طريقة عمل بلح الشام المقرمش بطعم لذيذ وسر نجاحه في المنزل

بلح الشام هي حلوى أصلها سوري، ويرجع سبب تسميتها إلى هذا الاسم، حيث ابتكر صانعي الحلوى هناك حلوى تشبه البلح، في شكلها فأطلق عليها هذا الاسم، وهي تتكون من أبسط وأسهل المكونات، حيث تشكل العجينة وتقلى وتسقي بالسيرب، وينتشر تناولها في مصر، والسعودية، وبلاد الشام، وهو أيضا يتميز بنكهتها المميزة، وطريقة تحضيرها البسيطة، فبعض السيدات تخطئ احيانا في بعض مكوناته، وطريقه تحضيره، لذلك يفشل مع البعض احيانا. طريقة عمل بلح الشام طريقة عمل بلح الشام المكونات : ٢كوب دقيق.

٢كوب ماء.

ربع كوب زيت.

٦حبات بيض.

فانيليا.

٢ ملعقة نشا كبيرة.

رشة ملح. مكونات العسل : ٢ كوب سكر.

٢ كوب ماء.

نصف ليمونة.

ملعقة كبيرة عسل جلوكوز.

فانيليا. للتزيين : جوز هند.

مكسرات مجروشه. طريقة تحضير بلح الشام اولا نقوم بتحضير العسل في إناء، ونقوم بوضع السكر والماء، وعند الغليان نقوم بوضع نصف الليمونه وعسل الجلوكوز خمس دقايق ونغلق النار، ونضع الفانيلا اخيرا ويترك جانبا ليبرد.

في إناء نقوم بوضع الماء والزيت والملح على النار وعند غليانهم نقوم بوضع الدقيق والنشا مع التقليب جيدا، حتى يمتزج الدقيق مع الماء ويقلب لمدة دقيقتين حتى نرى الإناء بدأ يلتصق به العجين وعند ذلك نغلق النار ونتركه حتى يبرد تماما.

بعد أن يبرد العجين تماما نحضر البيض، ونقوم بوضع اول بيضه مع التقليب وحين تختفي نضع الثانية ونقلب ونكمل باقي البيض بهذه الطريقة.

بعد وضع كل كمية البيض نقوم بوضع الفانيليا اخيرا.

بعد ذلك نحضر قمع بلح الشام ونقوم بوضع الخليط به.

نقوم بوضع إناء به زيت غزير على نار هادئة.

نقوم بوضع حبات بلح الشام بالقمع حسب الطول المرغوب به.

يقلي في الزيت وعندما يصبح اللون الذهبي تخرج من الزيت ويوضع في العسل ويقلب ويخرج على مصفى ليصفي العسل الزيادة منه.

تقدم بطبق التقديم وترش بجوز الهند والمكسرات المجروشة وبالف هنا. طريقة تحضير بلح الشام الوسوم

بلح الشام هي حلوى أصلها سوري، ويرجع سبب تسميتها إلى هذا الاسم، حيث ابتكر صانعي الحلوى هناك حلوى تشبه البلح، في شكلها فأطلق عليها هذا الاسم، وهي تتكون من أبسط وأسهل المكونات، حيث تشكل العجينة وتقلى وتسقي بالسيرب، وينتشر تناولها في مصر، والسعودية، وبلاد الشام، وهو أيضا يتميز بنكهتها المميزة، وطريقة تحضيرها البسيطة، فبعض السيدات تخطئ احيانا في بعض مكوناته، وطريقه تحضيره، لذلك يفشل مع البعض احيانا. طريقة عمل بلح الشام طريقة عمل بلح الشام المكونات : ٢كوب دقيق.

٢كوب ماء.

ربع كوب زيت.

٦حبات بيض.

فانيليا.

٢ ملعقة نشا كبيرة.

رشة ملح. مكونات العسل : ٢ كوب سكر.

٢ كوب ماء.

نصف ليمونة.

ملعقة كبيرة عسل جلوكوز.

فانيليا. للتزيين : جوز هند.

مكسرات مجروشه. طريقة تحضير بلح الشام اولا نقوم بتحضير العسل في إناء، ونقوم بوضع السكر والماء، وعند الغليان نقوم بوضع نصف الليمونه وعسل الجلوكوز خمس دقايق ونغلق النار، ونضع الفانيلا اخيرا ويترك جانبا ليبرد.

في إناء نقوم بوضع الماء والزيت والملح على النار وعند غليانهم نقوم بوضع الدقيق والنشا مع التقليب جيدا، حتى يمتزج الدقيق مع الماء ويقلب لمدة دقيقتين حتى نرى الإناء بدأ يلتصق به العجين وعند ذلك نغلق النار ونتركه حتى يبرد تماما.

بعد أن يبرد العجين تماما نحضر البيض، ونقوم بوضع اول بيضه مع التقليب وحين تختفي نضع الثانية ونقلب ونكمل باقي البيض بهذه الطريقة.

بعد وضع كل كمية البيض نقوم بوضع الفانيليا اخيرا.

بعد ذلك نحضر قمع بلح الشام ونقوم بوضع الخليط به.

نقوم بوضع إناء به زيت غزير على نار هادئة.

نقوم بوضع حبات بلح الشام بالقمع حسب الطول المرغوب به.

يقلي في الزيت وعندما يصبح اللون الذهبي تخرج من الزيت ويوضع في العسل ويقلب ويخرج على مصفى ليصفي العسل الزيادة منه.

تقدم بطبق التقديم وترش بجوز الهند والمكسرات المجروشة وبالف هنا. طريقة تحضير بلح الشام

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