طريقة عمل البسبوسة بالقشطة اللذيذة الشهية في نصف ساعة

البسبوسة بالقشطة ، من أشهى وأطعم الحلويات الشرقية على الإطلاق ويقبل على تناولها كل الشعوب العربية، ويتم تقديمها في الأعياد والمناسبات، وأعياد الميلاد، وخلال شهر رمضان المبارك، حيث تحتوي على كمية جيدة من السكريات التي تمد الجسم بالطاقة التي فقدها خلال يوم الصيام، وطريقة عملها في المنزل سهلة وبسيطة، ولا تستغرق منا وقت طويل أو مجهود في عملها، ومكوناتها متوفرة في كل بيت، ولها أنواع كثيرة منها البسبوسة بالمكسرات، والبسبوسة بالزبادي، وكل هذه الأنواع تحتوي على قيمة غذائية عالية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل البسبوسة بالقشطة مثل محلات الحلويات.

مكونات البسبوسة بالقشطة

تحتوي على بعض المكونات البسيطة والمتوفرة في كل بيت وهى كما يلي:-

علبة واحدة من القشطة.

كوب ونصف من السميد.

نصف كوب من السكر.

1 كوب من اللبن.

نصف كوب من الزيت النباتي.

3 ملاعق كبيرة من جوز الهند مبشور ومجفف.

1 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كوب ونصف من الماء النظيف.

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

لوز مقطع نصفين.

كوب وثلث من السكر.

طريقة تحضير الشربات

سوف نتعرف على طريقة عمل شربات البسبوسة بالقشطة بأبسط الخطوات في المنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء صغير ونضعه على نار متوسطة، ونضع به الماء، وكوب وثلث سكر، وماء الورد. نحرك السكر حتى يغلي مدة ثلاث دقائق، ثم نقوم برفع الوعاء من على النار، ونتركه جانباً حتى يبرد.

طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة

سوف نتعرف بأبسط الخطوات على طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة في المنزل وهى كما يلي:-