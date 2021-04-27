حضري معنا الكنافة بالجبنة الفلسطينية الشهية بطريقة خيالية بسيطة في المنزل

تعد الكنافة بالجبنة الفلسطينية من أنواع الأطعمة الحادقة والسكر في نفس ذات الوقت ، كما يوجد عدة أنواع لهذه الكنافة، ويمكن تحضيرها على هذه طرق مختلفة، وكل نوع يعطس طعم لذيذ ونكهة طيبة علي حسب نوع الحشو، وتعد هذه الوجبة من الوجبات المميزة في أنحاء العالم العربي

الكنافة بالجبنة الفلسطينية

تعتبر هذه الكنافة تحتوي على عناصر غذائية كثيرة، وسعرات حرارية قليلة، وتختلف أنواع الكنافة وهي:

الكنافة النابلسيه بجبنة موزاريلا

تعد هذه واحدة من انواع الجبنة الفلسطينية وتتكون من عدة مقادير بسيطة ومنها:

كيلو جرام من الكنافة

كيلو جبنة العكاوي.

نصف كيلو سمنة سائلة في درجة حرارة الغرفة.

ربع ملعقة صغيرة لون برتقال، أو بشر برتقال أن وجد.

4 أكواب شربات محلي بماء الورد.

2 كوب من الجبنة الموتزاريلا.

فستق حلبي ( للتزيين).

يتم الزبدة في إناء عميق، ثم نضيف إليه اللون البرتقالي ونقوم بمزاجها جيدًا، ثم يتم وضع هذا المزيج إلي الكنافة ونبدأ بالفرك بشكل جيد، وذلك حتى يتحول لون الكنافة إلى اللون البرتقالي.

يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى يسخن، في ذلك الوقت نقوم بوضع جزء من الكنافة في صينية مدهونة، ونضع خليط الجبنة الموتزاريلا في وسط الكنافة ونقوم بفرد الطبقة الأخرى على الوجهة.

توضع في الفرن لمدة نصف ساعة تقريبًا، تخرج من الفرن ونتركها يبرد قليلًا.

يتم قلب الصينية على طبق كبير للتقديم، ويمكن تزينها بالفستق الحلبي أو يتم رش على وجهها شربات أو عسل نحل.

يتم تقطيع الكنافة إلى قطع متوسطة الحجم وتكون بهذا الشكل جاهزة للتقديم وبالف هنا وشفا.

تعتبر هذه الكنافة من أفضل أنواع الكنافة الفلسطينية، كما تقدم في كل المناسبات، وذلك لأنها لا تستغرق في إعداد ها وطيعا غير نصف ساعة فقط، ويتم إعداد حلوى الكنافة بالجبنة الفلسطينية

طريقة تحضير كنافة بالجبنة الفلسطينية