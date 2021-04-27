طريقة عمل كريم القهوة والنشا السحري لتقشير الوجه وتبيضه مثل الثلج

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يعد كريم القهوة والنشا ، من الكريمات الطبيعية التي تمنح البشرة البياض والنعومة وتجعلها صافية وخالية من الجلد الميت والأوساخ، وتحل جميع مشاكل البشرة المزعجة التي تعاني منها أغلب النساء، وهو يتكون من مكونات طبيعية لا تضرر بالبشرة بل تزيد من جمالها وتجعلها ناعمة مثل الحرير، ويجعلها خالية من الحبوب والبثور التي تتكون نتيجة الدهون والأوساخ، وهو من الكريمات الفعالة التي تلعب دور مهم في حماية البشرة من التجاعيد وعلامات تقدم العمر والخطوط الرفيعة التي تظهر على الوجه، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل الكريم القهوة والنشا السحري لتقشير الوجه وتبيضه في دقائق بخطوات بسيطة في البيت.
مكونات كريم القهوة والنشا
يتكون الكريم من بعض المكونات الطبيعية التي تساعد على تبييض الوجه وتقشيره في دقائق وهى كما يلي:-
- ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة الناعم.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة كبيرة من الجلسرين.
- ملعقة من ماء الورد.
- ملعقة صغير من الزبادي.
سوف نتعرف على تحضير كريم القهوة والنشا لتفتيح البشرة وتنعيمها بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-
- نحضر علبة فارغة ونضع بها مسحوق القهوة والنشا، ونقلبهم مع بعض.
- نقوم بإضافة ماء الورد بتدريج حتى تتكون لدينا عجينة متماسك.
- بعد ذلك نضع ملعقة الزبادي ونقلب مرة أخرى حتى تدخل المكونات مع بعض.
- ثم نضع الجلسرين ونمزج الخليط جيداً حتى يصبح سائل مثل الكريمة.
- نغلق العلبة ونضعها في الثلاجة حتى تتماسك وتتفاعل مع بعضها.
- نقوم بوضع الكريم يومياً في الصباح والمساء وبعدها نغسل الوجه بالماء العادي حتى نحصل على أفضل النتائج.
ماسك القهوة والعسل لتقشير الوجه
سوف نتعرف على طريقة عمل ماسك القهوة بخطوات سهلة تجعل وجهك خالي من الجلد الميت وهى كما يلي:-
- نحضر طبق صغير ونضع ملعقة من مسحوق القهوة الخشن، وملعقة من عسل النحل، وملعقة صغيرة من الليمونة، ونخلطهم مع بعض.
- نقوم بوضع الماسك على الوجه ثم نفرك الوجه جيداً بحركة دائرية حتى نتخلص من الجلد الميت والأوساخ الدهنية.
- يمكنك تكرر الماسك مرتين في الأسبوع حتى تحصلي على نتائج مضمونة.
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يعد كريم القهوة والنشا ، من الكريمات الطبيعية التي تمنح البشرة البياض والنعومة وتجعلها صافية وخالية من الجلد الميت والأوساخ، وتحل جميع مشاكل البشرة المزعجة التي تعاني منها أغلب النساء، وهو يتكون من مكونات طبيعية لا تضرر بالبشرة بل تزيد من جمالها وتجعلها ناعمة مثل الحرير، ويجعلها خالية من الحبوب والبثور التي تتكون نتيجة الدهون والأوساخ، وهو من الكريمات الفعالة التي تلعب دور مهم في حماية البشرة من التجاعيد وعلامات تقدم العمر والخطوط الرفيعة التي تظهر على الوجه، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل الكريم القهوة والنشا السحري لتقشير الوجه وتبيضه في دقائق بخطوات بسيطة في البيت.
مكونات كريم القهوة والنشا
يتكون الكريم من بعض المكونات الطبيعية التي تساعد على تبييض الوجه وتقشيره في دقائق وهى كما يلي:-
- ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة الناعم.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة كبيرة من الجلسرين.
- ملعقة من ماء الورد.
- ملعقة صغير من الزبادي.
سوف نتعرف على تحضير كريم القهوة والنشا لتفتيح البشرة وتنعيمها بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-
- نحضر علبة فارغة ونضع بها مسحوق القهوة والنشا، ونقلبهم مع بعض.
- نقوم بإضافة ماء الورد بتدريج حتى تتكون لدينا عجينة متماسك.
- بعد ذلك نضع ملعقة الزبادي ونقلب مرة أخرى حتى تدخل المكونات مع بعض.
- ثم نضع الجلسرين ونمزج الخليط جيداً حتى يصبح سائل مثل الكريمة.
- نغلق العلبة ونضعها في الثلاجة حتى تتماسك وتتفاعل مع بعضها.
- نقوم بوضع الكريم يومياً في الصباح والمساء وبعدها نغسل الوجه بالماء العادي حتى نحصل على أفضل النتائج.
ماسك القهوة والعسل لتقشير الوجه
سوف نتعرف على طريقة عمل ماسك القهوة بخطوات سهلة تجعل وجهك خالي من الجلد الميت وهى كما يلي:-
- نحضر طبق صغير ونضع ملعقة من مسحوق القهوة الخشن، وملعقة من عسل النحل، وملعقة صغيرة من الليمونة، ونخلطهم مع بعض.
- نقوم بوضع الماسك على الوجه ثم نفرك الوجه جيداً بحركة دائرية حتى نتخلص من الجلد الميت والأوساخ الدهنية.
- يمكنك تكرر الماسك مرتين في الأسبوع حتى تحصلي على نتائج مضمونة.
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