم رائع بأقل تكلفة وبكل بساطة، تعالي معي لكي تتعرفي عليها بنفسك. بسبوسة فاخرة محشية قشطة بطريقة ناجحة بسبوسة فاخرة محشية قشطة بطريقة ناجحة سوف نطرح عليكم بالسطور القادمة طريقو سهلة لعمل بسبوسة فاخرة محشية قشطة السهلة والشهية: المكونات: كوبان من دقيق السميد.

ملعقة واحدة من البيكنج بودر.

كوب من السكر.

ملعقة فانيليا.

نصف كوب من الزيت.

عبوة زبادي.

حبتان من البيض.

4/3 كوب من الحليب البودرة. مكونات الحشو: عبوة من القشطة.

ثلاث ملاعق من النشا.

عبوة قشطة.

ملعقة سكر. طريقة التحضير: يتم القيام بخلط كوبان من السميد الناعم ويضاف له ملعقة من البيكنج بودر ويترك جانباً.

من ثم يتم القيام بمزج كوب من الزبادي والسكر وأيضاً والحليب البودر والبيض وأيضاً الفانيليا وتضرب سوياً بالخلاط الكهربائي، ومن ثم يضاف للخليط السابق ومن ثم يتم تقليبه بالمعلقة.

يتم القيام بخلط جميع المكونات الخاصة بالحشو مع بعضها البعض ويتم وضعها على النار حتى أن تتماسك ونحصل على قوام كثيف، بإمكانك القيام بإضافة القليل من الماء ويقلب ويترك جانباً حتى أن يبرد.

من ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 وتترك لمدة ربع ساعة.

من ثم نقوم بدهن الصينية بالقليل من الزيت ونقوم بوضع نصف كمية العجين مع القيام بتوزيعها بالتساوي ومن ثم نقوم بإضافة باقي البسبوسة مع التوزيع بطريقة متساوية.

من قم نقوم بإدخالها للفرن على نار هادئة وتترك حتى أن تتحمر وتصبح ذات لون ذهبي تخرج من الفرن ونضيف شربات الحلويات. الوسوم

بسبوسة فاخرة محشية قشطة حيث أن البسبوسة تعتبر من أشهى أنواع الحلويات الشرقية التي تنتشر في العديد من الدول العربية وبخارجها وحيث أنها من الحلويات التي عرفت منذ سنوات عديدة ويتم تحضرها بعدة طرق منها القشطة أو المكسرات أو جوز الهند، وتحمل طعم مميز وشهي، وتعتبر طريقة عمل بسبوسة فاخرة محشية قشطة من أسهل الطرق التي تتمكن كل ربة منزل القيام بها والحصول على قوام وطعم رائع بأقل تكلفة وبكل بساطة، تعالي معي لكي تتعرفي عليها بنفسك. بسبوسة فاخرة محشية قشطة بطريقة ناجحة بسبوسة فاخرة محشية قشطة بطريقة ناجحة سوف نطرح عليكم بالسطور القادمة طريقو سهلة لعمل بسبوسة فاخرة محشية قشطة السهلة والشهية: المكونات: كوبان من دقيق السميد.

ملعقة واحدة من البيكنج بودر.

كوب من السكر.

ملعقة فانيليا.

نصف كوب من الزيت.

عبوة زبادي.

حبتان من البيض.

4/3 كوب من الحليب البودرة. مكونات الحشو: عبوة من القشطة.

ثلاث ملاعق من النشا.

عبوة قشطة.

ملعقة سكر. طريقة التحضير: يتم القيام بخلط كوبان من السميد الناعم ويضاف له ملعقة من البيكنج بودر ويترك جانباً.

من ثم يتم القيام بمزج كوب من الزبادي والسكر وأيضاً والحليب البودر والبيض وأيضاً الفانيليا وتضرب سوياً بالخلاط الكهربائي، ومن ثم يضاف للخليط السابق ومن ثم يتم تقليبه بالمعلقة.

يتم القيام بخلط جميع المكونات الخاصة بالحشو مع بعضها البعض ويتم وضعها على النار حتى أن تتماسك ونحصل على قوام كثيف، بإمكانك القيام بإضافة القليل من الماء ويقلب ويترك جانباً حتى أن يبرد.

من ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 وتترك لمدة ربع ساعة.

من ثم نقوم بدهن الصينية بالقليل من الزيت ونقوم بوضع نصف كمية العجين مع القيام بتوزيعها بالتساوي ومن ثم نقوم بإضافة باقي البسبوسة مع التوزيع بطريقة متساوية.

من قم نقوم بإدخالها للفرن على نار هادئة وتترك حتى أن تتحمر وتصبح ذات لون ذهبي تخرج من الفرن ونضيف شربات الحلويات.

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