ام علي ، طريقة ام علي بوصفة سهلة ، رخيصة الثمن و سريعة التحضير

ام علي ، من الحلويات الشرقية الشهية التي يتم إعدادها بأرخص الأثمان و أقل المجهودات و تخرج بأشهى الاطعم و في تلك المقالة سوف نطلعك سيدتي على سر تلك الحلوى التي يمكنك أن تعديها سخنة أو باردة و ستعطيكِ نفس الطعم الشهي مع طريقة ام علي تابعينا في تلك المقالة للتعرف على خطواتها و ابسط الخطوات التي تعطيكِ حلوى مميزة.

ام علي ، طريقتها و سبب تسميتها

تعد ام علي من الحلويات المصرية الشهيرة و لكنها معروفة في الوطن العربي كله نظرا لطعمها المميز و يرجع سبب تسمية تلك الحلوى إلى العصر الأيوبي في مصر التي سميت على أسم زوجة الحاكم في مصر حيث طلبت عمل حلوى شهية و توزيعها في أنحاء البلاد و لها أسماء عديدة فمثلا في غرب العراق تسمى بالخميعة و في السودان تسمى بفتة اللبن و تقدم في المملكة العربية السعودية في الحفلات الكبيرة و إليكِ سيدتي طريقة ام علي في السطور التالية

المقادير:-

ربع كيلو من الرقاق الناشف ، او خمس مربعات من عجينة بف بيستري (Puff Pastry Square)

ثلاث أكواب من اللبن كامل الدسم

كوب كريمة لباني (إذا لم تتوفر نضيف كوب لبن إضافي) ، او نضيف القشدة

نصف كوب من السكر

زبيب و جوز هند للتزيين

ملعقة كبيرة من السمن

سكر (حسب الرغبة)

فانيليا

كريم شانتيه (حسب الرغبة)

طريقة ام علي :-

نكسر الرقاق في برام (طاجن) إلى أن يمتلئ ، أو نضع البف بيستري في الفرن على درجة حرارة أعلى من المتوسطة قليلا إلى أن تنضج ونفتتها بعدما تخرج في الطاجن نخلط المكسرات على بعض ثم نوزعها على البرام ونتركه قليلا و نقوم بتسخين الفرن نضع اللبن في قدر ونضع عليه الكريمة اللباني إلى أن يبدأ في الغليان نضع عليه ملعقة من السكر (اختياري) نضع نصف ملعقة السمن والفانيليا نصب الخليط على برام ثم نضعه في الفرن حينما يغلي اللبن نرفعه من على النار ثم نبدأ في توزيعه في البرام خطوة اختيارية : نضع الكريم شانتيه كطبقة أخيرة على وصفة ام علي

و في النهاية نرجو أن تكون وصفة ام علي قد نالت إعجابك مثل القطايف و السمبوسه و بلح الشام و بالهناء والشفاء