أسهل طريقة لتحضير دوناتس رمضان بمكونات بسيطة .. حلوي رمضانية رائعة

نقدم لكم اليوم طريقة تحضير دوناتس رمضان الرائعة ذات العجين الهشة اللينة وأيضا معها حشوات مختلفة وذات مذاق مختلف، فالدوناتس من الحلويات التي تتميز لشكلها الجذاب المميز خاصة لدي الأطفال ويمكن تشكيلها بعدة أشكال مختلفة فاليوم سنقوم بتشكيلها لتناسب شهر رمضان الكريم فيمكن تقديمها كحلوي رمضانية مميزة ، وإليكم ايضا طريقة تحضير الكنافة الأصلية . مكونات دوناتس رمضان ٤ كوب من الدقيق .

قليل من الملح .

كوب من الحليب الدافئ .

ملعقتين من الخميرة الجافة .

١/٣ كوب من السكر .

٢ بيضة .

٥ ملاعق من الزبدة .

فانيليا .

معجون الشوكولاتة أو سكر بودر للتزيين .

كريمة حلويات للحشو . طريقة تحضير الدوناتس الرائعة نقوم بإذابة ملعقتين الخميرة الجافة مع كوب الحليب الدافئ ونخلطهم جيدا حتى نختبر نجاح مفعول الخميرة.

ثم نضع ثلث كوب من السكر مع حبتين البيض والفانيليا ونخفقهما جيدا حتى يذوب السكر تماما.

ثم نقوم بإضافة الدقيق تدريجيا للخليط حتى نحصل على عجين لين ثم أخيرا نقوم بإضافة الزبدة ونعجنها جيدا حتى نحصل على عجين لين ناعم ونتركها حتى تختمر جيدا لمدة نصف ساعة.

ثم نقوم بتقسيم العجين لسهولة تشكيله، ثم نقوم بتشكيله لأشكال مختلفة فنستطيع عمل عجين علي شكل هلال رمضان بواسطة استخدام أداة تشبه الهلال، ونستطيع أيضا تشكيل الشكل التقليدي الدائري للدونات، ونضعها علي ورق زبدة للحفاظ على شكلها، ونتركها بعد التشكيل لمدة ٢٠ دقيقة حتى تختمر مرة أخرى.

نقوم بتسخين زيت غزير حتى يصل إلى درجة حرارة متوسطة، ونتركها حتى يصبح لونها ذهبي.

لتجهيز حشوة الدوناتس، يمكننا تحضير حشوة من الكريمة، عن طريق خفق كوب من الكريمة جيدا بواسطة محضر الطعام ونستطيع إضافة نكهات مختلفة إلى الكريمة فيمكن وضع ملعقة من الحلاوة الطحينية إلى الكريمة، أو خلط قليل من التمر من قليل من الكريمة، وأيضا خلط قليل من الكريمة مع بعض من قطرات ماء الزهر أو الفانيليا.

نقوم بعمل فتحات صغيرة في أسفل قطعة الدوناتس لوضع الحشوة بها، ونقوم بإدخال الحشوة بواسطة قمع صغير.

ونقوم أيضا بتجهيز خليط الشوكولاتة لوضعه علي قطع الدونات الرائعة، فنضع قليل من معجون الشوكولاتة في إناء ونقوم بغمس السطح به وأيضا نستطيع استبدال خليط الشوكولاتة بالسكر البودرة. مكونات دوناتس رمضانطريقة تحضير الدوناتس الرائعة الوسوم

نقدم لكم اليوم طريقة تحضير دوناتس رمضان الرائعة ذات العجين الهشة اللينة وأيضا معها حشوات مختلفة وذات مذاق مختلف، فالدوناتس من الحلويات التي تتميز لشكلها الجذاب المميز خاصة لدي الأطفال ويمكن تشكيلها بعدة أشكال مختلفة فاليوم سنقوم بتشكيلها لتناسب شهر رمضان الكريم فيمكن تقديمها كحلوي رمضانية مميزة ، وإليكم ايضا طريقة تحضير الكنافة الأصلية . مكونات دوناتس رمضان ٤ كوب من الدقيق .

قليل من الملح .

كوب من الحليب الدافئ .

ملعقتين من الخميرة الجافة .

١/٣ كوب من السكر .

٢ بيضة .

٥ ملاعق من الزبدة .

فانيليا .

معجون الشوكولاتة أو سكر بودر للتزيين .

كريمة حلويات للحشو . طريقة تحضير الدوناتس الرائعة نقوم بإذابة ملعقتين الخميرة الجافة مع كوب الحليب الدافئ ونخلطهم جيدا حتى نختبر نجاح مفعول الخميرة.

ثم نضع ثلث كوب من السكر مع حبتين البيض والفانيليا ونخفقهما جيدا حتى يذوب السكر تماما.

ثم نقوم بإضافة الدقيق تدريجيا للخليط حتى نحصل على عجين لين ثم أخيرا نقوم بإضافة الزبدة ونعجنها جيدا حتى نحصل على عجين لين ناعم ونتركها حتى تختمر جيدا لمدة نصف ساعة.

ثم نقوم بتقسيم العجين لسهولة تشكيله، ثم نقوم بتشكيله لأشكال مختلفة فنستطيع عمل عجين علي شكل هلال رمضان بواسطة استخدام أداة تشبه الهلال، ونستطيع أيضا تشكيل الشكل التقليدي الدائري للدونات، ونضعها علي ورق زبدة للحفاظ على شكلها، ونتركها بعد التشكيل لمدة ٢٠ دقيقة حتى تختمر مرة أخرى.

نقوم بتسخين زيت غزير حتى يصل إلى درجة حرارة متوسطة، ونتركها حتى يصبح لونها ذهبي.

لتجهيز حشوة الدوناتس، يمكننا تحضير حشوة من الكريمة، عن طريق خفق كوب من الكريمة جيدا بواسطة محضر الطعام ونستطيع إضافة نكهات مختلفة إلى الكريمة فيمكن وضع ملعقة من الحلاوة الطحينية إلى الكريمة، أو خلط قليل من التمر من قليل من الكريمة، وأيضا خلط قليل من الكريمة مع بعض من قطرات ماء الزهر أو الفانيليا.

نقوم بعمل فتحات صغيرة في أسفل قطعة الدوناتس لوضع الحشوة بها، ونقوم بإدخال الحشوة بواسطة قمع صغير.

ونقوم أيضا بتجهيز خليط الشوكولاتة لوضعه علي قطع الدونات الرائعة، فنضع قليل من معجون الشوكولاتة في إناء ونقوم بغمس السطح به وأيضا نستطيع استبدال خليط الشوكولاتة بالسكر البودرة. مكونات دوناتس رمضانطريقة تحضير الدوناتس الرائعة

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