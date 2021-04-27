طريقة عمل البسبوسة بالقشطة اللذيذة الشهية في نصف ساعة

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البسبوسة بالقشطة ، من أشهى وأطعم الحلويات الشرقية على الإطلاق ويقبل على تناولها كل الشعوب العربية، ويتم تقديمها في الأعياد والمناسبات، وأعياد الميلاد، وخلال شهر رمضان المبارك، حيث تحتوي على كمية جيدة من السكريات التي تمد الجسم بالطاقة التي فقدها خلال يوم الصيام، وطريقة عملها في المنزل سهلة وبسيطة، ولا تستغرق منا وقت طويل أو مجهود في عملها، ومكوناتها متوفرة في كل بيت، ولها أنواع كثيرة منها البسبوسة بالمكسرات، والبسبوسة بالزبادي، وكل هذه الأنواع تحتوي على قيمة غذائية عالية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل البسبوسة بالقشطة مثل محلات الحلويات.
مكونات البسبوسة بالقشطة
تحتوي على بعض المكونات البسيطة والمتوفرة في كل بيت وهى كما يلي:-
- علبة واحدة من القشطة.
- كوب ونصف من السميد.
- نصف كوب من السكر.
- 1 كوب من اللبن.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- 3 ملاعق كبيرة من جوز الهند مبشور ومجفف.
- 1 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- كوب ونصف من الماء النظيف.
- 2 ملعقة كبيرة من ماء الورد.
- لوز مقطع نصفين.
- كوب وثلث من السكر.
طريقة تحضير الشربات
سوف نتعرف على طريقة عمل شربات البسبوسة بالقشطة بأبسط الخطوات في المنزل وهى كما يلي:-
- نحضر وعاء صغير ونضعه على نار متوسطة، ونضع به الماء، وكوب وثلث سكر، وماء الورد.
- نحرك السكر حتى يغلي مدة ثلاث دقائق، ثم نقوم برفع الوعاء من على النار، ونتركه جانباً حتى يبرد.
طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة
سوف نتعرف بأبسط الخطوات على طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة في المنزل وهى كما يلي:-
- نحضر وعاء ونخلط فيه السميد، واللبن، ونصف كوب من السكر، والبيكنج بودر، والزيت، وجوز الهند، ونترك الخليط جانباً مدة نصف ساعة.
- نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- نقوم بفرد نصف كمية السميد في صينية تكون مدهونة بالسمنة ويفضل أن تكون سمنة بلدي.
- نقوم بوضع طبقة من القشطة ونفردها على خليط السميد.
- نضع طبقة ثانية من خليط السميد، ثم نقوم بتقطيع البسبوسة إلى مربعات، ثم نقوم بوضع اللوز المقطع نصفين على كل قطعة من البسبوسة.
- نضع الصينية في الفرن مدة 20 دقيقة، ثم نقوم بوضعها في الرف الأعلى من الفرن مدة 3 دقائق حتى يتحمص الوجه ويصبح ذهبي اللون.
- نخرج الصينية من الفرن ونضع عليها الشربات وهى ساخنة حتى تتشرب القطر جيداً.
- نضع البسبوسة بالقشطة في طبق التقديم ونقدمها بالهناء والشفاء.
الوسوم
البسبوسة بالقشطة ، من أشهى وأطعم الحلويات الشرقية على الإطلاق ويقبل على تناولها كل الشعوب العربية، ويتم تقديمها في الأعياد والمناسبات، وأعياد الميلاد، وخلال شهر رمضان المبارك، حيث تحتوي على كمية جيدة من السكريات التي تمد الجسم بالطاقة التي فقدها خلال يوم الصيام، وطريقة عملها في المنزل سهلة وبسيطة، ولا تستغرق منا وقت طويل أو مجهود في عملها، ومكوناتها متوفرة في كل بيت، ولها أنواع كثيرة منها البسبوسة بالمكسرات، والبسبوسة بالزبادي، وكل هذه الأنواع تحتوي على قيمة غذائية عالية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل البسبوسة بالقشطة مثل محلات الحلويات.
مكونات البسبوسة بالقشطة
تحتوي على بعض المكونات البسيطة والمتوفرة في كل بيت وهى كما يلي:-
- علبة واحدة من القشطة.
- كوب ونصف من السميد.
- نصف كوب من السكر.
- 1 كوب من اللبن.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- 3 ملاعق كبيرة من جوز الهند مبشور ومجفف.
- 1 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- كوب ونصف من الماء النظيف.
- 2 ملعقة كبيرة من ماء الورد.
- لوز مقطع نصفين.
- كوب وثلث من السكر.
طريقة تحضير الشربات
سوف نتعرف على طريقة عمل شربات البسبوسة بالقشطة بأبسط الخطوات في المنزل وهى كما يلي:-
- نحضر وعاء صغير ونضعه على نار متوسطة، ونضع به الماء، وكوب وثلث سكر، وماء الورد.
- نحرك السكر حتى يغلي مدة ثلاث دقائق، ثم نقوم برفع الوعاء من على النار، ونتركه جانباً حتى يبرد.
طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة
سوف نتعرف بأبسط الخطوات على طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة في المنزل وهى كما يلي:-
- نحضر وعاء ونخلط فيه السميد، واللبن، ونصف كوب من السكر، والبيكنج بودر، والزيت، وجوز الهند، ونترك الخليط جانباً مدة نصف ساعة.
- نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- نقوم بفرد نصف كمية السميد في صينية تكون مدهونة بالسمنة ويفضل أن تكون سمنة بلدي.
- نقوم بوضع طبقة من القشطة ونفردها على خليط السميد.
- نضع طبقة ثانية من خليط السميد، ثم نقوم بتقطيع البسبوسة إلى مربعات، ثم نقوم بوضع اللوز المقطع نصفين على كل قطعة من البسبوسة.
- نضع الصينية في الفرن مدة 20 دقيقة، ثم نقوم بوضعها في الرف الأعلى من الفرن مدة 3 دقائق حتى يتحمص الوجه ويصبح ذهبي اللون.
- نخرج الصينية من الفرن ونضع عليها الشربات وهى ساخنة حتى تتشرب القطر جيداً.
- نضع البسبوسة بالقشطة في طبق التقديم ونقدمها بالهناء والشفاء.
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