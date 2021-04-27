3 حالات تستوجب إفطار مريض القلب

3 حالات تستوجب افطار مريض القلب، ومعلوم أن مريض القلب مثله مثل باقي مرضى الامراض المزمنة والخطيرة، يحتاج لاستشارة الطبيب قبل الصيام لتجنب تدهور حالته الصحية نتيجة الصيام.

ويفيد موقع "ويب طب" انه ومن الناحية الطبية، فإن الصيام يمنح صحة وقوة للجسم إذ يقوم الجسم من الناحية الفسيولوجية بالتمرن على زيادة قدرته على تحمل ومقاومة الجوع والعطش، حيث تحدث تغيرات هرمونية وفسيولوجية في جميع الأعضاء، يتأقلم فيها الجسم مع نقص المواد الغذائية ونقص مصادر الطاقة. كما يقوم الصيام بتنظيم مواعيد الأكل مما يساعد على منح الراحة للجهاز الهضمي.

ورغم فوائد الصيام العديدة في رمضان بالنسبة للشخص المعافى الذي يتمتع بصحة جيدة، إلا أنه قد يكون غير مناسب لبعض الأشخاص الذين يعانون من بعض الأمراض مثل امراض القلب.

وفي حال تفاقم الوضع الصحي لهؤلاء المرضى، يستوجب عليهم الافطار وعدم الصيام في رمضان.

3 حالات تستوجب افطار مريض القلب

أورد موقع جريدة "القبس" الكويتية نقلاً عن الدكتور بدر المهدي، استشاري امراض القلب والقسطرة القلبية في مستشفى دار الشفاء، ان 3 حالات يستوجب فيها افطار مريض القلب لتجنب أية مضاعفات سلبية على صحته.

و3 حالات تستوجب افطار مريض القلب دوت الخليج التالية

في حال حاجة المريض لتناول عدة أنواع من الادوية في مواعيد متقاربة، وهو ما يتعارض مع الصيام، ومنها أدوية علاج القلب والسكر والكوليسترول. في حال تناول أدوية مدرة للبول، لا يسمح بالصيام كي لا يصاب المريض بالجفاف كون هذه الادوية تتسبب بتغيرات في هرمونات الجسم وتخفض كفاءة القلب. فيما يجب شرب كمية كافية من الماء والسوائل حسب وضع الكلى الصحي. في حال عدم استقرار الوضع الصحي للمريض أو معاناته من الاعراض عند ممارسة أي نشاط يومي أو عند صعود السلالم ومنها صعوبة التنفس والتعب وآلام الصدر.

نصائح طبية لمرضى القلب في شهر رمضان

يوصي د. مهدي مرضى القلب بوجوب اتباع التوصيات والنصائح الطبية التالية قبل الصيام، لضمان سلامته وعدم تعرضه لأزمات صحية: